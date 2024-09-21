ຂ່າວສານ
ອັດກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 10 ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຊຸດທີ XIII
ກ່າວຄຳເຫັນອັດກອງປະຊຸມ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ເນັ້ນໜັກວ່າ ກອງປະຊຸມມີຄວາມເປັນເອກະພາບສູງກ່ຽວກັບຄວາມຮັບຮູ້, ຄວາມຕັດສິນໃຈປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIII ຂອງພັກຢ່າງມີໄຊ. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ສູນກາງໄດ້ຕົກລົງເປັນເອກະພາບໂດຍກຳນົດວ່າ ການປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIII ຂອງພັກ ແມ່ນເປົ້າໝາຍສູງສຸດຂອງທົ່ວພັກ, ທົ່ວປວງຊົນ, ທົ່ວກອງທັບໃນປີ 2025. ສູນກາງມີຄວາມຕົກລົງເຫັນດີເປັນຢ່າງສູງຕໍ່ທິດທາງ, ໜ້າທີ່ພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ຮອດປີ 2025, ກ່ຽວກັບສະພາບການ, ທັດສະນະພັດທະນາ, ເປົ້າໝາຍ, ຄາດໝາຍ, ໜ້າທີ່ ນັບທັງວິທີການແກ້ໄຂຕົ້ນຕໍ. ຫວຽດນາມ ສູ້ຊົນບັນລຸ ແລະ ລື່ນກາຍເກືອບທຸກຄາດໝາຍຫຼັກໆ ໃນໄລຍະ 2021 – 2025 ໂດຍກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIII ໄດ້ວາງອອກ.
“ສູນກາງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທັງລະບົບການເມືອງ, ກ່ອນອື່ນໝົດແມ່ນລັດຖະບານ, ຜູ້ນຳໜ້າບັນດາຄະນະ, ກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ ຕ້ອງມີຄວາມຕັດສິນໃຈປະຕິບັດແທ້ໆ, ມີມາດຕະການຢ່າງຂ້ຽວຂາດ, ຂາດຂັ້ນ, ເພີ່ມລະດັບຄວາມໄວ ເພື່ອບັນລຸໄດ້ບັນດາຄາດໝາຍທີ່ໄດ້ວາງອອກ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຄາດໝາຍ GDP ແລະ ສືບຕໍ່ສ້າງບາດກ້າວຫັນປ່ຽນຢ່າງແຮງໃນຊຸມປີຕໍ່ໄປ. ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດເຖິງບັນດາມາດຕະການບຸລິມະສິດ ເພື່ອຮັບປະກັນການເຕີບໂຕສູງຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ ໄປຄຽງຄູ່ກັບການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ການຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ, ເບິ່ງແຍງດູແລຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ເປັນຢ່າງດີທີ່ສຸດ, ຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ຍົກສູງປະສິດທິຜົນຂອງວຽກງານການຕ່າງປະເທດ ແລະ ຍົກສູງທີ່ຕັ້ງບົດບາດ ແລະ ການປະກອບສ່ວນຂອງ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າໃນການສ້າງສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບພັດທະນາຂອງພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ ຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ”.
ກ່ຽວກັບເອກະສານຍື່ນສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ສູນກາງຕົກລົງເປັນເອກະສັນກຳນົດ 5 ໝວດບັນຫາໃຫຍ່ ເພື່ອສືບຕໍ່ປັບປຸງເອກະສານໃຫ້ສົມບູນແບບ. ໃນນັ້ນ, ກ່ຽວກັບການບຸກທະລຸຍຸດທະສາດ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ເນັ້ນໜັກວ່າ:
“ສູນກາງໄດ້ເປັນເອກະພາບກັນກຳນົດວ່າ ຕ້ອງມີບຸກທະລຸຢ່າງແຮງກວ່າ ກ່ຽວກັບລະບອບລະບຽບການພັດທະນາ, ແກ້ໄຂຈຸດອຸດຕັນ, ຮົ້ວກີດຂວາງ, ຖືປະຊາຊົນ, ວິສາຫະກິດເປັນໃຈກາງ, ລະດົມທຸກແຫຼ່ງກຳລັງທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ, ແຫຼ່ງກຳລັງໃນໝູ່ປະຊາຊົນ, ພັດທະນາວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີຢ່າງຄົບຊຸດ, ລຸລ່ວງ, ທັງໝົດເພື່ອການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ວັດທະນະທຳ - ສັງຄົມຂອງປະເທດຊາດ ແລະ ພັດທະນາຍົກສູງຊີວິດການເປັນຢູ່ທາງການວັດຖຸ ແລະ ຈິດໃຈຂອງປະຊາຊົນ; ປ່ຽນແປງໃໝ່ວຽກງານການຈັດຕັ້ງພະນັກງານຢ່າງແຮງ; ສ້າງໂຄງປະກອບພື້ນຖານໂຄງລ່າງເສດຖະກິດສັງຄົມ ໃຫ້ບຸກທະລຸ ແລະ ຄົບຊຸດ ແມ່ນບຸລິມະສິດສູງສຸດ.”
ກ່ຽວກັບທິດທາງ, ມາດຕະການຍຸດທະສາດ, ມີ 08 ບັນຫາ, ໃນນັ້ນ: ສຸມໃສ່ການສ້າງຮູບແບບສັງຄົມນິຍົມ ຫວຽດນາມ, ຈຸດສຸມແມ່ນສ້າງຄົນສັງຄົມນິຍົມ, ສ້າງພື້ນຖານກໍ່ສ້າງສັງຄົມນິຍົມ ເຊິ່ງໃນໂຄງການການເມືອງຂອງພັກ ໄດ້ກຳນົດ; ຢຶດໝັ້ນກັບທັດສະນະຖືການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມເປັນໃຈກາງ, ຍູ້ແຮງ 3 ບຸກທະລຸຍຸດທະສາດ, ກໍ່ສ້າງພັກ ເປັນແກ່ນສານ, ການພັດທະນາວັດທະນະທຳແມ່ນພື້ນຖານ, ເພີ່ມທະວີການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຍູ້ແຮງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນ ແມ່ນວຽກງານສຳຄັນ ແລະ ດຳເນີນເປັນປະຈຳ.