Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ຫ​ວຽດ​ນາມ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ, ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຢູ່​ນະ​ຄອນ Sydney

ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບການການແນະນຳແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາສະຖານທີ່ນັດພົບແຖວໜ້າພາກພື້ນ ດ້ວຍລະບົບມໍລະດົກໂລກທີ່ຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບຄື: ອ່າວຮະລອງ, ຟອງຍາ - ແກບ້າງ, ຈ່າງອານ, ໂຮ້ຍອານ, ໝິເຊີນ, ເມືອງເກົ່າເຫ້ວ, ພາລະຊາວັງທັງລອງ, ພາລະຊາວັງ ລາດຊະວົງໂຮ່.
ລາຍການສະແດງສິລະປະຢູ່ໂຄງການ

ວັນທີ 27 ພະຈິກ ຢູ່ Sydney (ອົດສະຕາລີ), ກົມທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສົມທົບກັບກອງທຶນໜູນຊ່ວຍການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ຈັດໂຄງການແນະນຳການທ່ອງທ່ຽວຫວຽດນາມ, ເຊື່ອມຕໍ່ວິສາຫະກິດຢູ່ຕະຫຼາດ ອົດສະຕາລີໃນປີ 2025. ຢູ່ເຫດການ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບການການແນະນຳແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາສະຖານທີ່ນັດພົບແຖວໜ້າພາກພື້ນ ດ້ວຍລະບົບມໍລະດົກໂລກທີ່ຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບຄື: ອ່າວຮະລອງ, ຟອງຍາ - ແກບ້າງ, ຈ່າງອານ, ໂຮ້ຍອານ, ໝິເຊີນ, ເມືອງເກົ່າເຫ້ວ, ພາລະຊາວັງທັງລອງ, ພາລະຊາວັງ ລາດຊະວົງໂຮ່. ນອກຈາກນັ້ນ, ບັນດາວິສາຫະກິດສອງປະເທດ ກໍ່ໄດ້ສ້າງເງື່ອນໄຂໃນການພົບປະ, ຊອກຫາໂອກາດຮ່ວມມື, ແນະນຳຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການທ່ອງທ່ຽວ ໂດຍຜ່ານໂຄງການພົບປະ, ເຊື່ອມຕໍ່ວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ - ອົດສະຕາລີ (B2B). ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ບັນດາແຂກຖືກເຊີນກໍ່ໄດ້ຮັບຊົມລາຍການສະແດງສິລະປະ ແນະນຳວັດທະນະທຳຂອງ ຫວຽດນາມ ຜ່ານບັນດາເຄື່ອງດົນຕີພື້ນເມືອງ ໂດຍບັນດານັກສິລະປິນຈາກໂຮງລະຄອນຮ້ອງລຳທຳເພງ, ຟ້ອນ, ດົນຕີແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ ສະແດງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຮັບ​ຮູ້​ສຽງ​ເວົ້າ​ຂອງ​ເດັກ​ນ້ອຍ​ໃນ​ການ​ສ້າງ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ທາງ​ໄຊ​ເບີ

ຮັບ​ຮູ້​ສຽງ​ເວົ້າ​ຂອງ​ເດັກ​ນ້ອຍ​ໃນ​ການ​ສ້າງ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ທາງ​ໄຊ​ເບີ

ໃນໂຄງການ, ພວກນ້ອງໆນັກຮຽນຢູ່ຫຼາຍແຂວງ, ນະຄອນໄດ້ຕາງໜ້າໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍເກືອບ 2.800 ຄົນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການທາບທາມຄຳເຫັນໄດ້ປະຕິບັດສິດເຂົ້າຮ່ວມຂອງເດັກນ້ອຍໃນການສ້າງນະໂຍບາຍກ່ຽວຂ້ອງເຖິງເດັກນ້ອຍ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top