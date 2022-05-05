ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ແລະ ໂມນາໂກ ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຫຼາຍຢ່າງເພື່ອພັດທະນາການຮ່ວມມື
ຫວຽດນາມ ມີຄວາມປາດຖະໜາຢາກຮັກສາ ແລະ ເປີດກວ້າງສາຍພົວພັນຮ່ວມມືກັບ ໂມນາໂກ ໂດຍຜ່ານການສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນແລະກັນຢູ່ເວທີປາໄສຫຼາຍຝ່າຍ, ແລກປ່ຽນຄະນະທຸກຂັ້ນ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ໂມນາໂກ ໃນບັນດາຂົງເຂດຄື ເສດຖະກິດຂຽວ, ການເດີນເຮືອ, ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ...
ພິທີຍື່ນສານຕາຕັ້ງ
ວັນທີ 3 ພຶດສະພາ, ທ່ານ ດິງຕວ່ານຖັງ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຜູ້ມີອຳນາດເຕັມແຫ່ງ ສສ. ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ຝລັ່ງ ແລະ ໂມນາໂກ ໄດ້ຍື່ນສານຕາຕັ້ງຕໍ່ ສະເດັດເຈົ້າ ໂມນາໂກ Albert II. ພິທີດັ່ງກ່າວຖືກຈັດຂຶ້ນຢູ່ ພະລາຊະວັງ ໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ທ່ານນາງ Isabelle Berro Amadei ແລະ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງ ລັດຖະບານ ໂມນາໂກ.
ໃນການຕ້ອນຮັບຂອງສະເດັດເຈົ້າທີ່ດຳເນີນພາຍຫຼັງພິທີຍື່ນສານຕາຕັ້ງ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດິງຕວ່ານຖັງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ມີຄວາມປາດຖະໜາຢາກຮັກສາ ແລະ ເປີດກວ້າງສາຍພົວພັນຮ່ວມມືກັບ ໂມນາໂກ ໂດຍຜ່ານການສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນແລະກັນຢູ່ເວທີປາໄສຫຼາຍຝ່າຍ, ແລກປ່ຽນຄະນະທຸກຂັ້ນ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ໂມນາໂກ ໃນບັນດາຂົງເຂດຄື ເສດຖະກິດຂຽວ, ການເດີນເຮືອ, ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ການອະນຸລັກຮັກສາຊີວະນາໆພັນ, ການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ, ແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ…
ສະເດັດເຈົ້າ Albert II ຕີລາຄາສູງທີ່ຕັ້ງຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ຢູ່ເວທີສາກົນ, ສະແດງຄວາມປະທັບໃຈຕໍ່ຜົນງານທາງດ້ານເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ກໍຄື ໝາກຜົນເຊິ່ງ ຫວຽດນາມ ບັນລຸໄດ້ໃນການປ້ອງກັນ, ຕ້ານໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19; ສະເດັດເຈົ້າ Albert II ກໍເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ໂດຍຖືວ່າ ສອງປະເທດຍັງມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຫຼາຍຢ່າງເພື່ອຮ່ວມມື, ສອງຝ່າຍຄວນເພີ່ມທະວີການພົບປະ, ແລກປ່ຽນ ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ກັນຊາບກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)