ອາຊຽນ ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມບໍ່ມີຄວັນຢາສູບ
ວັນທີ 28 ສິງຫາ, ຢູ່ນະຄອນ ເຫ້ວ, ກອງທຶນປ້ອງກັນ, ຕ້ານຜົນຮ້າຍຈາກຄວັນຢາສູບ (VNTCF), ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ສົມທົບກັບສະຫະພັນຄວບຄຸມຢາສູບ ອາຊຽນ (SEATCA) ຈັດກອງປະຊຸມພາກພື້ນ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 9 ກ່ຽວກັບການ “ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມບໍ່ມີຄວັນຢາສູບ” ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ແທນຕາງໜ້າຫຼາຍປະເທດໃນພາກພື້ນ.
ທີ່ກອງປະຊຸມ, ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ສຸມໃສ່ປຶກສາຫາລືຫຼາຍຫົວຂໍ້, ຄື: ຍົກສູງຄວາມຮູ້ ແລະ ກຳລັງຄວາມສາມາດປະຕິບັດສະພາບແວດລ້ອມບໍ່ມີຄວັນຢາສູບ; ແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍໃໝ່ໃນການປະຕິບັດສະພາບແວດລ້ອມບໍ່ມີຄວັນຢາສູບ; ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ທົ່ວໂລກກ່ຽວກັບການທ່ອງທ່ຽວບໍ່ມີຄວັນຢາສູບ… ບົນພື້ນຖານບັນດາເນື້ອໃນນັ້ນ, ບັນດາປະເທດໄດ້ເປັນເອກະພາບບາດກ້າວລະອຽດ ແລະ ມານະພະຍາຍາມຮ່ວມມືກັນເພື່ອໂຄສະນາ, ຊຸກຍູ້ການທ່ອງທ່ຽວບໍ່ມີຄວັນຢາສູບໃນພາກພື້ນ. ກອງປະຊຸມດຳເນີນໄປຮອດວັນທີ 29 ສິງຫາ.