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ຂ່າວສານ

ອັດວາລະປະຊຸມຄັ້ງທີ XIຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ

ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ພິຈາລະນາເລື່ອງຄາດຄະເນພິທີຈັດແບ່ງງົບປະມານສູນກາງໄລຍະ 2021 – 2025 ແລະ ປີ 2022 ໃຫ້ແກ່ບັນດາກະຊວງ, ອົງການສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ປະຕິບັດ 3 ໂຄງການເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດ
  ວາລະປະຊຸມຄັ້ງທີ XI ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ (ພາບ: TTXVN)  

 ໂດຍສືບຕໍ່ລາຍການເຮັດວຽກຂອງວາລະປະຊຸມຄັ້ງທີ XI, ວັນທີ 13 ພຶດສະພາ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ອັດວາລະປະຊຸມ. ກ່ອນອັດວາລະປະຊຸມ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ພິຈາລະນາເລື່ອງຄາດຄະເນພິທີຈັດແບ່ງງົບປະມານສູນກາງໄລຍະ 2021 – 2025 ແລະ ປີ 2022 ໃຫ້ແກ່ບັນດາກະຊວງ, ອົງການສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ປະຕິບັດ 3 ໂຄງການເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດ; ພິຈາລະນາການເພີ່ມແຜນງົບປະມານສູນກາງປີ 2022 ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ເພື່ອຈັດແບ່ງໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ…

ແລະກໍ່ໃນວັນດຽວກັນ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ກໍ່ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ເລື່ອງຍື່ນສະເໜີຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດພິຈາລະນາ, ຕົກລົງແຜນນະໂຍບາຍລົງທຶນໄລຍະທີ 1 ບັນດາໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງບົກ, ເສັ້ນທາງຄວາມໄວສູງ ຕອນເຈົາດົກ - ເກິນເທີ - ຊອັກຈັງ; ແລະຕອນແຄງຮ່ວາ - ບວນມາທວດ; ບຽນຮ່ວາ - ວູ້ງເຕົ່າ.

ຕອນບ່າຍວັນທີ 13 ພຶດສະພາ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ອັດວາລະປະຊຸມຄັ້ງທີ XI. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ສະເໜີໃຫ້ສືບຕໍ່ຮັບເອົາຄຳເຫັນທີ່ວາລະປະຊຸມຄັ້ງທີ XI ເພື່ອເຊັນປະກາດໃຊ້ມະຕິສະບັບຕ່າງໆ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສື່ມວນຊົນສາກົນມີຄວາມປະທັບໃຈຕໍ່ພິທີເປີດ SEA Games 31

ສື່ມວນຊົນສາກົນມີຄວາມປະທັບໃຈຕໍ່ພິທີເປີດ SEA Games 31

ພິທີເປີດ SEA Games 31 ໄດ້ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ເພື່ອນມິດ ແລະ ສື່ມວນຊົນສາກົນ. ສຳນັກຂ່າວສານ AFP ຂອງຝລັ່ງ ໄດ້ລົງຂ່າວວ່າ: ປະເທດເຈົ້າພາບ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສ້າງລາຍການສະແດງທີ່ໂດດເດັ່ນ ດ້ວຍ ແສງສີ, ການເຕັ້ນ ແລະ ດົນຕີຢູ່ພິທີເປີດ SEA Games 31.
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