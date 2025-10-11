ຂ່າວສານ
ຫັນເປັນດີຈີຕອນ: ບາດກ້າວເດີນຍຸດທະສາດເພື່ອອະນາຄົດພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
ສານຂອງວັນຫັນເປັນດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດປີ 2025 ນີ້ ອີກຄັ້ງໜຶ່ງໄດ້ຢັ້ງຢືນເປົ້າໝາຍແກ່ນສານ: ຖືປະຊາຊົນເປັນໃຈກາງ, ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນທຸກຄົນລ້ວນແຕ່ໄດ້ຊົມໃຊ້ຜົນປະໂຫຍດຈາກບັນດາໝາກຜົນເຊິ່ງເຕັກໂນໂລຢີນຳມາໃຫ້.
ພື້ນຖານນະໂຍບາຍນຳມາເຊິ່ງບັນດາໝາກຜົນຢ່າງຈະແຈ້ງ
ເພື່ອປະຕິບັດການຫັນເປັນດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດ, ປັດໄຈແກ່ນສານ ແມ່ນແລວນິຕິກຳອັນໝັ້ນແກ່ນ. ຫຼາຍເອກະສານ, ນະໂຍບາຍສຳຄັນໃນໄລຍະຜ່ານມາແມ່ນການພິສູດກ່ຽວກັບຄວາມຕັດສິນໃຈ ແລະ ວິໄສທັດຍຸດທະສາດ, ຍາວນານກ່ຽວກັບການຫັນເປັນດີຈີຕອນຢູ່ ຫວຽດນາມ. ພົ້ນເດັ່ນທີ່ສຸດແມ່ນມະຕິສະບັບເລກທີ 57 - NQ/TW ຂອງກົມການເມືອງກ່ຽວກັບການບຸກທະລຸພັດທະນາວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ.
ເອກະສານດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບຖືວ່າແມ່ນໄມ້ງັດຍຸດທະສາດ, ຢັ້ງຢືນທີ່ຕັ້ງທີ່ບໍ່ອາດຕັດແຍກອອກຈາກສາມເສົາຄ້ຳ: ວິທະຍາສາດ - ເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ. ພື້ນຖານນະໂຍບາຍແມ່ນບ່ອນອີງເພື່ອໃຫ້ລັດຖະບານ, ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນກໍ່ສ້າງໂຄງການກະທຳລະອຽດ, ກຳນົດທິດວິໄສທັດລວມ, ວາງອອກຂັ້ນຕອນທີ່ຈະແຈ້ງ, ບຸລິມະສິດບັນດາແຫຼ່ງກຳລັງລົງທຶນ.
ຈາກພື້ນຖານນະໂຍບາຍອັນໝັ້ນແກ່ນນັ້ນ, ພາລະກິດແຫ່ງການຫັນເປັນດີຈີຕອນບັນລຸໄດ້ບັນດາຜົນງານທີ່ເປັນໜ້າຊື່ນຊົມ, ໄດ້ພິສູດດ້ວຍບັນດາຕົວເລກ. ເສດຖະກິດດີຈີຕອນໄດ້ກາຍເປັນກຳລັງໜູນເຕີບໂຕຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ. ລາຍຮັບໃນຂົງເຂດອຸດສາຫະກຳເຕັກໂນໂລຢີດີຈີຕອນເດືອນກັນຍາ 2025 ເພີ່ມຂຶ້ນເກືອບ 48% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນ. ວົງເງິນສົ່ງອອກຣາດດິດ, ເອເລັກໂຕນິກ 9 ເດືອນ ເພີ່ມຂຶ້ນ 30% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນ. ລະບົບນິເວດວິສາຫະກິດດີຈີຕອນນັບມື້ນັບເຕີບໃຫຍ່ເຂັ້ມແຂງກວ່າ. ຕາມການສະຖິຕິຂອງບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງການເງິນສາກົນ, ລະດັບການພັດທະນາເສດຖະກິດດີຈີຕອນຂອງ ຫວຽດນາມ ແມ່ນໄວທີ່ສຸດໃນພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ທ່ານ Tim Evan, ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ HSBC ຫວຽດນາມ ຖືວ່າ:
“ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ອະນາຄົດເສດຖະກິດດີຈີຕອນ ຫວຽດນາມ ແມ່ນຍັງໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ສຸດ ແລະ ກາຍເປັນຕະຫຼາດດູດດື່ມໃຫ້ແກ່ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳດີຈີຕອນ ແລະ ວິສາຫະກິດທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ພວມເຄື່ອນໄຫວໃນຂະແໜງນີ້. ຫວຽດນາມ ຍັງມີປະລິມານບັນດາບໍລິສັດຢູນີຄອນ (unicorn) ຢືນອັນດັບທີ 2 ໃນພາກພື້ນ. ການຄ້າເອເລັກໂຕນິກກໍແມ່ນພື້ນຖານເມື່ອ ຫວຽດນາມ ມີກຳລັງປະຊາກອນໜຸ່ມທີ່ພ້ອມນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ”.
ຂົງເຂດລັດຖະບານດີຈີຕອນ ໄດ້ເຫັນປະຈັກຕາການປ່ຽນແປງຢ່າງແຮງທີ່ສຸດ, ນຳມາເຊິ່ງຜົນປະໂຫຍດໂດຍກົງໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ແລະ ຫັນປະສິດທິຜົນການເຄື່ອນໄຫວຂອງກົງຈັກລັດຝຫ້ໄດ້ດີທີ່ສຸດ. ໄລ່ຮອດເດືອນກັນຍາ 2025, ອັດຕາສ່ວນສຳເນົາປະຕິບັດທາງໄກແບບຄົບວົງຈອນໃນຈຳນວນສຳເນົາເອກະສານທັງໝົດທີ່ແກ້ໄຂລະບຽບການບໍລິຫານບັນລຸໄດ້ປະມານ 40% (ເພີ່ມຂຶ້ນ 2,64% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2024). ສະເພາະໃນເດືອນກັນຍາ, ມີເອກະສານເອເລັກໂຕນິກກວ່າ 1,6 ລ້ານສະບັບ ໄດ້ສົ່ງ/ຮັບຜ່ານລະບົບເອກະສານລະຫວ່າງຂະແໜງແຫ່ງຊາດ. ເມື່ອເຕັກໂນໂລຢີໄດ້ເຂົ້າສູ່ຊີວິດແລ້ວ, ປະຊາຊົນກໍແມ່ນໃຈກາງ ແລະ ຊົມໃຊ້ໝາກຜົນ, ຍົກສູງຄຸນນະພາບຊີວິດ ແລະ ເປີດໂອກາດພັດທະນາໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ.
ບັນດາຕົວເລກນີ້ແມ່ນພະຍານຫຼັກຖານຢ່າງຈະແຈ້ງສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມມານະພະຍາຍາມ ແລະ ການປ່ຽນແປງຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃນຕົວຈິງ, ຢັ້ງຢືນຄວາມຕັດສິນໃຈຂອງ ຫວຽດນາມໃນວິວັດການຫັນເປັນດີຈີຕອນ.
ເພີ່ມຄວາມໄວ, ບຸກທະລຸມຸ່ງໄປເຖິງອະນາຄົດດີຈີຕອນ ຫວຽດນາມ
ດ້ວຍບັນດາໝາກຜົນລະອຽດ, ຫວຽດນາມ ພວມຄ່ອຍໆປະຕິບັດເປົ້າໝາຍຮອດປີ 2030 ກາຍເປັນປະເທດດີຈີຕອນພັດທະນາ, ຂຶ້ນກັບກຸ່ມ 30 ປະເທດນຳໜ້າໂລກກ່ຽວກັບການຫັນເປັນດີຈີຕອນ. ວັນຫັນເປັນດີຈີຕອນ ແຫ່ງຊາດ 2025 ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນໂອກາດສະຫຼຸບຜົນສຳເລັດເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງແມ່ນຄວາມຮຽກຮ້ອງໃຫ້ແກ່ໄລຍະເພີ່ມຄວາມໄວ. ວິວັດການນັ້ນຕ້ອງມີການຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈຂອງທົ່ວສັງຄົມ ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າອະນາຄົດດີຈີຕອນ ຫວຽດນາມ. ທີ່ພິທີໄຂສູນຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຫວ່າງແລ້ວນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ:
ພວກເຮົາຕ້ອງຍູ້ແຮງກ່ວາອີກ, ຕ້ອງບຸທະລຸກ່ວາອີກ, ນຳມາເຊິ່ງຜົນປະໂຫຍດອັນແທ້ຈິງໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ. ພວກເຮົາຕ້ອງຂ້ຽວຂາດໃນການປະຕິບັດການຊີ້ນຳ, ບໍລິຫານ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍດ້ວຍທັດສະນະ “ຫັນເປັນດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດ ແມ່ນວຽກງານໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ສຸດ, ມີຍຸດທະສາດທີ່ສຸດ, ແຕ່ຕ້ອງເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການກະທຳລະອຽດ, ເປົ້າໝາຍລະອຽດ, ເຮັດວຽກງານໃດໃຫ້ແລ້ວວຽກງານນັ້ນ. ຕ້ອງມີຄວາມເປັນເອກະພາບກ່ຽວກັບຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ການກະທຳເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍກຳລັງແຮງສັງລວມຂອງທົ່ວລະບົບການເມືອງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.
ຖ້າການປ່ຽນແປງໃໝ່ຄັ້ງທີ 1 (ປີ 1986) ຊ່ວຍໃຫ້ ຫວຽດນາມ ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກນັ້ນ, ການປ່ຽນແປງໃໝ່ຄັ້ງທີ 2 ນີ້ກໍ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ ຫວຽດນາມ ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກກັບດັກລາຍຮັບປານກາງ ເພື່ອກາຍເປັນປະເທດພັດທະນາ. ໃນນັ້ນ, ການຫັນເປັນດີຈີຕອນແມ່ນໜຶ່ງໃນສາມເສົາຄ້ຳ, ພ້ອມກັບວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ ຈະສ້າງກຳລັງໜູນໃຫ້ແກ່ວິວັດການນີ້. ວັນຫັນເປັນດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດຂອງທຸກປີແມ່ນໂອກາດເພື່ອແຜ່ກະຈາຍສານຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈສ້າງອະນາຄົດດີຈີຕອນຂອງ ຫວຽດນາມ./.