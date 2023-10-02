ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ປາດຖະໜາຢາກອອກຖະແຫຼງການຮ່ວມ ກຳນົດການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ເມັກຊີໂກ ໂດຍໄວ
ທ່ານພົນໂທ ເຈິ່ນກວາງເຟືອງ, ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫາກໍ່ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ເມັກຊີໂກ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 28 – 30 ກັນຍາ. ນີ້ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວທາງການທູດຂອງຊ່ອງທາງລັດຖະສະພາ ເພື່ອແນໃສ່ຜັນຂະຫຍາຍແຜນນະໂຍບາຍຍົກລະດັບການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ເມັກຊີໂກ ຂຶ້ນເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານໃນປີນີ້, ກໍ່ຄືມຸ່ງໄປເຖິງການສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ ລະຫວ່າງສອງປະເທດໃນປີ 2025.
ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ, ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມີການໂອ້ລົມສົນທະນາ, ພົບປະກັບຜູ້ຕາງໜ້າການນຳສະພາສູງ ແລະ ສະພາຕ່ຳ, ບາງອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ເມັກຊີໂກ. ທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນກວາງເຟຶອງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຖືເປັນສຳຄັນ ການຊຸກຍູ້ການພົວພັນທີ່ເປັນມູນເຊື້ອກັບບັນດາປະເທດຢູ່ພາກພືື້ນ ອາເມລິກາລາຕິນ, ພິເສດແມ່ນລັດ, ລັດຖະສະພາ ແລະ ປະຊາຊົນ ເມັກຊີໂກ. ຕາມທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດແລ້ວ, ປັດຈຸບັນ, ການພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ເມັກຊີໂກ ພວມບັນລຸບລະດັບສູງໃໝ່, ເປັນຈຸດເວລາທີ່ເໝາະສົມເພື່ອໃຫ້ສອງປະເທດ ຍົກການພົວພັນຂຶ້ນເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານ. ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ປາດຖະໜາກຢາກໃຫ້ສອງຝ່າຍແລກປ່ຽນ, ເປັນດີເປັນເອກະພາບ ຕໍ່ຮ່າງຖະແຫຼງການຮ່ວມ ກຳນົດການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ເມັກຊີໂກ ໂດຍໄວ.
ສ່ວນບັນດາການນຳ ເມັກຊີໂກ ຢັ້ງຢືນວ່າ ເມັກຊີໂກ ຍາມໃດກໍ່ປາດຖະໜາຢາກ ເພີ່ມທະວີການພົວພັນກັບ ຫວຽດນາມ ໃນທຸກຊ່ອງທາງ, ພິເສດແມ່ນຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນສອງຝ່າຍ.