ຂ່າວສານ
ອັດກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 22 ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 11/4, ກ່າວຄຳເຫັນອັດກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 22 ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດີງເຫ້ວ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ: ພາຍຫຼັງ 2 ວັນເຮັດວຽກຢ່າງຮີບເຮັ່ງ (10-11 ເມສາ), ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ສໍາເລັດໂຄງການເຄື່ອນໄຫວທີ່ໄດ້ວາງໄວ້. ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 12 ເມສາ ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດຈະ ດຳເນີນ ກອງປະຊຸມຫົວເລື່ອງກົດໝາຍ ເພື່ອ ປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນ ໃສ່ບັນດາຮ່າງກົດໝາຍ ເພື່ອຍື່ນສະເໜີຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV ເຊິ່ງຈະໄຂຂຶ້ນໃນ ວັນທີ 22 ພຶດສະພາ.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ເຫັນດີກັບ 4 ຫົວຂໍ້ຕິດຕາມກວດກາຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດໃນປີ 2024, ຄື: ເລື່ອງປະຕິບັດມະຕິເລກທີ 43 ປີ 2022 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍປີການເງິນ ແລະ ເງິນຕາເພື່ອໜູນຊ່ວຍ ແຜນງານຟື້ນຟູ ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ແລະ ບັນດາ ມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບຫຼາຍໂຄງການສຳຄັນຂອງປະເທດຊາດ. ຫົວຂໍ້ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດນະໂຍບາຍແລະກົດຫມາຍກ່ຽວກັບຫົວໜ່ວຍພາລະກິດພາກລັດ. ຫົວຂໍ້ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຮັບປະກັນຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ຄວາມປອດໄພໃນການຈະລາຈອນ. ຫົວຂໍ້ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ກົດໝາຍກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຕະຫຼາດ ອະສັງຫາລິມະຊັບ ແລະ ການພັດທະນາເຮືອນຢູ່ ສັງຄົມ. ໃນຈຳນວນ 4 ຫົວຂໍ້ນີ້, ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 5, ສະພາແຫ່ງຊາດຈະປຶກສາຫາລື ແລະ ຄັດເລືອກ 2 ຫົວຂໍ້ເພື່ອຕິດຕ