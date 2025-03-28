ຂ່າວສານ
ອາເມລິກາ ຈັດວາງພາສີ 25% ສຳລັບລົດໂອໂຕທັງໝົດທີ່ນຳເຂົ້າ
ວັນທີ 26 ມີນາ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump ໄດ້ປະກາດອັດຕາພາສີ 25% ສຳລັບລົດໂອໂຕທັງໝົດທີ່ນຳເຂົ້າ ອາເມລິກາ. ກ່າວຄຳເຫັນຕໍ່ວົງການນັກຂ່າວໃນວັນດຽວກັນ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Donald Trump, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ພວກຂ້າພະເຈົ້າຈະບັງຄັບໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດຕ້ອງຈ່າຍເງິນທີ່ພາຍຫຼັງຫຼາຍໄດ້ເອົາວຽກງານ ແລະ ຄວາມຮັ່ງມີຂອງປະເທດ ອາເມລິກາ ໄປ. ລະດັບພາສີ 25% ຈະໄດ້ຈັດວາງສຳລັບລົດໂອໂຕທັງໝົດ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຜະລິດຢູ່ ອາເມລິກາ. ຖ້າຫາກວ່າ ຜະລິດຢູ່ ອາເມລິກາ, ບັນດາລົດໂອໂຕນີ້ຈະບໍ່ຖືກຈັດວາງພາສີ. ອັດຕາພາສີນຳເຂົ້າລົດໂອໂຕຈະເພີ່ມຂຶ້ນແຕ່ລະດັບ 2,5% ຂຶ້ນເປັນ 25%.”
ນີ້ແມ່ນການກະທຳຫຼ້າສຸດຂອງອຳນາດການປົກຄອງ ອາເມລິກາ ໃນບັ້ນສົງຄາມການຄ້າກັບບັນດາປະເທດອື່ນ, ໃນນັ້ນ, ບັນດາປະເທດທີ່ຖືກຜົນສະທ້ອນຫຼາຍທີ່ສຸດແມ່ນ ຍີ່ປຸ່ນ, ສ.ເກົາຫຼີ ແລະ ເຢຍລະມັນ.