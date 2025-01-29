ຂ່າວສານ
ອາເມລິກາ, ອິນເດຍ ປຶກສາຫາລືເລື່ອງເປີດກວ້າງ ແລະ ປັບປຸງການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ
ວັນທີ 27 ມັງກອນ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump ໄດ້ມີການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິນເດຍ Narendra Modi. ສອງຝ່າຍໄດ້ປຶກສາຫາລືເລື່ອງເປີດກວ້າງ ແລະ ປັບປຸງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ອາເມລິກາ ແລະ ອິນເດຍ. ການນຳສອງທ່ານຍັງປຶກສາຫາລືຫລາຍບັນຫາຢູ່ພາກພື້ນ ລວມມີ: ຄວາມໝັ້ນຄົງຢູ່ ມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ - ປາຊີຟິກ, ຕາເວັນອອກກາງ ແລະ ເອີລົບ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງ ອິນເດຍ ເພີ່ມການເກັບຊື້ບັນດາອຸປະກອນປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພໂດຍອະເມລິກາ ຜະລິດ ແລະ ມຸ່ງໄປເຖິງການພົວພັນດ້ານການຄ້າສອງຝ່າຍຢ່າງຍຸຕິທຳ.
ສອງຝ່າຍກໍ່ໄດ້ປຶກສາຫາລືບັນດາແຜນການເພື່ອໃຫ້ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Narendra Modi ໄປຢ້ຽມຢາມ ອາເມລິກາ, ເນັ້ນຫນັກວ່າ: ກຳລັງແຮງຂອງການພົວພັນຍຸດທະສາດລະຫວ່າງສອງປະເທດ. ສອງຝ່າຍກໍ່ເນັ້ນຫນັກຢ່າງແຮງເຖິງຄຳໝັ້ນສັນຍາຊຸກຍູ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ອາເມລິກາ - ອິນເດຍ.