ຂ່າວສານ
ອັດກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 5 ຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XIII
ກ່າວຄຳເຫັນອັດກອງປະຊຸມ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ກອງປະຊຸມ ໄດ້ລົງເລິກໄຈ້ແຍກ, ຕີລາຄາ ແລະ ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຢ່າງສູງກ່ຽວກັບມາດຕະການ, ແຜນນະໂຍບາຍ, ກຳນົດທິດສືບຕໍ່ປ່ຽນແປງໃໝ່, ຮອບດ້ານ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບທີ່ດິນໃຫ້ດີກວ່າອີກ, ກ່ອນອື່ນໝົດແມ່ນປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນປີ 2013 ແລະ ກົດໝາຍສະບັບອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອແກ້ໄຂຂໍ້ຈຳກັດ, ຂໍ້ຂາດຕົກບົກພ່ອງໃນປັດຈຸບັນ.
ກ່ຽວກັບບົດລາຍງານສະຫຼຸບໄລຍະ 15 ປີ ແຫ່ງການປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມສູນກາງພັກຄັ້ງທີ 7 ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຊຸດທີ X ກ່ຽວກັບກະສິກຳ, ຊາວກະສິກອນ, ຊົນນະບົດ”, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ການຍົກສູງຊີວິດການເປັນຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊາວກະສິກອນ ແລະ ປະຊາຊົນເຂດຊົນນະບົດ ແມ່ນໜ້າທີ່ຂອງທົ່ວພັກ, ທົ່ວປວງຊົນ, ແມ່ນໜ້າທີ່ຈຸດສຸມຂອງທັງລະບົບການເມືອງ. ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ຄວນເພີ່ມທະວີການນຳພາຂອງພັກ, ຍົກສູງບົດບາດ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ນຳໜ້າ ແລະ ຍົກສູງກຳລັງຄວາມສາມາດ, ປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນການເຄື່ອນໄຫວຂອງບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງແຫ່ງລັດ.
ທີ່ກອງປະຊຸມ, ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ໄດ້ປຶກສາຫາລື ແລະ ເປັນເອກະພາບຢ່າງສູງກ່ຽວກັບແຜນນະໂຍບາຍສ້າງຕັ້ງຄະນະຊີ້ນຳຂັ້ນແຂວງກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແລະ ປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້.