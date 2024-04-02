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ຂ່າວສານ

ອັດງານ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ຊີງ​ແຊັມ​ເຮືອ​ຈັກ​ລະ​ດັບ​ໂລກ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ​ທີ່​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ຢູ່ ຫວຽດ​ນາມ

ການແຂ່ງຂັນຊີງແຊັມເຮືອຈັກລະດັບໂລກ UIM F1H2O World Championship - ລາຍການແຂ່ງຂັນ Grand Prix of Binh Dinh 2024 ໄດ້ອັດລົງໃນວັນທີ 31 ມີນາ, ຢູ່ນະຄອນ ກຸຍເຍີນແຂວງ ບິ່ງດິ້ງ.
ລາງວັນແຊັມໂລກເຮືອຈັກ UIM F1H20 World Championship ໄດ້ອັດລົງ ດ້ວຍການຄວ້າແຊັມຂອງນັກແຂ່ງຂັນຊາວ ຊູແອັດ Erik Stark ມາຈາກທິມ Victoria (ພາບ: TTXVN)

ເຫດການດັ່ງກ່າວໂດຍສະຫະພັນກິລາເຮືອຈັກໂລກ ສົມທົບກັບຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ບິ່ງດິ້ງ ຈັດຂຶ້ນ ໂດຍມີການປະກອບສ່ວນຂອງກຸ່ມບໍລິສັດ ຫວຽດທ້ວນ ແລະ ບໍລິສັດເຮືອທ່ອງທ່ຽວ Essence Grand Cruise.   

ພາຍຫຼັງແຂ່ງຂັນກັນມາເປັນເວລາ 3 ວັນ, ລາງວັນແຊັມໂລກເຮືອຈັກ UIM F1H20 World Championship ໄດ້ອັດລົງ ດ້ວຍການຄວ້າແຊັມຂອງນັກແຂ່ງຂັນຊາວ ຊູແອັດ Erik Stark ມາຈາກທິມ Victoria  (UEA). ຮອງລົງມາແມ່ນນັກແຂ່ງຂັນ Jonas Andersson ຂອງທິມ ບິ່ງດິ້ງ - ຫວຽດນາມ ແລະ ລາງວັນທີ 3 ໄດ້ແກ່ນັກກິລາ Peter Morin ຂອງ CTIC ຂອງ ຈີນ. ການແຂ່ງຂັນເຮືອຈັກສາກົນ ກໍ່ໄດ້ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວ. ທ່ານ ເຈິ່ນດຶກຈິງ, ຊາວ ບິ່ງດິ້ງ ແບ່ງປັນດ້ວຍຄວາມຕື່ນເຕັ້ນວ່າ:          

“ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກຈັບອົກຈັບໃຈຫຼາຍ. ເຖິງວ່າຢູ່ໄກ, ແຕ່ຄອບຄົວຂ້າພະເຈົ້າກໍພະຍາຍາມມານີ້ຊື້ປີ້ ເພື່ອໄດ້ເຫັນປະຈັກຕາການແຂ່ງຂັນເຮືອໂມໂຕນີ້. ກິລາປະເພດນີ້ຄັກຫຼາຍ.”

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ແຫຼ່ງ​ກຳ​ລັງ​ພູມ​ປັນ​ຍາ ຫວຽດ​ນາມ ຢູ່​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ເພື່ອປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ພັດ​ທະ​ນາ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ

ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ແຫຼ່ງ​ກຳ​ລັງ​ພູມ​ປັນ​ຍາ ຫວຽດ​ນາມ ຢູ່​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ເພື່ອປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ພັດ​ທະ​ນາ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 30 – 31 ມີນາ, ເວທີປາໄສ ຊາວ ຫວຽດນາມ ທີ່ມີລະດັບສົ່ງຜົນສະທ້ອນ ປີ 2024 (Vietnam Global Leaders Forum - VGLF 2024) ຖືກຈັດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ປາຣີ, ຝລັ່ງ. ເວທີປາໄສ ໄດ້ດຶງດູດຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ແລະ ຄົນຕ່າງປະເທດເຊື້ອຊາດ ຫວຽດນາມ ເກືອບ 100 ຄົນ ທີ່ມາຈາກ 20 ປະເທດໃນໂລກ.
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