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ຂ່າວສານ

ຫົວຂໍ້ເຄັ່ງຮ້ອນທີ່ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດກຸ່ມ G7

ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີ G7 ແມ່ນໂອກາດ ເພື່ອໃຫ້ ຍິ່ປຸ່ນ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາປະເທດອື່ນເຊິ່ງເປັນສະມາຊິກ G7 ສຸມໃສ່ບັນຫາຄວາມໝັ້ນຄົງມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ - ປາຊີຟິກ
  ພາບປະກອບຈາກ Reuters  

ໂຄງການດຳເນີນງານຂອງກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດກຸ່ມບັນດາພື້ນຖານອຸດສາຫະກຳພັດທະນາແຖວໜ້າໂລກ (G7), ຄາດວ່າຈັດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນ Karuizawa ຂອງປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 16 – 18 ເມສາ, ຈະສຸມໃສ່ບັນຫາຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງເອີລົບ ແລະ ພາກພື້ນ ມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ - ປາຊີຟິກ.

ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີ G7 ແມ່ນໂອກາດ ເພື່ອໃຫ້ ຍິ່ປຸ່ນ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາປະເທດອື່ນເຊິ່ງເປັນສະມາຊິກ G7 ສຸມໃສ່ບັນຫາຄວາມໝັ້ນຄົງມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ - ປາຊີຟິກ, ພ້ອມທັງຖືການປະທະກັນຢູ່ ຢູແກຼນ ແມ່ນບັນຫາທົ່ວໂລກ ຫາກບໍ່ແມ່ນບັນຫາສະເພາະຂອງເອີລົບເອງ.

ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີ G7, ມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງບັນດາຜູ້ນຳໜ້າຂະແໜງການທູດ ປະເທດຕ່າງໆຄື: ອາເມລິກາ, ຍີ່ປຸ່ນ, ເຢຍລະມັນ, ອັງກິດ, ຝລັ່ງ, ການາດາ, ອີຕາລີ ແມ່ນເຫດການເປີດສາກໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ G7 ໂດຍທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍີ່ປຸ່ນ Fumio Kishida ເປັນປະທານ, ຄາດວ່າຈະຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 19 – 21 ພືດສະພາ ຢູ່ນະຄອນ Hiroshima.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອິນເດຍ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດພຸດທະສາສະໜາທົ່ວໂລກ

ອິນເດຍ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດພຸດທະສາສະໜາທົ່ວໂລກ

ບັນດາຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຈະປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ຕ່າງໆຄື: ພຸດທະສາສະໜາ ແລະ ສັນຕິພາບ; ພຸດທະສາສະໜາ: ວິກິດການສິ່ງແວດລ້ອມ, ສຸຂະພາບ ແລະ ລັກສະນະຍືນຍົງ
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