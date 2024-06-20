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ຂ່າວສານ

ອາຊຽນ - ຈີນ ມຸ່ງໄປເຖິງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານຢ່າງແທດຈິງກວ່າ

ທີ່ເວທີປາໄສ, ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ແບ່ງປັນບາດກ້າວພັດທະນາໃຫຍ່ໃນການພົວພັນລະຫວ່າງ ອາຊຽນ - ຈີນ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ,
(ບັນດາຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສ)

ເວທີປາໄສອະນາຄົດ ອາຊຽນ - ຈີນ ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 19 ມິຖຸນາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼຼວງ ຈາກາກຕາ, ປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ, ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ມຸ່ງໄປເຖິງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານຢ່າງແທດຈິງກວ່າ”, ເວທີປາໄສມີ 3 ວາລະປະຊຸມ.

        ທີ່ເວທີປາໄສ, ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ແບ່ງປັນບາດກ້າວພັດທະນາໃຫຍ່ໃນການພົວພັນລະຫວ່າງ ອາຊຽນ - ຈີນ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ເນັ້ນໜັກວ່າ, ນີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນທີ່ສຸດຢູ່ພາກພື້ນ. ສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ປີ 2023, ຈີນ ຍັງແມ່ນຄູ່ຄ້າໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງ ອາຊຽນ, ດ້ວຍຍອດວົງເງິນການຄ້າສິນຄ້າລະຫວ່າງ ອາຊຽນ ແລະ ຈີນ ບັນລຸກວ່າ 702 ຕື້ USD.

        ກ່ຽວກັບບັນຫາທະເລຕາເວັນອອກ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ອາຊຽນ Kao Kim Hourn ຖືວ່າ, ນີ້ແມ່ນບັນຫາຮີບດ່ວນ ຕ້ອງມີການສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ. ບັນດາຝ່າຍຕ້ອງສືບຕໍ່ເຂົ້າຮ່ວມການໂອ້ລົມສົນທະນາທີ່ມີລັກສະນະສ້າງສັນ ແລະ ເຄົາລົບກົດໝາຍສາກົນ, ພິເສດແມ່ນສົນທິສັນຍາສະຫະປະຊາຊາດກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລປີ 1982 (UNCLOS).

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ຢ້ຽມ​ຢາມ ແລະ ອວຍ​ພັນ​ບັນ​ດາ​ນັກ​ຂ່າວ​ອາ​ວຸ​ໂສ

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ຢ້ຽມ​ຢາມ ແລະ ອວຍ​ພັນ​ບັນ​ດາ​ນັກ​ຂ່າວ​ອາ​ວຸ​ໂສ

ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 99 ປີແຫ່ງວັນສື່ມວນຊົນປະຕິວັດ ຫວຽດນາມ (21/6/1925-21/6/2024) ຕອນບ່າຍວັນທີ 19 ມິຖຸນາ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ, ອວຍພອນ ແລະ ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ນັກຂ່າວອາວຸໂສຈຳນວນໜຶ່ງຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ.
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