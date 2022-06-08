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ຂ່າວສານ

ຫາງ​ສຽງ​ສາ​ກົນ ເຊີດ​ຊູທັດ​ສະ​ນະ​ສະ​ເໝີ​ຕົ້ນ​ສະ​ເໝີ​ປາຍ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ບັນ​ຫາ​ທະ​ເລ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ

ຫາງສຽງສາກົນ ກໍໄດ້ເຊີດຊູຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງ ຫວຽດນາມ ທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສ້າງເຂດທະເລຕາເວັນອອກສັນຕິພາບ, ສະຫງົບປອດໄພ, ປະຕິບັດກົດໝາຍສາກົນ ແລະ UNCLOS 1982.
  (ພາບປະກອບ: TTXVN)  

ທັດສະນະສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນບັນຫາທະເລຕາເວັນອອກ ຮັກສາສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ຮັບປະກັນຄວາມສະຫງົບ, ປອດໄພ, ສິດເສລີໃນການເດີນເຮືອ ແລະ ການບິນ; ປົກປ້ອງສິດ, ຜົນປະໂຫຍດອັນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ແກ້ໄຂຄວາມບໍ່ລົງລອຍກັນໂດຍສັນຕິວິທີຜ່ານການເຈລະຈາ, ບົນພື້ນຖານເຄົາລົບກົດໝາຍສາກົນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນສົນທິສັນຍາ ສປຊ ກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລປີ 1982 (UNCLOS), ສືບຕໍ່ຮັບການສະໜັບສະໜູນຢ່າງແຮງຂອງປະຊາຄົມສາກົນ. ໃນການພົບປະຂັ້ນສູງ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ຫຼາຍປະເທດ ແລະ ສື່ມວນຊົນສາກົນ ໄດ້ສະແດງຄວາມເຫັນດີເປັນເອກະພາບດ້ວຍທັດສະນະຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນບັນຫານີ້.

ຫາງສຽງສາກົນ ກໍໄດ້ເຊີດຊູຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງ ຫວຽດນາມ ທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສ້າງເຂດທະເລຕາເວັນອອກສັນຕິພາບ, ສະຫງົບປອດໄພ, ປະຕິບັດກົດໝາຍສາກົນ ແລະ UNCLOS 1982. ໃນບົດຂຽນທີ່ໄດ້ເອົາລົງໃນເວັບໄຊ Infox.ru ຂອງລັດເຊຍ ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ມີຫົວຂໍ້: “ຫວຽດນາມ - ຄັນທຸງນຳໜ້າຂອງ ອາຊຽນ”, ທ່ານ Grigory Trofimchuk - ນັກຊ່ຽວຊານກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດ, ປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫຼັກໝັ້ນສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍທີ່ມີລັກສະນະສ້າງສັນຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການສ້າງສັນຕິພາບ ແລະ ສະຖຽນລະພາບໃນທົ່ວພາກພື້ນ, ລວມທັງທະເລຕາເວັນອອກ, ແມ່ນປັດໄຈສຳຄັນຊ່ວຍໃຫ້ ຮ່າໂນ້ຍ ປັບຕົວເຂົ້າກັບສະພາບພູມີສາດການເມືອງແບບທັນສະໄໝ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຄວບ​​ຄຸມ​ໄ​ພເງິນ​ເຟີ້, ຮັບ​ປະ​ກັນ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຕະຫຼາດຫຼັກ​ຊັບ​ຢ່າງ​ໂປ່ງ​ໃສ

ຄວບ​​ຄຸມ​ໄ​ພເງິນ​ເຟີ້, ຮັບ​ປະ​ກັນ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຕະຫຼາດຫຼັກ​ຊັບ​ຢ່າງ​ໂປ່ງ​ໃສ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 08 ມິຖຸນາ, ໃນຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວຊັກຖາມຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ III, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ດຳເນີນການຊັກຖາມໝວດບັນຫາທີ 2 ໃນຂົງເຂດການເງິນ. ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ໂຮ່ດຶກເຝິກ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕອບຄຳຊັກຖາມໂດຍກົງໃນເນື້ອໃນນີ້.
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