Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ອາເມລິກາ ຈັດວາງພາສີ 25% ສຳລັບລົດໂອໂຕທັງໝົດທີ່ນຳເຂົ້າ

ພວກຂ້າພະເຈົ້າຈະບັງຄັບໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດຕ້ອງຈ່າຍເງິນທີ່ພາຍຫຼັງຫຼາຍໄດ້ເອົາວຽກງານ ແລະ ຄວາມຮັ່ງມີຂອງປະເທດ ອາເມລິກາ ໄປ.

ວັນທີ 26 ມີນາ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump ໄດ້ປະກາດອັດຕາພາສີ 25% ສຳລັບລົດໂອໂຕທັງໝົດທີ່ນຳເຂົ້າ ອາເມລິກາ. ກ່າວຄຳເຫັນຕໍ່ວົງການນັກຂ່າວໃນວັນດຽວກັນ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Donald Trump, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

“ພວກຂ້າພະເຈົ້າຈະບັງຄັບໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດຕ້ອງຈ່າຍເງິນທີ່ພາຍຫຼັງຫຼາຍໄດ້ເອົາວຽກງານ ແລະ ຄວາມຮັ່ງມີຂອງປະເທດ ອາເມລິກາ ໄປ. ລະດັບພາສີ 25% ຈະໄດ້ຈັດວາງສຳລັບລົດໂອໂຕທັງໝົດ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຜະລິດຢູ່ ອາເມລິກາ. ຖ້າຫາກວ່າ ຜະລິດຢູ່ ອາເມລິກາ, ບັນດາລົດໂອໂຕນີ້ຈະບໍ່ຖືກຈັດວາງພາສີ. ອັດຕາພາສີນຳເຂົ້າລົດໂອໂຕຈະເພີ່ມຂຶ້ນແຕ່ລະດັບ 2,5% ຂຶ້ນເປັນ 25%.”

ນີ້ແມ່ນການກະທຳຫຼ້າສຸດຂອງອຳນາດການປົກຄອງ ອາເມລິກາ ໃນບັ້ນສົງຄາມການຄ້າກັບບັນດາປະເທດອື່ນ, ໃນນັ້ນ, ບັນດາປະເທດທີ່ຖືກຜົນສະທ້ອນຫຼາຍທີ່ສຸດແມ່ນ ຍີ່ປຸ່ນ, ສ.ເກົາຫຼີ ແລະ ເຢຍລະມັນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ​ແມ່ນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ສຳ​ຄັນ​ຂອງ ໂອຕາ​ລີ ຢູ່​ພາກ​ພື້ນ ອາ​ຊີ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສ່ຽງ​ໃຕ້

ຫວຽດ​ນາມ​ແມ່ນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ສຳ​ຄັນ​ຂອງ ໂອຕາ​ລີ ຢູ່​ພາກ​ພື້ນ ອາ​ຊີ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສ່ຽງ​ໃຕ້

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ສອງຝ່າຍເພີ່ມທະວີບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຮ່ວມມືຍົກສູງການແລກປ່ຽນການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນສອງຝ່າຍ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top