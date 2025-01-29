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ຂ່າວສານ

ອາເມລິກາ, ອິນເດຍ ປຶກສາຫາລືເລື່ອງເປີດກວ້າງ ແລະ ປັບປຸງການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ

ການນຳສອງທ່ານຍັງປຶກສາຫາລືຫລາຍບັນຫາຢູ່ພາກພື້ນ ລວມມີ: ຄວາມໝັ້ນຄົງຢູ່ ມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ - ປາຊີຟິກ, ຕາເວັນອອກກາງ ແລະ ເອີລົບ
ພາບປະກອບ

ວັນທີ 27 ມັງກອນ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump ໄດ້ມີການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິນເດຍ Narendra Modi. ສອງຝ່າຍໄດ້ປຶກສາຫາລືເລື່ອງເປີດກວ້າງ ແລະ ປັບປຸງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ອາເມລິກາ ແລະ ອິນເດຍ. ການນຳສອງທ່ານຍັງປຶກສາຫາລືຫລາຍບັນຫາຢູ່ພາກພື້ນ ລວມມີ: ຄວາມໝັ້ນຄົງຢູ່ ມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ - ປາຊີຟິກ, ຕາເວັນອອກກາງ ແລະ ເອີລົບ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງ ອິນເດຍ ເພີ່ມການເກັບຊື້ບັນດາອຸປະກອນປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພໂດຍອະເມລິກາ ຜະລິດ ແລະ ມຸ່ງໄປເຖິງການພົວພັນດ້ານການຄ້າສອງຝ່າຍຢ່າງຍຸຕິທຳ.

ສອງຝ່າຍກໍ່ໄດ້ປຶກສາຫາລືບັນດາແຜນການເພື່ອໃຫ້ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Narendra Modi ໄປຢ້ຽມຢາມ ອາເມລິກາ, ເນັ້ນຫນັກວ່າ: ກຳລັງແຮງຂອງການພົວພັນຍຸດທະສາດລະຫວ່າງສອງປະເທດ. ສອງຝ່າຍກໍ່ເນັ້ນຫນັກຢ່າງແຮງເຖິງຄຳໝັ້ນສັນຍາຊຸກຍູ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ອາເມລິກາ - ອິນເດຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ຖະ​ຫວາຍ​ທູບ​ທຽນ​ບັນ​ດາ​ການ​ນຳ​ພັກ, ລັດ​ຖະ​ບານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ຖະ​ຫວາຍ​ທູບ​ທຽນ​ບັນ​ດາ​ການ​ນຳ​ພັກ, ລັດ​ຖະ​ບານ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ສະແດງຄວາມເຄົາລົບນັບຖື, ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ແລະ ເຊີດຊູຄຸນງາມຄວາມດີ, ການອຸທິດສ່ວນທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝຸຈ້ອງ, ການນຳດີເລີດ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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