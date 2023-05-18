ຂ່າວສານ
ຫຼາຍກິດຈະກຳທີ່ມີຄວາມໝາຍ ຖືກຈັດຂຶ້ນເນື່ອງໃນໂອກາດ “ເດືອນມະນຸດສະທຳ”
ນີ້ກໍແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວນອນໃນໂຄງການສົມທົບກັນຈັດຕັ້ງການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆ ລະຫວ່າງສະພາກາແດງ ນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ສະພາກາແດງແຂວງ ແທັງເຮວ໊າ ກ່ຽວກັບການຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດໂຄງການ “ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ຊາວປະມົງຜູ້ທຸກຍາກ ແລະ ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ” ປີ 2023.
ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ຢູ່ຕາແສງ ງືໂລກ, ເມືອງເຮົ້າໂລກ ໄດ້ດຳເນີນກິດຈະກຳຕ່າງໆຄື: ກວດພະຍາດ, ໃຫ້ຄຳປຶກສາຫາກ່ຽວກັບສຸຂະພາບໂດຍບໍ່ເກັບຄ່າ ແລະ ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ແກ່ເປົ້າໝາຍຕ່າງໆ; ເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງເຮືອນຢູ່ໃຫ້ຄອບຄົວຊາວປະມົງຜູ້ທຸກຍາກ ແລະ ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ.
ກໍໃນວັນດຽວກັນ, ຄະນະປະຕິບັດງານແຂວງ ຫາຍເຢືອງ ໄດ້ໄປຢື້ຢາມຖາມຂ່າວ, ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ແກ່ເປົ້າໝາຍຢູ່ສູນຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມຂອງແຂວງ; ຢ້ຽມຢາມສູນລ້ຽງດູຜູ້ຖືກໂລກຈິດ, ຜູ້ມີຄຸນງາມຄວາມດີ ແລະ ສູນເຄື່ອນໄຫວມະນຸດສະທຳ ສະພາກາແດງແຂວງ. ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ບັນດາວິສາຫະກິດອຸປະຖຳ ກໍໄດ້ມອບຂອງຂວັນ, ອຸປະກອນເຄື່ອງໃຊ້ສອຍຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ຄົນເຈັບຢູ່ສູນແຫ່ງຕ່າງໆ.