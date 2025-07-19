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ຂ່າວສານ

ອາເມລິກາ ຈັດວາງອັດຕາພາສີ 160% ສຳລັບວັດສະດຸຖ່ານໄຟນຳເຂົ້າຈາກ ຈີນ

ການກະທຳດັ່ງກ່າວດຳເນີນໄປໃນສະພາບຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃນການສະໜອງລົດໄຟຟ້າທົ່ວໂລກເພີ່ມຂຶ້ນ
(ພາບປະກອບ: REUTERS/Dado Ruvic)

ວັນທີ 17 ກໍລະກົດ, ກະຊວງການຄ້າ ອາເມລິກາ ໄດ້ຈັດວາງອັດຕາພາສີຕ້ານການຂາຍບຸບລາຄາຊົ່ວຄາວ 93,5% ສຳລັບປະເພດສິນຄ້າ graphit ທີ່ນຳເຂົ້າຈາກ ຈີນ, ພາຍຫຼັງມີຂໍ້ສະຫຼຸບວ່າສິນຄ້າປະເພດນີ້ໄດ້ຮັບການໜູນຊ່ວຍດ້ານລາຄາໂດຍບໍ່ຍຸຕິທຳຈາກ ປັກກິ່ງ.

ຕາມສະຫະສະມາຄົມບັນດານັກຜະລິດວັດສະດຸຂົ້ວບວກ (anode) ຂອງ ອາເມລິກາ (AAAMP), ຫົວໜ່ວຍຍື່ນໃບຮ້ອງຟ້ອງ, ຍອດອັດຕາພາສີໃນຕົວຈິງຈະຂຶ້ນເຖິງ 160% ເມື່ອບວກກັບພາສີອື່ນໆທີ່ພວມປະກາດໃຊ້. ບັນດານັກຊ່ຽວຊານໃຫ້ຮູ້ວ່າ ອັດຕາພາສີດັ່ງກ່າວທຽບເທົ່າລາຍຈ່າຍເພີ່ມຂຶ້ນ 7 USD ແຕ່ລະກີໂລວັດ/ໂມງ ສຳລັບຖ່ານລົດໄຟຟ້າ. ການກະທຳດັ່ງກ່າວດຳເນີນໄປໃນສະພາບຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃນການສະໜອງລົດໄຟຟ້າທົ່ວໂລກເພີ່ມຂຶ້ນ.

ກະຊວງການຄ້າ ອາເມລິກາ ໄດ້ຍົກອອກຂໍ້ສະຫຼຸບໃນເບື້ອງຕົ້ນກ່ຽວກັບພາສີຕ້ານການຂາຍບຸບລາຄາໃນເອກະສານທີ່ປະກາດວັນທີ 17 ກໍລະກົດ, ພ້ອມກັນນັ້ນໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຂໍ້ຕົກລົງສຸດທ້າຍຈະໄດ້ຍົກອອກມາກ່ອນວັນທີ 05 ທັນວາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ພິ​ທີ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 80 ປີ​ແຫ່ງວັນ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ວັນ​ທີ 2 ກັນ​ຍາ: ໂອ​ກາດ​ເພື່ອ​ໃຫ້ ຫວຽດ​ນາມ ພ້ອມ​ກັບ​ເພື່ອນ​ມິດ​ສາ​ກົນ​ເຊີດ​ຊູ​ບັນ​ດາ​ຄຸນ​ຄ່າ​​ທີ່​ຄົງ​ຕົວ ຂອງ​ເອ​ກະ​ລາດ ແລະ ເສ​ລີ​ພາບ

ພິ​ທີ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 80 ປີ​ແຫ່ງວັນ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ວັນ​ທີ 2 ກັນ​ຍາ: ໂອ​ກາດ​ເພື່ອ​ໃຫ້ ຫວຽດ​ນາມ ພ້ອມ​ກັບ​ເພື່ອນ​ມິດ​ສາ​ກົນ​ເຊີດ​ຊູ​ບັນ​ດາ​ຄຸນ​ຄ່າ​​ທີ່​ຄົງ​ຕົວ ຂອງ​ເອ​ກະ​ລາດ ແລະ ເສ​ລີ​ພາບ

ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຊາດວັນທີ 2 ກັນຍາອີກຄັ້ງໜຶ່ງໄດ້ຢັ້ງຢືນຄວາມໝາຍທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ນັ້ນ, ເຊີດຊູບັນດາຜົນສຳເລັດຂອງປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ໃນພາລະກິດແຫ່ງການຕໍ່ສູ້ປົດປ່ອຍຊາດ, ທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ, ສ້າງສາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດກໍຄື ພາລະກິດແຫ່ງການປ່ຽນແປງໃໝ່ເພື່ອມີຫວຽດນາມ ທີ່ພວມກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງກາດບຸກບື່ນພັດທະນາ ເຂັ້ມແຂງແຮງກ້າວຄືໃນປັດຈຸບັນ.
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