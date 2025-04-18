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ຂ່າວສານ

ຫ​ວຽດ​ນາມ​ປາດ​ຖະ​ໜາ​ຢາກ​ເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ພົວ​ພັນ​ມິດ​ຕະ​ພາບ, ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຮອບ​ດ້ານ​ກັບ​ຝ​ລັ່ງ​ເລິກ​ເຊິ່ງ​ກ່​ວາ​ອີກ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 17 ເມສາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານເລຂາທິກາໃຫຍ່ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Olivier Brochet ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຝລັ່ງປະຈຳ ຫວຽດນາມ.
ທ່ານເລຂາທິກາໃຫຍ່ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Olivier Brochet ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຝລັ່ງປະຈຳ ຫວຽດນາມ (ພາບ: TTXVN)

ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເນັ້ນໜັກວ່າ ເລື່ອງຝລັ່ງແມ່ນສະມາຊິກ ສະຫະພາບເອີລົບ (EU) ທຳອິດກາຍເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານຂອງ ຫວຽດນາມ ແມ່ນສິ່ງພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າ ຫວຽດນາມ ຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ປາດຖະໜາຢາກເຮັດໃຫ້ການພົວພັນມິດຕະພາບ, ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານກັບຝລັ່ງເລິກເຊິ່ງກ່ວາອີກ, ທ່ານສະເໜີຝລັ່ງ, ດ້ວຍບົດບາດແມ່ນສະມາຊິກຫຼັກແຫຼ່ງ ແລະ ມີສຽງເວົ້າໃນ EU, ຊຸກຍູ້ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - EU ໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາອີກເພື່ອແນໃສ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຮັກສາສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ການພັດທະນາໃນພາກພື້ນ ແລະ ໂລກ.

ສ່ວນທ່ານ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດOlivier Brochet ເນັ້ນໜັກວ່າ ຝລັ່ງ ປາດຖະໜາຢາກສືບຕໍ່ຮ່ວມເດີນທາງກັບ ຫວຽດນາມ ບົນເສັ້ນທາງພັດທະນາໃໝ່ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຢັ້ງຢືນ ຫວຽດນາມແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືບຸລິມະສິດສຳຄັນຂອງຝລັ່ງຢູ່ພາກພື້ນ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຜ່ານບັນດາການຢ້ຽມຢາມ, ແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນທຸກຂັ້ນທີ່ນັບມື້ນັບຟົດຟື້ນ ແລະ ບັນດາກົນໄກຮ່ວມມືຫວຽດນາມ - ຝລັ່ງນັບມື້ນັບໄດ້ຮັບການເປີດກວ້າງໃນຫຼາຍຂົງເຂດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ແຄນ​ຢາ ຍັງ​ມີ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ບົ່ມ​ຊ້ອນ​ຫຼາຍ​ຢ່າງໃນ​ການ​ຮ່ວມ​ມື

ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ແຄນ​ຢາ ຍັງ​ມີ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ບົ່ມ​ຊ້ອນ​ຫຼາຍ​ຢ່າງໃນ​ການ​ຮ່ວມ​ມື

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນໃນການຮ່ວມມືຍັງເປັນຈຳນວນຫຼາຍ, ເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ການພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ແຄນຢາໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາອີກໃນໄລຍະຈະມາເຖີງ.
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