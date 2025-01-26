ຂ່າວສານ
ອະນຸມັດຜ່ານແຜນຮ່າງສ້າງຕັ້ງ ແລະ ພັດທະນາຕະຫຼາດ ກາກບອນ ຢູ່ ຫວຽດນາມ
ວັນທີ 24 ມັງກອນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ອະນຸມັດຜ່ານແຜນຮ່າງສ້າງຕັ້ງ ແລະ ພັດທະນາຕະຫຼາດ ກາກບອນ ຢູ່ ຫວຽດນາມ. ເປົ້າໝາຍລວມແມ່ນ, ພັດທະນາຕະຫຼາດ ກາກບອນ ຢູ່ ຫວຽດນາມ, ປະກອບສ່ວນຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວທີ່ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ບົດປະກອບໂດຍປະເທດຕັດສິນເອງ (NDC) ດ້ວຍລາຍຈ່າຍຂອງວິສາຫະກິດ ແລະ ສັງຄົມຕ່ຳ, ສ້າງແຫຼ່ງການເງິນໃໝ່ໃຫ້ແກ່ການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ, ຊຸກຍູ້ການຫັນເປັນສີຂຽວ… ມຸ່ງໄປເຖິງການບັນລຸການປ່ອຍອາຍພິດລົງລະດັບ 0 ໃນປີ 2050.
ແຜນຮ່າງໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍຮອດກ່ອນເດືອນ ມິຖຸນາ 2025, ສ້າງສຳເລັດກອບນິຕິກຳໃຫ້ສົມບູນແບບເທື່ອລະກ້າວ ເພື່ອຕອບສະໜອງເລື່ອງກ່ຽມພ້ອມເຂົ້າຮ່ວມຕະຫຼາດ ກາກບອນ. ໄລຍະປະຕິບັດທົດລອງແຕ່ປີ 2025 ຮອດປີ 2028. ການຜັນຂະຫຍາຍທົດລອງຕະຫຼາດ ກາກບອນ ແມ່ນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.