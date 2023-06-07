ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມມອບຫຼຽນໄຊມິດຕະພາບໃຫ້ແກ່ຫໍພິພິທະພັນໄກສອນພົມວິຫານ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 7 ມິຖຸນາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ທ່ານ ຫງວຽນບ໊າຮຸ່ງ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ ໄດ້ຕາງໜ້າພັກ ແລະ ລັດ ຫວຽດນາມ ມອບຫຼຽນໄຊມິດຕະພາບໃຫ້ແກ່ຫໍພິພິທະພັນ ໄກສອນ ພົມວິຫານ, ຍ້ອນບັນດາຜົນງານ ແລະ ການອຸທິດສ່ວນອັນ ໃຫຍ່ຫຼວງເຂົ້າໃນການເຊີດຊູປະທານໂຮ່ຈີມີນ, ນັກວິລະຊົນປົດປ່ອຍຊາດ ຫວຽດນາມ, ພ້ອມທັງແມ່ນນັກວັດທະນະທຳທີ່ດີເລີດຂອງໂລກ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫງວຽນບ໊າຮຸ່ງ ໄດ້ຕີລາຄາສູງ ຫໍພິພິທະພັນໄກສອນ ພົມວິຫານ ໄດ້ມີການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃນການເຊີດຊູປະທານໂຮ່ຈີມິນ, ພ້ອມທັງສະແດງຄວາມຫວັງໃຫ້ຫໍພິພິທະພັນ ໄກສອນ ພົມວິຫານສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍການປະຕິບັດວຽກງານນີ້ເປັນຢ່າງດີ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງໃຫ້ແກ່ນ້ຳໃຈສາມັກຄີແບບພິເສດລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ.
ໂດຍຕາງໜ້າກົມພິພິທະພັນໄກສອນ ພົມວິຫານ ແລະ ຮ່ອງຮອຍສະຖານການນຳປະຕິວັດ ລາວ ທີ່ໄດ້ຮັບຫຼຽນໄຊມິດຕະພາບຂອງປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ, ທ່ານ ໄຊຍະລາດ ພົງຍາລັກ ຫົວໜ້າກົມພິພິທະພັນໄກສອນ ພົມວິຫານ ສະແດງຄວາມເປັນກຽດເມື່ອຫໍພິພິທະພັນໄກສອນ ພົມວິຫານໄດ້ຮັບຫຼຽນໄຊມິດຕະພາບຈາກລັດ ຫວຽດນາມ.