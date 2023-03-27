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ຂ່າວສານ

ອາຊຽນແລະນິວຊີແລນໝັ້ນໝາຍເພີ່ມທະວີການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ

ສອງຝ່າຍໄດ້ຢືນຢັນຄືນຄຳໝັ້ນສັນຍາເພິ່ມທະວີການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດໂດຍຜ່ານການຜັນຂະຫຍາຍແຜນການດຳເນີນງານອາຊຽນ - ນິວຊີແລນໄລຍະ 2021 – 2025.
  ບັນດາຜູ້ແທນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ XI ຄະນະກຳມະການຮ່ວມມືຮ່ວມອາຊຽນ - ນິວຊີແລນ  

ທີ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ XI ຄະນະກຳມະການຮ່ວມມືຮ່ວມອາຊຽນ - ນິວຊີແລນທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 25 ມີນາຢູ່ ຈາກາຕາ ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ, ສອງຝ່າຍໄດ້ຢືນຢັນຄືນຄຳໝັ້ນສັນຍາເພິ່ມທະວີການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດໂດຍຜ່ານການຜັນຂະຫຍາຍແຜນການດຳເນີນງານອາຊຽນ - ນິວຊີແລນໄລຍະ 2021 – 2025.

ສອງຝ່າຍຫວັງວ່າຈະສຳເລັດການເຈລະຈາຍົກລະດັບສັນຍາຍົກລະດັບສັນຍາສ້າງຕັ້ງເຂດການຄ້າເສລີອາຊຽນ - ອົດສະຕາລີ - ນິວຊີແລນໂດຍໄວແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜັນຂະຫຍາຍສັນຄູ່ຮ່ວມມືເສດຖະກິດຮອບດ້ານພາກພື້ນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.

ກອງປະຊຸມຍັງເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມຈຳເປັນເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດພະລັງງານທົດແທນ, ກະສິກຳອັດສະລິຍະ ແທດເໝາະກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ພັດທະນແບບຍືນຍົງ, ຄົມມະນາຄົມ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ... ສອງຝ່າຍຍັງສະແດງຄວາມຫວັງສືບຕໍ່ປຶກສາຫາລືບັນດາຂໍ້ລິເລີ່ມ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນຄູ່ເຈລະຈາອາຊຽນ - ນິວຊີແລນໃນປີ 2025.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ: ສຸມໃສ່ປະຕິບັດການສ້າງບັນດາຂໍ້ສະເໜີສ້າງກົດໝາຍໃຫ້ສົມບູນແບບເພື່ອຍື່ນຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ: ສຸມໃສ່ປະຕິບັດການສ້າງບັນດາຂໍ້ສະເໜີສ້າງກົດໝາຍໃຫ້ສົມບູນແບບເພື່ອຍື່ນຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດ

ລັດຖະບານໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ 5 ເນື້ອໃນຄື: ຮ່າງມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການທົດລອງປະຕິບັດບາງກົນໄກ, ນະໂຍບາຍແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ສິ່ງກີດຂວາງໃນການລົງທຶນກໍ່ສ້າງກິດຈະກຳຄົມມະນາຄົມ
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