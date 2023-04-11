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ຂ່າວສານ

ອັດກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 22 ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດ​ນາມ

ພາຍຫຼັງ 2 ວັນເຮັດວຽກຢ່າງຮີບເຮັ່ງ (10-11 ເມສາ), ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ສໍາເລັດໂຄງການເຄື່ອນໄຫວທີ່ໄດ້ວາງໄວ້
  ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດີງເຫ້ວກ່າວຄຳເຫັນອັດກອງປະຊຸມ  

ຕອນບ່າຍວັນທີ 11/4, ກ່າວຄຳເຫັນອັດກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 22 ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດີງເຫ້ວ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ: ພາຍຫຼັງ 2 ວັນເຮັດວຽກຢ່າງຮີບເຮັ່ງ (10-11 ເມສາ), ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ສໍາເລັດໂຄງການເຄື່ອນໄຫວທີ່ໄດ້ວາງໄວ້. ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 12 ເມສາ ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດຈະ ດຳເນີນ ກອງປະຊຸມຫົວເລື່ອງກົດໝາຍ ເພື່ອ ປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນ ໃສ່ບັນດາຮ່າງກົດໝາຍ ເພື່ອຍື່ນສະເໜີຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV ເຊິ່ງຈະໄຂຂຶ້ນໃນ ວັນທີ 22 ພຶດສະພາ.

ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ເຫັນດີກັບ 4 ຫົວຂໍ້ຕິດຕາມກວດກາຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດໃນປີ 2024, ຄື: ເລື່ອງປະຕິບັດມະຕິເລກທີ 43 ປີ 2022 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍປີການເງິນ ແລະ ເງິນຕາເພື່ອໜູນຊ່ວຍ ແຜນງານຟື້ນຟູ ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ແລະ ບັນດາ ມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບຫຼາຍໂຄງການສຳຄັນຂອງປະເທດຊາດ. ຫົວຂໍ້ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດນະໂຍບາຍແລະກົດຫມາຍກ່ຽວກັບຫົວໜ່ວຍພາລະກິດພາກລັດ. ຫົວຂໍ້ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຮັບປະກັນຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ຄວາມປອດໄພໃນການຈະລາຈອນ. ຫົວຂໍ້ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ກົດໝາຍກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຕະຫຼາດ ອະສັງຫາລິມະຊັບ ແລະ ການພັດທະນາເຮືອນຢູ່ ສັງຄົມ. ໃນຈຳນວນ 4 ຫົວຂໍ້ນີ້, ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 5, ສະພາແຫ່ງຊາດຈະປຶກສາຫາລື ແລະ ຄັດເລືອກ 2 ຫົວຂໍ້ເພື່ອຕິດຕ

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວໍ​ວັນ​ເຖືອງ​ສິ້ນ​ສຸດ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ສ​ປ​ປ.ລາວ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວໍ​ວັນ​ເຖືອງ​ສິ້ນ​ສຸດ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ສ​ປ​ປ.ລາວ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ການຢ້ຽມຢາມລວມມີ 18 ການເຄື່ອນໄຫວທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ໃນນັ້ນມີການ ເຈລະຈາ, ພົບປະກັບບັນດາການນຳ,ອະດີດການນຳພັກ, ລັດ, ລັດຖະບານ, ສະພາແຫ່ງຊາດລາວ. ການຢ້ຽມຢາມບັນລຸໄດ້ໝາກຜົນລະອຽດ ແລະ ຮອບດ້ານຫຼາຍຢ່າງ.
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