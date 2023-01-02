ຂ່າວສານ
ຫຼາຍທ້ອງຖິ່ນຈັດພິທີຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວໃນມື້ທຳອິດຂອງປີໃໝ່ 2023
ຄະນະແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນຕ່າງໆ ມີຄວາມພາກພູມໃຈ ແລະ ປະຫຼາດໃຈເມື່ອໄດ້ເຫັນປະຈັກຕາບັນດາກິດຈະກຳສະແດງສິລະປະທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງ ຫວຽດນາມ. ຄະນະຈັດຕັ້ງກໍມອບໂປຼໂມຊັນໃຫ້ແຂກທ່ອງທ່ຽວພິເສດ 11 ຄົນໃນຖ້ຽວບິນສາກົນຈາກ Frankfurt, ເຢຍລະມັນ ແລະ ໄຕ້ຫວັນ ມາ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ລາຍການສຳຜັດກັບຜະລິດຕະພັນທ່ອງທ່ຽວໃໝ່ໃນບໍລິເວນນະຄອນ ຖູດຶກ.
ກໍໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 1 ມັງກອນ, ຢູ່ ສະຖານີລົດໄຟ ລາວກາຍ, ແຂວງ ລາວກາຍ, ລົດໄຟໝາຍເລກ SP3 ຮ່າໂນ້ຍ - ລາວກາຍ ໄດ້ສົ່ງແຂກໂດຍສານ 400 ຄົນ, ໃນນັ້ນ ມີແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນກວ່າ 250 ຄົນ ເດີນທາງມາຮອດສະຖານີລົດໄຟແຫ່ງນີ້. ຕາງໜ້າໃຫ້ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວແຂວງ ລາວກາຍ ພ້ອມດ້ວຍບັນຫາຫົວໜ່ວຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ສົມທົບກັນຈັດພິທີຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວທຳອິດໃນປີໃໝ່ 2023 ດ້ວຍບັນດາຊໍ່ດອກໄມ້ທີ່ສວຍງາມ.