Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ຫາງສຽງໃນພາກພື້ນມີຄວາມປະທັບໃຈກ່ຽວກັບບັນຍາກາດຢູ່ສະໜາມກິລາບານເຕະ ທຽນເຈື່ອງ, ແຂວງ ນາມດິ້ງ

ໃນ fanpage ທາງການຂອງສະຫະພັນບານເຕະລາວ ກໍ່ໄດ້ລົງພາບຖ່າຍ ແຟນບານ ຫວຽດນາມ, ພ້ອມກັບບັນດາຄຳຂໍຂອບໃຈກ່ຽວກັບການລະດົມກຳລັງໃຈຂອງ ແຟນບານ ຫວຽດນາມ ທີ່ສະຫງວນໃຫ້ບັນດານັກກິລາ ລາວ
  ແຟນບານ ຫວຽດນາມ ລະດົມກຳລັງໃຈໃຫ້ບັນດານັກກິລາ ລາວ (ພາບ: TTXVN)  

 ບັນດານັດແຂ່ງຂັນກິລາບານເຕະຢູ່ SEA Games 31 ໄດ້ດຶງດູດຈຳນວນຜູ້ມາຊົມເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນທິມເຈົ້າພາບ ຫວຽດນາມ ໄດ້ແຂ່ງຂັນໃນມື້ນັ້ນຫຼືບໍ່. ໃນ fanpage ASEAN Football ໄດ້ລົງພາບຖ່າຍ “ຕື່ນກະລຶງ” ຢູ່ສະໜາມກິລາ ທຽນເຈື່ອງ, ແຂວງ ນາມດິ້ງ, ໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 04 ພຶດສະພາ ແລະ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ: ນີ້ແມ່ນສະຖິຕິໃໝ່ກ່ຽວກັບນັດແຂ່ງຂັນທີ່ມີຜູ້ຊົມຫຼາຍທີ່ສຸດຢູ່ສະໜາມກິລາເປັນກາງໃນປະຫວັດສາດຂອງ SEA Games.

ໃນ fanpage ທາງການຂອງສະຫະພັນບານເຕະ ລາວ ກໍ່ໄດ້ລົງພາບຖ່າຍແຟນບານ ຫວຽດນາມ, ພ້ອມກັບບັນດາຄຳຂໍຂອບໃຈກ່ຽວກັບການລະດົມກຳລັງໃຈຂອງແຟນບານ ຫວຽດນາມ ທີ່ສະຫງວນໃຫ້ບັນດານັກກິລາ ລາວ ໃນນັດແຂ່ງຂັນກັບທິມ ສິງກະໂປ. ສ່ວນ U23 ສິງກະໂປ ກໍ່ຮູ້ສຶກຕື້ນຕັນໃຈ, ເມື່ອເຂົາເຈົ້າໄດ້ແຂ່ງຂັນໃນສະໜາມກິລາທີ່ມີຜູ້ຊົມຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ - ສິ່ງທີ່ບັນດາທິມນັກກິລາ ສິງກະໂປ ຍາກທີ່ຈະເຫັນເມື່ອແຂ່ງຂັນຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ຢູ່ສະໜາມກິລາເປັນກາງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ - ຍົກສູງທີ່ຕັ້ງບົດບາດ

ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ - ຍົກສູງທີ່ຕັ້ງບົດບາດ

ປີ 2020 ຄຸນຄ່າເຄື່ອງໝາຍການຄ້າແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເພີ່ມ 29%, ຫຍັບຂຶ້ນ 9 ຂັ້ນ ຢືນອັນດັບ 33 ໃນ TOP 100 ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າແຫ່ງຊາດທີ່ມີຄຸນຄ່າກວ່າໝູ່ໃນໂລກ ແລະ ຍັງຄົງຮັກສາອັນດັບນີ້ໃນປີ 2021 ໂດຍບໍ່ຫົວຊາຕໍ່ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຈາກໂລກລະບາດໂຄວິດ 19. ປີ 2021 ຄຸນຄ່າເຄື່ອງໝາຍແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ 21,6% ເມື່ອທຽບໃສ່ປີ 2020, ຈາກ 319 ຕື້ USD ຂຶ້ນເຖິງ 388 ຕື້ USD. ສິ່ງນີ້ສືບຕໍ່ຢັ້ງຢືນທີ່ຕັ້ງບົດບາດ ແລະ ປະສິດທິຜົນຂອງຍຸດທະສາດກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາໂຄງການເຄື່ອງໝາຍການຄ້າແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຈາກບັນດານັກຄຸ້ມຄອງຕະຫລອດຮອດ ປະຊາຄົມວິສາຫະກິດ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top