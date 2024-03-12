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ຂ່າວສານ

ຫົວໂປ່ອົງ​ການ Al Qaeda ຢູ່​ແຫຼມ​ ອາ​ຣັບ ເສຍ​ຊີ​ວິດ

AQAP ແມ່ນກຸ່ມທຳສົງຄາມສັກສິດອິດສະລາມ, ສ່ວນຫຼາຍເຄື່ອນໄຫວຢູ່ເຢແມນ ແລະ ອາຣັບບິ ຊາອຸດິ.
ມືປຶນ ອົງການ Al Qaeda (ພາບ: AFP/TTXVN)

ວັນທີ 10 ມີນາ, ອົງການ Al Qaeda ຢູ່ແຫຼມ ອາຣັບ (AQAP) ໄດ້ມີຖະແຫຼງການກ່ຽວກັບການເສຍຊີວິດຂອງ Khalid bin Umar Batarfi  ເຊິ່ງເປັນຫົວໂປກຸ່ມນີ້. AQAP ບໍ່ກ່ວເຖິງສາຍເຫດຂອງການເສຍຊີວິດດັ່ງກ່າວ, ແຕ່ໃຫ້ຮູ້ວ່າໄດ້ບົ່ງຕົວ Sad bin Atef al-Awlaki ເປັນຫົວໂປ່ ຄົນສືບທອດຂອງອົງການ.

AQAP ແມ່ນກຸ່ມທຳສົງຄາມສັກສິດອິດສະລາມ, ສ່ວນຫຼາຍເຄື່ອນໄຫວຢູ່ເຢແມນ ແລະ ອາຣັບບິ ຊາອຸດິ. ອົງການນີ້ໄດ້ຮັບຖືວ່າແມ່ນເຄື່ອນໄຫວຢ່າງແຮງທີ່ສຸດໃນບັນດາສາຂາຂອງ Al-Qaeda ແລະ ຕາມອາເມລິກາແລ້ວ ນີ້ແມ່ນສາຂາອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຂອງ ກຸ່ມ Al-Qaeda. ກຸ່ມນີ້ຖືກສປຊ ແລະ ບາງປະເທດ ກໍ່ຄືບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ກຳນົດວ່າແມ່ນກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ຈະຕັ້ງໜ້າປະກອບສ່ວນໃຫ້ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອົງການ ຝລັ່ງ ໂກໂພນີ ຄັ້ງທີ 19

ຫວຽດນາມ ຈະຕັ້ງໜ້າປະກອບສ່ວນໃຫ້ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອົງການ ຝລັ່ງ ໂກໂພນີ ຄັ້ງທີ 19

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການສົນທະນາ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ຫວຽດນາມ ຕີລາຄາສູງບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງ ອົງການ ຝລັ່ງ ໂກໂພນີ ແລະ ທ່ານນາງເລຂາທິການໃຫຍ່ ໃນການຊຸກຍູ້ລັດທິຫຼາຍຝ່າຍ, ຫຼາຍພາສາຢູ່ ສປຊ
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