ຂ່າວສານ
ຫາງສຽງຢູ່ ອາເມລິກາ ຊົມເຊີຍ ຫວຽດນາມ ແລະ ອາເມລິກາ ສ້າງຕັ້ງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ
ທ່ານອະດີດລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ອາເມລິກາ Chuck Hagel ຖືວ່າ ເລື່ອງ ຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ວໍຊິງຕັນ ນຳການພົວພັນສອງຝ່າຍຂຶ້ນສູ່ລະດັບຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ແມ່ນຂ່າວດີ ສຳລັບບໍ່ພຽງແຕ່ 2 ປະເທດເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງນັບທັງພາກພື້ນອີກດ້ວຍ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວນຳມາເຊິ່ງຜົນປະໂຫຍດເພີ່ມເຕີມໃຫ້ແກ່ທັງສອງປະເທດ, ຈະມີໂຄງການແລກປ່ຽນນັກສຶກສາ ແລະ ຄົນລຸ້ນໜຸ່ມ, ສອງປະເທດຈະມີຄວາມເຂົ້າໃຈກັນຢ່າງເລິກເຊິ່ງກວ່າ, ແລະ ຈະມີກາລະໂອກາດຫຼາຍກວ່າເກົ່າສຳລັບທັງສອງຝ່າຍ.
ໃນຂະນະນັ້ນ, ຕາມທ່ານ Andrew Wells Dang, ນັກວິຊາການຂັ້ນສູງຂອງສູນອາຊີ ຂຶ້ນກັບສະຖາບັນສັນຕິພາບ ອາເມລິກາ ແລ້ວ, ເລື່ອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ອາເມລິກາ ຍົກລະດັບການພົວພັນແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ສອງປະເທດຜູກພັນກັນຫຼາຍຂຶ້ນ:
“ນີ້ຈະແມ່ນໂອກາດໃຫ້ແກ່ອະນາຄົດ, ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ນະໂຍບາຍຂອງ ອາເມລິກາ ແລະ ຫວຽດນາມ ຫຍັບເຂົ້າໃກ້ກັນກວ່າ ແລະ ຫຍັບມໍ່ເຂົ້າກັບອຸດົມການຂອງສອງປະເທດຫຼາຍຂຶ້ນ. ສຳລັບ ອາເມລິກາ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Joe Biden ເນັ້ນໜັກເຖິງການຮ່ວມມືກັບບັນດາປະເທດພັນທະມິດ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມມືໃນໂລກ ແລະ ປັດຈຸບັນ ມີການພົວພັນຮ່ວມມືກັບ ຫວຽດນາມຕື່ມອີກ. ນີ້ກໍແມ່ນວິທີ ທີ່ ອາເມລິກາເຂົ້າຮ່ວມກັບພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຢ່າງແຮງກວ່າອີກ. ສຳລັບ ອາເມລິກາ, ການຍົກລະດັບການພົວພັນກໍແມ່ນວິທີເພື່ອປ່ຽນແປງຄວາມນຶກຄິດກ່ຽວກັບ ຫວຽດນາມ, ການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດ ຈະໃກ້ຊິດກັນກວ່າ ແລະ ຫວຽດນາມ ກໍ່ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາປະເທດ ອາເມລິກາ ໃຫ້ບຸລິມະສິດເພື່ອຮ່ວມມືຢູ່ ອາຊີ.”