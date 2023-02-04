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ຂ່າວສານ

ອະນຸລັກຮັກສາອາຊີບຊ່າງໄມ້ ກິມບົ່ງ, ໂຮ້ຍອານ

ພິທີດັ່ງກ່າວໄດ້ວາດພາບການເຄື່ອນໄຫວສະແດງອາຊີບຊ່າງໄມ້, ຕ່ຳສາດ, ການສ້ອມແປງ ຕໍ່ກ່ຳປັ່ນ, ພ້ອມກັບບັນດາການລະຫຼິ້ນພື້ນເມືອງ…
(ບ້ານອາຊີບຊ່າງໄມ້ ກິມບົ່ງ)

ວັນທີ 02 ກຸມພາ, ຢູ່ນະຄອນ ໂຮ້ຍອານ, ປະຊາຊົນນະຄອນ ໂຮ້ຍອານ, ແຂວງ ກວາງນາມ ໄດ້ຈັດພິທີບູຊາໝູ່ບ້ານອາຊີບຊ່າງໄມ້ ກິມບົ່ງ ຄົບຮອບອາຍຸ 500 ປີ. ພິທີດັ່ງກ່າວໄດ້ວາດພາບການເຄື່ອນໄຫວສະແດງອາຊີບຊ່າງໄມ້, ຕ່ຳສາດ, ການສ້ອມແປງ ຕໍ່ກ່ຳປັ່ນ, ພ້ອມກັບບັນດາການລະຫຼິ້ນພື້ນເມືອງ… ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວໄດ້ດຶງດູດປະຊາຊົນ ແລະ ແຂກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າຮ່ວມເປັນຈຳນວນຫຼາຍ. ທ່ານ ຫງວຽນວັນແລັງ, ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນ ໂຮ້ຍອານ, ແບ່ງປັນວ່າ:

“ພິທີບູຊາໝູ່ບ້ານອາຊີບຊ່າງໄມ້ ກິມບົ່ງ ປີນີ້ແມ່ນບາດກ້າວເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ພວກຂ້າພະເຈົ້າມີແນວຄິດສ້າງງານບຸນບ້ານໃຫ້ມີຂອບຂະໜາດ ແລະ ດຶງດູດກວ່າ. ຜ່ານງານບຸນບ້ານນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ອຳນາດການປົກຄອງ ກໍຄືບັນດາວິສາຫະກິດ ແລະ ປະຊາຊົນ ພ້ອມກັນຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈເພື່ອຟື້ນຟູໝູ່ບ້ານອາຊີບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ, ຟື້ນຟູເຂດໝູ່ບ້ານຊ່າງໄມ້ ກິມບົ່ງ, ເຮັດໃຫ້ຜະລິດຕະພັນທ່ອງທ່ຽວຂອງໝູ່ບ້ານອາຊີບ ກິມບົ່ງ ມີສະຖຽນລະພາບ ແລະ ຍືນຍົງກວ່າ”.

ເດືອນ ພິຖຸນາ 2016, ຊວງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງອາຊີບຊ່າງໄມ້ ກິມບົ່ງ ເປັນມໍລະດົກວັດທະນະທຳບໍ່ເປັນວັດຖຸລະດັບຊາດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ມານະພະຍາຍາມຮັບປະກັນຄວາມສາມັກຄີ ເປັນເອກະພາບຂອງ ອາຊຽນ

ຫວຽດນາມ ມານະພະຍາຍາມຮັບປະກັນຄວາມສາມັກຄີ ເປັນເອກະພາບຂອງ ອາຊຽນ

ກອງປະຊຸມວົງແຄບບັນດາລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ປະຊາຄົມປະຊາຊາດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (ອາຊຽນ) ຈັດຂຶ້ນຢູ່ ຈາກາຕາ, ປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 3 - 4 ກຸມພາ. ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ, ສືບຕໍ່ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ, ເພີ່ມທະວີນ້ຳໃຈສາມັກຄີເປັນເອກະພາບ, ຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມໃນ ອາຊຽນ. ຜ່ານນັ້ນ, ຍົກສູງທີ່ຕັ້ງ, ບົດບາດຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນ ອາຊຽນ ແລະ ຢູ່ເວທີສາກົນ.
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