ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ແລະ UAE ຍົກລະດັບການພົວພັນ, ເຊັນສັນຍາຄູ່ຮ່ວມມືເສດຖະກິດຮອບດ້ານ
ວັນທີ 27 ຕຸລາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ຄະນະປະຕິບັດງານຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ມີການຢ້ຽມຢາມ ສະຫະລັດ ອາຣັບ ເອມີເລດ (UAE) ຢ່າງເປັນທາງການ. ໂດຍຕອບສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ຫວຽດນາມ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ UAE ຫງວຽນແທງຢຽບ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ການຢ້ຽມຢາມມີຄວາມໝາຍສຳຄັນພິເສດ ໃນການປັບປຸງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງ, ຍົກລະດັບການພົວພັນຂອງ ຫວຽດນາມ ກັບ UAE ນັບທັງລວງກວ້າງ ແລະ ລວງເລິກ; ສ້າງກຳລັງໜູນ, ເປີດກວ້າງໄລຍະຮ່ວມມືໃໝ່ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ UAE, ພິເສດໃນການດຶງດູດເງິນລົງທຶນຈາກ UAE ເຂົ້າຫວຽດນາມ ແລະ ສ້າງບາດກ້າວບຸກທະລຸ ໃຫ້ແກ່ສິນຄ້າ, ການບໍລິການຂອງ ຫວຽດນາມ ສາມາດເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດ UAE. ທ່ານໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ໃນການຢ້ຽມຢາມ, ສອງຝ່າຍມີເຂົ້າຮ່ວມບັນດາການເຄືອນໄຫວ, ແລກປ່ຽນເນື້ອໃນເຮັດວຽກຈຸດສຸມລວມມີ: ຄາດຄະເນການຍົກລະດັບການພົວພັນ, ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືຢູ່ບັນດາເວທີປາໄສ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນ; ຄາດຄະເນວ່າຈະເຊັ່ນສັນຍາຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - UAE (CEPA) ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ UAE, ຈັດຕັ້ງເວທີປາໄສວິສາຫະກິດ, ສ້າງບາດກ້າວບຸກທະລຸໃນການພົວພັນດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ຍູ້ແຮງການພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ, ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ, ການສຶກສາ, ແຮງງານ, ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ, ບັນດາຂົງເຂດອື່ນໆ, ຊຸກຍູ້ການເຊັນເອກກະສານຮ່ວມມືສະບັບຕ່າງໆເພື່ອແນໃສ່ປັບປຸງຂອບເຂດນິຕິກຳໃຫ້ແກ່ການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ.
ການຍົກລະດັບການພົວພັນ ແລະ ເຊັນສັນຍາຄູ່ຮ່ວມມືເສດຖະກິດຢ່າງຮອບດ້ານ (CEPA) ຈະເປີດບັນດາແງ່ຫວັງອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ໄລຍະຮ່ວມມືໃໝ່ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືທາງດ້ານຍຸດທະສາດລວມໃນຫຼາຍຂົງເຂດລະຫວ່າງສອງປະເທດ.