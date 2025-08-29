Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ອາຊຽນ ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມບໍ່ມີຄວັນຢາສູບ

ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ສຸມໃສ່ປຶກສາຫາລືຫຼາຍຫົວຂໍ້, ຄື: ຍົກສູງຄວາມຮູ້ ແລະ ກຳລັງຄວາມສາມາດປະຕິບັດສະພາບແວດລ້ອມບໍ່ມີຄວັນຢາສູບ; ແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍໃໝ່ໃນການປະຕິບັດສະພາບແວດລ້ອມບໍ່ມີຄວັນຢາສູບ; ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ທົ່ວໂລກກ່ຽວກັບການທ່ອງທ່ຽວບໍ່ມີຄວັນຢາສູບ…
ຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ (ພາບ: baophapluat.vn)

ວັນທີ 28 ສິງຫາ, ຢູ່ນະຄອນ ເຫ້ວ, ກອງທຶນປ້ອງກັນ, ຕ້ານຜົນຮ້າຍຈາກຄວັນຢາສູບ (VNTCF), ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ສົມທົບກັບສະຫະພັນຄວບຄຸມຢາສູບ ອາຊຽນ (SEATCA) ຈັດກອງປະຊຸມພາກພື້ນ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 9 ກ່ຽວກັບການ “ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມບໍ່ມີຄວັນຢາສູບ” ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ແທນຕາງໜ້າຫຼາຍປະເທດໃນພາກພື້ນ.

ທີ່ກອງປະຊຸມ, ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ສຸມໃສ່ປຶກສາຫາລືຫຼາຍຫົວຂໍ້, ຄື: ຍົກສູງຄວາມຮູ້ ແລະ ກຳລັງຄວາມສາມາດປະຕິບັດສະພາບແວດລ້ອມບໍ່ມີຄວັນຢາສູບ; ແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍໃໝ່ໃນການປະຕິບັດສະພາບແວດລ້ອມບໍ່ມີຄວັນຢາສູບ; ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ທົ່ວໂລກກ່ຽວກັບການທ່ອງທ່ຽວບໍ່ມີຄວັນຢາສູບ… ບົນພື້ນຖານບັນດາເນື້ອໃນນັ້ນ, ບັນດາປະເທດໄດ້ເປັນເອກະພາບບາດກ້າວລະອຽດ ແລະ ມານະພະຍາຍາມຮ່ວມມືກັນເພື່ອໂຄສະນາ, ຊຸກຍູ້ການທ່ອງທ່ຽວບໍ່ມີຄວັນຢາສູບໃນພາກພື້ນ. ກອງປະຊຸມດຳເນີນໄປຮອດວັນທີ 29 ສິງຫາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

