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ຂ່າວສານ

ຫຼາຍ​ທ້ອງ​ຖິ່​ນ​ຈັດ​ພິ​ທີ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ແຂກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ໃນ​ມື້​ທຳ​ອິດ​ຂອງ​ປີໃໝ່ 2023

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 1 ມັງກອນ, ຢູ່ສະໜາມບິນສາກົນ ເຕີນເຊີນເຍີດ, ພະແນກວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ສົມທົບກັບບໍລິສັດການບິນແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ທ່າອາກາດສະຍານສາກົນ ເຕິນເຊີນເຍິດ ຈັດພິທີ “ຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວມາ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ໃນມື້ທຳອິດຂອງປີ 2023”.
  ພິທີ “ຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວມາ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ໃນມື້ທຳອິດຂອງປີ 2023 (ພາບ: VOV)  

ຄະນະແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນຕ່າງໆ ມີຄວາມພາກພູມໃຈ ແລະ ປະຫຼາດໃຈເມື່ອໄດ້ເຫັນປະຈັກຕາບັນດາກິດຈະກຳສະແດງສິລະປະທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງ ຫວຽດນາມ. ຄະນະຈັດຕັ້ງກໍມອບໂປຼໂມຊັນໃຫ້ແຂກທ່ອງທ່ຽວພິເສດ 11 ຄົນໃນຖ້ຽວບິນສາກົນຈາກ Frankfurt, ເຢຍລະມັນ ແລະ ໄຕ້ຫວັນ ມາ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ລາຍການສຳຜັດກັບຜະລິດຕະພັນທ່ອງທ່ຽວໃໝ່ໃນບໍລິເວນນະຄອນ ຖູດຶກ.

ກໍໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 1 ມັງກອນ, ຢູ່ ສະຖານີລົດໄຟ ລາວກາຍ, ແຂວງ ລາວກາຍ, ລົດໄຟໝາຍເລກ SP3 ຮ່າໂນ້ຍ - ລາວກາຍ ໄດ້ສົ່ງແຂກໂດຍສານ 400 ຄົນ, ໃນນັ້ນ ມີແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນກວ່າ 250 ຄົນ ເດີນທາງມາຮອດສະຖານີລົດໄຟແຫ່ງນີ້. ຕາງໜ້າໃຫ້ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວແຂວງ ລາວກາຍ ພ້ອມດ້ວຍບັນຫາຫົວໜ່ວຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ສົມທົບກັນຈັດພິທີຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວທຳອິດໃນປີໃໝ່ 2023 ດ້ວຍບັນດາຊໍ່ດອກໄມ້ທີ່ສວຍງາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ພິ​ທີ​ເລີ່ມ​ລົງ​ມື​ກໍ່​ສ້າງ 12 ໂຄງ​ການ​ທາງ​ດ່ວນ​ເໜືອ​ - ໃຕ້

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ພິ​ທີ​ເລີ່ມ​ລົງ​ມື​ກໍ່​ສ້າງ 12 ໂຄງ​ການ​ທາງ​ດ່ວນ​ເໜືອ​ - ໃຕ້

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີວາງສີລາລຶກກໍ່ສ້າງ 12 ໂຄງການຍ່ອຍຂຶ້ນກັບໂຄງການລົງທຶນກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງດ່ວນເໜືອ - ໃຕ້ ທາງທິດຕາເວັນອອກ ໄລຍະ 2021 – 2025 (ໄລຍະທີ 2) ແລະ ປຸກລະດົມເດືອນແຂ່ງຂັນປ່ອຍເງິນລົງທຶນສາທາລະນະ.
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