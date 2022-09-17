ຂ່າວສານ
ອາຊຽນ ແລະ ຈີນ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືເພື່ອຮັບມືກັບສິ່ງທ້າທາຍ ພາຍຫຼັງໂລກລະບາດໂຄວິດ -19
ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງລັດຖະບານ ຈີນ, ວັນທີ 16 ກັນຍາ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຜູ້ປະຈຳການລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ຟ້າມບິ່ງມິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີໄຂຕະຫຼາດນັດ ອາຊຽນ - ຈີນ ແລະ ກອງປະຊຸມສຸດຍອດການຄ້າການລົງທຶນ ອາຊຽນ - ຈີນ (CAEXPO ແລະ CABIS) ຄັ້ງທີ 19 ຢູ່ຫນາມໜິງ, ເຂດປົກຄອງດ້ວຍຕົນເອງຊົນເຜົ່າຈວາງ ກວາງສີ, ປະເທດຈີນ ຕາມຮູບແບບອັດວີດີໂອ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີໄຂ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມບິ່ງມິງ ເນັ້ນໜັກວ່າບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ແລະ ຈີນ ຄວນເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືເພື່ອຮັບມືກັບບັນດາສິ່ງທ້າທາຍ, ພ້ອມກັນຊຸກຍູ້ການຟື້ນຟູແບບຍືນຍົງພາຍຫຼັງໂລກລະບາດໂຄວິດ 19; ໃນນັ້ນ ຄວນໝູນໃຊ້ບັນດາກາລະໂອກາດຈາກສັນຍາຄູ່ຮ່ວມມືເສດຖະກິດຮອບດ້ານພາກພື້ນ (RCEP) ແລະ ສັນຍາການຄ້າເສລີ ອາຊຽນ - ຈີນ (ACFTA), ຊຸກຍູ້ການຄ້າສອງຝ່າຍພັດທະນາດຸ່ນດ່ຽງ, ຍືນຍົງ. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມບິ່ງມິງ ສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານ ຈີນ ສ້າງເງື່ອນໄຂນຳເຂົ້າສິນຄ້າ, ຜະລິດຕະພັນກະເສດທີ່ມີຄຸນນະພາບຂອງ ຫວຽດນາມ ກໍ່ຄືຂອງບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ຫຼາຍກ່ວາອີກ; ສົມທົບກັນຮັກສາຄວາມເປັນປົກກະຕິໃນລະບົບການສະໜອງ, ລະບົບການຜະລິດ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຈໍລະຈອນຜ່ານແດນຂອງສິນຄ້າຢ່າງສະດວກໃນທຸກກໍລະນີ; ຊຸກຍູ້ວິທີການຂົນສົ່ງສິນຄ້າເປັນຫຼາຍຮູບແບບ ທັງທາງບົກ, ທາງລົດໄຟ, ທາງທະເລ, ທາງການບິນ…