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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ແລະ UAE ຍົກ​ລະ​ດັບ​ການ​ພົວ​ພັນ, ເຊັນ​ສັນ​ຍາ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ຮອບ​ດ້ານ

ການຍົກລະດັບການພົວພັນ ແລະ ເຊັນສັນຍາຄູ່ຮ່ວມມືເສດຖະກິດຢ່າງຮອບດ້ານ (CEPA) ຈະເປີດບັນດາແງ່ຫວັງອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ໄລຍະຮ່ວມມືໃໝ່ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືທາງດ້ານຍຸດທະສາດລວມໃນຫຼາຍຂົງເຂດລະຫວ່າງສອງປະເທດ.
ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ UAE ຫງວຽນແທງຢຽບ ແລະ ທ່ານຮອງປະທານາທິບໍດີຕີ UAE Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan (ພາບ: ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ UAE)

ວັນທີ 27 ຕຸລາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ຄະນະປະຕິບັດງານຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ມີການຢ້ຽມຢາມ ສະຫະລັດ ອາຣັບ ເອມີເລດ (UAE) ຢ່າງເປັນທາງການ. ໂດຍຕອບສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ຫວຽດນາມ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ UAE ຫງວຽນແທງຢຽບ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ການຢ້ຽມຢາມມີຄວາມໝາຍສຳຄັນພິເສດ ໃນການປັບປຸງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງ, ຍົກລະດັບການພົວພັນຂອງ ຫວຽດນາມ ກັບ UAE ນັບທັງລວງກວ້າງ ແລະ ລວງເລິກ; ສ້າງກຳລັງໜູນ, ເປີດກວ້າງໄລຍະຮ່ວມມືໃໝ່ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ UAE, ພິເສດໃນການດຶງດູດເງິນລົງທຶນຈາກ UAE ເຂົ້າຫວຽດນາມ ແລະ ສ້າງບາດກ້າວບຸກທະລຸ ໃຫ້ແກ່ສິນຄ້າ, ການບໍລິການຂອງ ຫວຽດນາມ ສາມາດເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດ UAE. ທ່ານໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ໃນການຢ້ຽມຢາມ, ສອງຝ່າຍມີເຂົ້າຮ່ວມບັນດາການເຄືອນໄຫວ, ແລກປ່ຽນເນື້ອໃນເຮັດວຽກຈຸດສຸມລວມມີ: ຄາດຄະເນການຍົກລະດັບການພົວພັນ, ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືຢູ່ບັນດາເວທີປາໄສ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນ; ຄາດຄະເນວ່າຈະເຊັ່ນສັນຍາຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - UAE (CEPA) ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ UAE, ຈັດຕັ້ງເວທີປາໄສວິສາຫະກິດ, ສ້າງບາດກ້າວບຸກທະລຸໃນການພົວພັນດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ຍູ້ແຮງການພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ, ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ, ການສຶກສາ, ແຮງງານ, ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ, ບັນດາຂົງເຂດອື່ນໆ, ຊຸກຍູ້ການເຊັນເອກກະສານຮ່ວມມືສະບັບຕ່າງໆເພື່ອແນໃສ່ປັບປຸງຂອບເຂດນິຕິກຳໃຫ້ແກ່ການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ.

ການຍົກລະດັບການພົວພັນ ແລະ ເຊັນສັນຍາຄູ່ຮ່ວມມືເສດຖະກິດຢ່າງຮອບດ້ານ (CEPA) ຈະເປີດບັນດາແງ່ຫວັງອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ໄລຍະຮ່ວມມືໃໝ່ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືທາງດ້ານຍຸດທະສາດລວມໃນຫຼາຍຂົງເຂດລະຫວ່າງສອງປະເທດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ ຕ່ຳ ​ມາ​ເລ​ເຊຍ ສິ້ນ​ສຸດ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ຢ່າງ​​ທາງ​ການ​ຢູ່ ຫວຽດ​ນາມ ຢ່າງ​ຈົບ​ງາມ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ ຕ່ຳ ​ມາ​ເລ​ເຊຍ ສິ້ນ​ສຸດ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ຢ່າງ​​ທາງ​ການ​ຢູ່ ຫວຽດ​ນາມ ຢ່າງ​ຈົບ​ງາມ

ໃນການຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ ທ່ານປະທານສະພາຕ່ຳ ມາເລເຊຍ, ການນຳພັກ, ລັດຖະບານ, ສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ… ໄດ້ຢັ້ງຢືນຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ປາດຖະໜາຢາກ ຊຸກຍູ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດກັບ ມາເຊເຊຍຢ່າງແຮງກ່ວາອີກ.
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