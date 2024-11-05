ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ຕັ້ງໜ້າສ້າງອະນຸພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງພັດທະນາຢ່າງວັດທະນາຖາວອນ
ອະນຸພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງມີຄຸນຄ່າດ້ານພູມີສາດ - ຍຸດທະສາດສຳຄັນເປັນພິເສດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໄປຄຽງຄູ່ກັບບັນດາທ່າໄດ້ປຽບທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ, ປັດຈຸບັນ, ອະນຸພາກພື້ນກໍພວມປະເຊີນໜ້າກັບສິ່ງທ້າທາຍຈຳນວນບໍ່ໜ້ອຍໃນສະພາບການໂລກ ແລະ ພາກພື້ນ ຍາມໃດກໍປະກົດມີຫຼາຍປັດໄຈທີ່ສັບສົນ, ຍາກທີ່ຈະຄາດຄະເນລ່ວງໜ້າໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ, ໃນບັນດາກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ພ້ອມກັບການນຳບັນດາປະເທດສະມາຊິກໄດ້ພ້ອມກັນກຳນົດ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໂຄງການບຸລິມະສິດ ຂອງອະນຸພາກພື້ນໃນຫຼາຍຂົງເຂດ, ເພື່ອແນໃສ່ປະຕິບັດວິໄສທັດກາຍເປັນອະນຸພາກພື້ນທີ່ວັດທະນາຖາວອນ, ເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ກົມກຽວໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ.
ຊອກຫາມາດຕະການພັດທະນາອະນຸພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງແບບຍືນຍົງ
ໂຄງການຮ່ວມມືອະນຸພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງເປີດກວ້າງ (GMS) ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນເມື່ອປີ 1992, ຕາມຂໍ້ລິເລີ່ມຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB), ລວມມີ 6 ສະມາຊິກ: ຫວຽດນາມ, ລາວ, ກຳປູເຈຍ, ໄທ ແລະ ສອງແຂວງ ປົກຄອງດ້ວຍຕົນເອງຂອງ ຈີນ (ກວາງຊີ ແລະ ຢຸນໜານ).
22 ປີ ນັບແຕ່ເມື່ອກົນໄກຮ່ວມມື GMS ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ, ດ້ວຍຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງບັນດາປະເທດ GMS ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ ADB ແລະ ບັນດານັກອຸປະຖຳ, ບັນດາປະເທດອະນຸພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງ ແລະ ຈີນ ກໍ່ບັນລຸໄດ້ໝາກຜົນຫຼາຍຢ່າງ. ພົ້ນເດັ່ນແມ່ນຂົງເຂດການເຊື່ອມຕໍ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ດ້ວຍບັນດາໂຄງການຮ່ວມມືໃຫຍ່ໃຫ້ແຕ່ລະເຂດ, ແລວເສດຖະກິດ, ເຊັ່ນ: ແລວເສດຖະກິດ ເໜືອ - ໃຕ້ (NSEC), ແລວເສດຖະກິດ ຕາເວັນອອກ - ຕາເວັນຕົກ (EWEC), ແລວເສດຖະກິດທາງທິດໃຕ້ (SEC)… ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ GMS ກໍ່ດຶງດູດໄດ້ທຶນຈຳນວນຫຼາຍໃຫ້ແກ່ບັນດາໂຄງການ. ການຮ່ວມມືຂະແໜງໃນ GMS ໃນຫຼາຍປີຜ່ານມາກໍຮັບຮູ້ຫຼາຍໝາກຜົນທີ່ຕັ້ງໜ້າພົ້ນເດັ່ນໃນບັນດາຂົງເຂດຄື: ພະລັງງານ, ສິ່ງແວດລ້ອມ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ໄປສະນີໂທລະຄົມ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ການພັດທະນາແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ, ພັດທະນາຕົວເມືອງລຽບຕາມບັນດາແລວເສດຖະກິດ…
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໄປຄຽງຄູ່ກັບບັນດາຜົນງານທີ່ບັນລຸໄດ້, ການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ GMS ຍັງມີສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງ, ເຊັ່ນ: ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນກ່ຽວກັບການພັດທະນາບັນດາປະເທດ GMS ແມ່ນຍັງຕ່ຳ, ແຫຼ່ງເງິນລົງທຶນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາຍັງມີຂໍ້ຈຳກັດ… ນອກຈາກນັ້ນ, ບັນດາສິ່ງທ້າທາຍໃໝ່ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ສິ່ງແວດລ້ອມ, ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ, ພະລັງງານ ພວມນັບມື້ນັບສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງຮ້າຍແຮງເຖິງເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກ. ດັ່ງນັ້ນ, ໃນກອງປະຊຸມ GMS ຄັ້ງທີ 8 ການນຳບັນດາປະເທດ ຈະສືບຕໍ່ສົມທົບກັນ ແລະ ປັບປຸງນະໂຍບາຍຮ່ວມມືຢູ່ລະດັບມະຫາພາກ, ຮຽກຮ້ອງການຮ່ວມມືຈາກບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືພັດທະນາໃນການໜູນຊ່ວຍດ້ານການເງິນ, ນະໂຍບາຍ, ການສ້າງກຳລັງຄວາມສາມາດ, ໜູນຊ່ວຍດ້ານເຕັກນິກ, ແບ່ງປັນບົດຮຽນ, ປະສົບການ ແລະ ຄວາມຮູ້, ຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ພັດທະນາແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນນ້ຳສັງລວມຢູ່ເຂດລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ, ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ, ພະລັງງານຜະລິດທົດແທນ, ພັດທະນາແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ…
ຫວຽດນາມ ມານະພະຍາຍາມສ້າງຍຸດທະສາດແກ່ການພັດທະນາ GMS ຮອດປີ 2030
ຫວຽດນາມ ຕັ້ງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການຮ່ວມມື GMS ນັບແຕ່ເມື່ອໂຄງການນີ້ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງໃນປີ 1992. ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ຫວຽດນາມ ມີຫຼາຍໝາກຜົນທີ່ຕັ້ງໜ້າກ່ຽວກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ລົບລ້າງຄວາມອຶດຫິວຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ກໍຄືປະກອບສ່ວນເພີ່ມທະວີການຮ່ວມສຳພັນເສດຖະກິດພາຍໃນຂົງເຂດ. ປັດຈຸບັນ, ຫວຽດນາມ ແມ່ນຕາໂສ້ທີ່ສຳຄັນໃນການສ້າງ ແລະ ພັດທະນາ 3 ແລວເສດຖະກິດສຳຄັນຂອງ GMS: ແລວເໜືອ - ໃຕ້, ແລວ ຕາເວັນອອກ - ຕາເວັນຕົກ ແລະ ແລວແຄມຝັ່ງທະເລທາງທິດໃຕ້. ໂດຍໄດ້ຮັບການໜູນຊ່ວຍຂອງສາກົນ ແລະ ການປະກອບສ່ວນຂອງ ຫວຽດນາມ, ໄລ່ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ມີຫຼາຍໂຄງການພື້ນຖານໂຄງລ່າງສຳຄັນໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງສຳເລັດ, ໃນນັ້ນ ມີບັນດາເສັ້ນທາງຄົມມະນາຄົມສຳຄັນໄດ້ເປີດນຳໃຊ້, ເອື້ອອຳນວຍຄວາມສະດວກແກ່ການໄປມາ, ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າພາຍໃນ GMS.
ດ້ວຍທ່າໄດ້ປຽບກ່ຽວກັບທຸກດ້ານ ແລະ ຄວາມມານະພະຍາຍາມຮ່ວມມືຂອງຕົນ, ຫວຽດນາມ ນັບມື້ນັບມີທີ່ຕັ້ງທີ່ພົ້ນເດັ່ນໃນການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງບັນດາປະເທດໃນ GMS, ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ແມ່ນສະມາຊິກທີ່ຕັ້ງໜ້າໃນກຸ່ມກົນໄກຮ່ວມມືກັບຄູ່ຮ່ວມມືຢູ່ພາຍນອກພາກພື້ນ. ຫວຽດນາມ ກໍສວມບົດບາດສຳຄັນໃນການພັດທະນາຕາໜ່າງການຜະລິດ ແລະ ບັນດາລະບົບມູນຄ່າໃນ GMS ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ.
ບົນພື້ນຖານນັ້ນ, ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ຕັ້ງໜ້ານຳສະເໜີບັນດາເນື້ອໃນຮ່ວມມືລະອຽດ, ໂດຍເລີ່ມຈາກບັນດາທ່າໄດ້ປຽບ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງ ຫວຽດນາມ ເພື່ອຕັ້ງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມບັນດາໂຄງການ, ຂົງເຂດລະອຽດຂອງ GMS ເວົ້າລວມ, ກັບບັນດາປະເທດສະມາຊິກເວົ້າສະເພາະ. ໃນນັ້ນ, ການສະໜັບສະໜູນຕໍ່ການແບ່ງປັນຂໍ້ມູນ ແລະ ປະສານງານໃນການນຳໃຊ້ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນນ້ຳຂອງແມ່ນ້ຳຂອງ, ຫຼຸດຜ່ອນການຂຸດຄົ້ນຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ, ປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້, ຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ, ສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ບັນດາຜະລິດຕະພັນຊີວະ…. ພິເສດ, ຫວຽດນາມ ຈະພ້ອມກັບບັນດາການນຳ GMS ຮັບຮອງເອົາຍຸດທະສາດປ່ຽນແປງໃໝ່ແກ່ການພັດທະນາ GMS ຮອດປີ 2030, ເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນກວ່າ, ເພື່ອເປົ້າໝາຍນຳອະນຸພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.
ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດຍຸດທະສາດຮ່ວມມືເສດຖະກິດ ອີຣະວະດີ - ເຈົ້າພະຍາ - ແມ່ນ້ຳຂອງ ຄັ້ງທີ 10 (ACMECS 10); ກອງປະຊຸມສຸດຍອດການຮ່ວມມື ກຳປູເຈຍ - ລາວ - ມຽນມາ - ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ 11 (CLMV 11). ນີ້ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ພ້ອມກັບການນຳບັນດາປະເທດປຶກສາຫາລື, ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ, ຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕເສດຖະກິດ, ເປີດກວ້າງໂອກາດສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ ແລະ ຮັດແຄບຊ່ອງຫວ່າງດ້ານລາຍຮັບລະຫວ່າງບັນດາປະເທດ./.