ຂ່າວສານ
ຫຼາຍປັດໃຈສະດວກໃຫ້ແກ່ການເຕີບໂຕເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ 2025
ປີ 2025, ເຖິງວ່າຍັງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງ, ແຕ່ກໍ່ມີໂອກາດຫຼາຍຢ່າງທີ່ພວມເປີດອອກ. ຖ້າຫາກ ຫວຽດນາມ ນຳໃຊ້ບັນດາໂອກາດນັ້ນໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ, ເປົ້າໝາຍການເຕີບໂຕປະມານ 8% ແມ່ນສາມາດບັນລຸໄດ້. ນີ້ແມ່ນຂໍ້ສັງເກດຂອງບັນດານັກຊ່ຽວຊານທີ່ການໂອ້ລົມສົນທະນາ “ເສດຖະກິດມະຫາພາກ ຫວຽດນາມ: ໝາກຜົນປີ 2024 ແລະ ແງ່ຫວັງປີ 2025”, ໂດຍສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດ ແລະ ນະໂຍບາຍ, ຂຶ້ນກັບມະຫາວິທະຍາໄລເສດຖະກິດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຮ່າໂນ້ຍ ສົມທົບກັບບັນດາຫົວໜ່ວຍຈັດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 03 ມັງກອນ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ.
ຕາມການຕີລາຄາຂອງສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດ ແລະ ນະໂຍບາຍ ແລ້ວ, ປີ 2024, ການເຕີບໂຕ GDP ຂອງ ຫວຽດນາມ ບັນລຸບັນດາໝາກຜົນຕັ້ງໜ້າ. ສະນັ້ນ, ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນລ້ວນແຕ່ຄາດຄະເນລະດັບເຕີບໂຕ GDP ຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນປີ 2025 ປະມານ 6,5%. ທ່ານປະລິນຍາເອກ ຫງວຽນກວັກຫວຽດ, ຮອງຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດ ແລະ ນະໂຍບາຍ, ໄຈ້ແຍກວ່າ:
“ບັນດາກຳລັງໜູນເຕີບໂຕຄື: ການລົງທຶນພາກລັດ - ເອກະຊົນ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວສົ່ງອອກ, ນຳເຂົ້າສາມາດຮັກສາທ່າເຕີບໂຕໃນປີ 2025, ບັນດາຄວາມສະດວກຈາກພາຍນອກກໍ່ຈະໜູນຊ່ວຍແກ່ການເຕີບໂຕ. ຊ້ຳບໍ່ໜຳ, ຫວຽດນາມ ສາມາດນຳໃຊ້ນະໂຍບາຍການຄ້າໃໝ່ຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump ເພື່ອຍົກສູງທີ່ຕັ້ງແກ່ງແຍ້ງທົ່ວໂລກ”.
ຕາມບັນດານັກຊ່ຽວຊານແລ້ວ, ໃນໄລຍະຊັ້ນໆ, ມາດຕະການເພື່ອຊຸກຍູ້ລະດັບເຕີບໂຕແມ່ນຕ້ອງສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ມາດຕະການກະຕຸນການລົງທຶນ; ໃນໄລຍະກາງ, ຕ້ອງສືບຕໍ່ຍົກສູງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ຍົກສູງລະດັບຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະໃຫ້ແກ່ກຳລັງຜູ້ອອກແຮງງານ ແລະ ພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີ… ນັກຊ່ຽວຊານດ້ານເສດຖະກິດ, ປະລິຍາເອກ ເກີນວັນລຶກ, ຖືວ່າ:
“ພວກເຮົາຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ເຖິງເສດຖະກິດມະຫາພາກ, ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາ, ໄຟເງິນເຟີ້. ພິເສດ, ຕະຫຼາດອະສັງຫາລິມະຊັບ ແລະ ຕະຫຼາດພັນທະບັດວິສາຫະກິດຟື້ນຟູຢ່າງຕັ້ງໜ້າ, ພ້ອມກັນນັ້ນແມ່ນປັດໃຈກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການບຸກທະລຸກ່ຽວກັບລະບອບ ແລະ ຫັນກົງຈັກໃຫ້ກະທັດຮັດ. ພວກຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າ, ດ້ວຍທ່າດັ່ງກ່າວ, ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ວິສາຫະກິດຈະດີຂຶ້ນ. ຄວາມສາມາດບັນລຸລະດັບເຕີບໂຕ GDP ຂອງ ຫວຽດນາມ ແຕ່ 7,5% - 8% ໃນປີ 2025 ແລະ 2026”.