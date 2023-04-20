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ຂ່າວສານ

ຫຼາກຫຼາຍສີ​ສັນ​ພົ້ນ​ເດັ່ນທາງ​ດ້ານ​ວັດ​ນະ​ທະ​ນຳ​ບັນ​ດາ​ເຜົ່າ ຫວຽດ​ນາມ

ວັນທີ 19 ເມສາ ແມ່ນວັນບຸນວັດທະນະທຳບັນດາເຜົ່າ ຫວຽດນາມ. ໃນທົ່ວປະເທດ, ມີຫຼາຍການເຄື່ອນໄຫວໄດ້ຮັບການຈັດຂຶ້ນເພື່ອຕ້ອນຮັບວັນນີ້.
  ວັນບຸນວັດທະນະທຳບັນດາເຜົ່າ ຫວຽດນາມ  

ຢູ່ “ຊາຍຄາລວມ” ຂອງ 54 ຊົນເຜົ່າໃນໝູ່ບ້ານວັດທະນະທຳ - ທ່ອງທ່ຽວຂອງບັນດາເຜົ່າ ຫວຽດນາມ (ຢູ່ດົ່ງໂມ, ເຊີນໄຕ, ຮ່າໂນ້ຍ) ພວມດຳເນີນຫຼາຍການເຄື່ອນໄຫວທີ່ພົ້ນເດັ່ນເພື່ອແນໃສ່ສ້າງເຂດພົວປະແລກປ່ຽນ, ໂຄສະນາ, ແຜ່ກະຈາຍບັນດາຈຸດດີງາມຂອງບັນດາເຜົ່າໄປຍັງປະຊາຊົນ ແລະ ແຂກທ່ອງທ່ຽວ…ເລື່ອງລາວກ່ຽວກັບສີສັນວັດທະນະທຳຂອງບັນດາເຜົ່າກໍ່ຖືກເລົ່າຜ່ານບັນດາວັດຖຸພັນຄື: ເຄື່ອງດົນຕີ, ເຄື່ອງໃຊ້ໄມ້ສອຍ, ອຸປະກອນການຜະລິດ… ທີ່ໄດ້ນຳມາວາງສະແດງຢູ່ງານວາງສະແດງ “ຊຸດສະສົມວັດຖຸພັນກ່ຽວກັບວັດທະນະທຳຂອງບັນດາເຜົ່າ” ຖືກຈັດຂຶ້ນເປັນຄັ້ງທຳອິດ. ເອື້ອຍຮ່າທິແຊມ, ຊາວເຜົ່າຜູ້ໄທ ມາຈາກແຂວງແທັງຮວາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ພວກຂ້າພະເຈົ້ານຳບັນດາເຄື່ອງມືນຳໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈຳວັນຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນເຜົ່າຜູ້ໄທຢູ່ຕາແສງ ອຽນທັ້ງ ມາວາງສະແດງທີ່ງານວາງສະແດງຄັ້ງນີ້. ພ້ອມກັນນັ້ນ ແມ່ນອາຫານການກິນ, ການປຸ່ງແຕ່ງບັນດາເຍື່ອງອາຫານທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງທ້ອງຖິ່ນ. ພວກຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ສະແດງວັນບຸນ ຈ່າມຸນຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນເຜົ່າຜູ້ໄທ ຢູ່ຕາແສງອຽນທັ້ງ ເພື່ອພາວະນາຂໍໃຫ້ມີຄວາມຢູ່ເຢັນເປັນສຸກ, ການຜະລິດຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນເຜົ່າຜູ້ໄທໄດ້ຮັບຜົນດີ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ສ.ເຊັກ​ໂກ ປັບ​ປຸງ​ການ​ພົວ​ພັນ​ສອງ​ຝ່າຍ

ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ສ.ເຊັກ​ໂກ ປັບ​ປຸງ​ການ​ພົວ​ພັນ​ສອງ​ຝ່າຍ

ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ, ວັນທີ 20 ເມສາ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສ.ເຊັກໂກ Petr Fiala ຈະດຳເນີນການຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການໃນລະຫວ່າງວັນທີ 20 – 22 ເມສາ. ນີ້ແມ່ນການໄປປະຕິບັດງານຢູ່ອາຊີຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Petr Fiala ນັບແຕ່ເວລາດຳລົງຕຳແໜ່ງເມື່ອທ້າຍປີ 2021 ແລະ ນີ້ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມ ຄັ້ງທຳອິດຂອງຜູ້ນຳລັດຖະບານເຊັກໂກ ໃນໄລຍະເວລາ 15 ປີຜ່ານມາ. ການຢ້ຽມຢາມມີຄວາມໝາຍສຳຄັນຕໍ່ສອງຝ່າຍ, ສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີ ແລະ ປັບປຸງການພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ, ພ້ອມທັງສ້າງກຳລັງໜູນສຳຄັນໃນການຊຸກຍູ້ການພົວພັນສອງຝ່າຍ.
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