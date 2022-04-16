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ຂ່າວສານ

ອັດງານບຸນສື່ມວນຊົນມວນຊົນທົ່ວປະເທດ 2022

ງານບຸນສື່ມວນຊົນທົ່ວປະເທດປີ 2022 ໄດ້ແນະນຳຕໍ່ມະຫາຊົນໃນທົ່ວປະເທດບັນດາສື່ສິ່ງພິມທີ່ເປັນເອກະລັກ, ລວມມີ: ໜັງສືພິມປີໃໝ່ສາກົນ 2022, ໜັງສືພິມບຸນເຕັດປີຂານ, ບັນດາລາຍການກະຈາຍສຽງ
  ພິທີມອບລາງວັນ (ພາບ: TTXVN)  

 ພາຍຫຼັງດຳເນີນໄປເປັນເວລາ 3 ວັນຢ່າງຟົດຟື້ນ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 15 ເມສາ, ງານບຸນສື່ມວນຊົນທົ່ວປະເທດປີ 2022 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ສື່ມວນຊົນ ຫວຽດນາມ ສາມັກຄີ, ເປັນມືອາຊີບ, ທັນສະໄໝ ແລະ ມີວັດທະນະທຳມະນຸດ” ໂດຍສະມາຄົມນັກຂ່າວ ຫວຽດນາມ ແລະ ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ເປັນປະທານ, ໂດຍຄະນະໂຄສະນາສຶກສາສູນກາງ, ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ - ສື່ສານ, ກະຊວງວັດທະນະທຳ - ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ສົມທົບກັນຈັດຂຶ້ນໄດ້ສິ້ນສຸດລົງຢ່າງຈົບງາມ.

ງານບຸນສື່ມວນຊົນທົ່ວປະເທດປີ 2022 ໄດ້ແນະນຳຕໍ່ມະຫາຊົນໃນທົ່ວປະເທດບັນດາສື່ສິ່ງພິມທີ່ເປັນເອກະລັກ, ລວມມີ: ໜັງສືພິມປີໃໝ່ສາກົນ 2022, ໜັງສືພິມບຸນເຕັດປີຂານ, ບັນດາລາຍການກະຈາຍສຽງ, ໂທລະພາບບຸນເຕັດທີ່ເປັນເອກະລັກ, ຍ້ອງຍໍບັນດາຜົນງານໃນການອອກແຮງງານຂອງສື່ມວນຊົນໃນທົ່ວປະເທດ. ງານບຸນນີ້ເປັນການຢັ້ງຢືນວ່າ ປະເທດໄດ້ຫັນໄປສູ່ສະພາບປົກກະຕິໃໝ່ ພາຍຫຼັງຖືກຜົນສະທ້ອນຈາກໂລກລະບາດໂຄວິດ-19. ໃນຂອບເຂດງານບຸນ, ຄະນະຈັດຕັ້ງ ແລະ ສະພາການແຂ່ງຂັນໄດ້ມອບຫຼາຍລາງວັນໃຫ້ໝູ່ຄະນະ, ສ່ວນບຸກຄົນທີ່ຈັດຕັ້ງເຫດການ, ການເຄື່ອນໄຫວທີ່ດູດດື່ມ, ສ້າງຂີດໝາຍໃນຂອບເຂດງານບຸນສື່ມວນຊົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອາຊຽນ, ອາເມລິກາ ຢັ້ງຢືນຄືນໃໝ່ຄຳໝັ້ນສັນຍາເພີ່ມທະວີການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ

ອາຊຽນ, ອາເມລິກາ ຢັ້ງຢືນຄືນໃໝ່ຄຳໝັ້ນສັນຍາເພີ່ມທະວີການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ

ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 13 ຂອງ ຄະນະກຳມະການຮ່ວມມືລວມ ອາຊຽນ - ອາເມລິກາ (JCC) ທີ່ດຳເນີນຢູ່ສຳນັກງານຄະນະເລຂາ ອາຊຽນ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ຈາກາຕາ, ປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ ໃນອາທິດຜ່ານມາ, ອາຊຽນ ແລະ ອາເມລິກາ ໄດ້ຢັ້ງຢືນຄືນໃໝ່ຄຳໝັ້ນສັນຍາເພີ່ມທະວີການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ.
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