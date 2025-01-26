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ຂ່າວສານ

ອະນຸມັດຜ່ານແຜນຮ່າງສ້າງຕັ້ງ ແລະ ພັດທະນາຕະຫຼາດ ກາກບອນ ຢູ່ ຫວຽດນາມ

ເປົ້າໝາຍລວມແມ່ນ, ພັດທະນາຕະຫຼາດ ກາກບອນ ຢູ່ ຫວຽດນາມ, ປະກອບສ່ວນຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ.

ວັນທີ 24 ມັງກອນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ອະນຸມັດຜ່ານແຜນຮ່າງສ້າງຕັ້ງ ແລະ ພັດທະນາຕະຫຼາດ ກາກບອນ ຢູ່ ຫວຽດນາມ. ເປົ້າໝາຍລວມແມ່ນ, ພັດທະນາຕະຫຼາດ ກາກບອນ ຢູ່ ຫວຽດນາມ, ປະກອບສ່ວນຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວທີ່ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ບົດປະກອບໂດຍປະເທດຕັດສິນເອງ (NDC) ດ້ວຍລາຍຈ່າຍຂອງວິສາຫະກິດ ແລະ ສັງຄົມຕ່ຳ, ສ້າງແຫຼ່ງການເງິນໃໝ່ໃຫ້ແກ່ການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ, ຊຸກຍູ້ການຫັນເປັນສີຂຽວ… ມຸ່ງໄປເຖິງການບັນລຸການປ່ອຍອາຍພິດລົງລະດັບ 0 ໃນປີ 2050.

        ແຜນຮ່າງໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍຮອດກ່ອນເດືອນ ມິຖຸນາ 2025, ສ້າງສຳເລັດກອບນິຕິກຳໃຫ້ສົມບູນແບບເທື່ອລະກ້າວ ເພື່ອຕອບສະໜອງເລື່ອງກ່ຽມພ້ອມເຂົ້າຮ່ວມຕະຫຼາດ ກາກບອນ. ໄລຍະປະຕິບັດທົດລອງແຕ່ປີ 2025 ຮອດປີ 2028. ການຜັນຂະຫຍາຍທົດລອງຕະຫຼາດ ກາກບອນ ແມ່ນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

WHO ຫລຸດຜ່ອນລາຍຈ່າຍ, ດັດປັບການໃຫ້ບຸລິມະສິດພາຍຫລັງ ອາເມລິກາ ຖອນຕົວອອກ

WHO ຫລຸດຜ່ອນລາຍຈ່າຍ, ດັດປັບການໃຫ້ບຸລິມະສິດພາຍຫລັງ ອາເມລິກາ ຖອນຕົວອອກ

ອາເມລິກາ ແມ່ນນັກອຸປະຖຳໃຫຍ່ສຸດຂອງ WHO ກວມເອົາປະມານ 18% ຍອດງົບປະມານຂອງອົງການນີ້. ງົບປະມານໃນສອງປີມໍ່ໆມານີ້ຂອງ WHO ໃຫ້ແກ່ໄລຍະ 2024-2025 ແມ່ນ 6,8 ຕື້ USD.
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