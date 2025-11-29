ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມຊຸກຍູ້ການໂຄສະນາວັດທະນະທຳ, ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວຢູ່ນະຄອນ Sydney
ວັນທີ 27 ພະຈິກ ຢູ່ Sydney (ອົດສະຕາລີ), ກົມທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສົມທົບກັບກອງທຶນໜູນຊ່ວຍການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ຈັດໂຄງການແນະນຳການທ່ອງທ່ຽວຫວຽດນາມ, ເຊື່ອມຕໍ່ວິສາຫະກິດຢູ່ຕະຫຼາດ ອົດສະຕາລີໃນປີ 2025. ຢູ່ເຫດການ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບການການແນະນຳແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາສະຖານທີ່ນັດພົບແຖວໜ້າພາກພື້ນ ດ້ວຍລະບົບມໍລະດົກໂລກທີ່ຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບຄື: ອ່າວຮະລອງ, ຟອງຍາ - ແກບ້າງ, ຈ່າງອານ, ໂຮ້ຍອານ, ໝິເຊີນ, ເມືອງເກົ່າເຫ້ວ, ພາລະຊາວັງທັງລອງ, ພາລະຊາວັງ ລາດຊະວົງໂຮ່. ນອກຈາກນັ້ນ, ບັນດາວິສາຫະກິດສອງປະເທດ ກໍ່ໄດ້ສ້າງເງື່ອນໄຂໃນການພົບປະ, ຊອກຫາໂອກາດຮ່ວມມື, ແນະນຳຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການທ່ອງທ່ຽວ ໂດຍຜ່ານໂຄງການພົບປະ, ເຊື່ອມຕໍ່ວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ - ອົດສະຕາລີ (B2B). ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ບັນດາແຂກຖືກເຊີນກໍ່ໄດ້ຮັບຊົມລາຍການສະແດງສິລະປະ ແນະນຳວັດທະນະທຳຂອງ ຫວຽດນາມ ຜ່ານບັນດາເຄື່ອງດົນຕີພື້ນເມືອງ ໂດຍບັນດານັກສິລະປິນຈາກໂຮງລະຄອນຮ້ອງລຳທຳເພງ, ຟ້ອນ, ດົນຕີແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ ສະແດງ.