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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ໂມ​ນາ​ໂກ ມີ​ຄວາ​ມ​ສາ​ມາດ​ບົ່ມ​ຊ້ອນຫຼາຍ​ຢ່າງ​ເພື່ອ​ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ຮ່ວມ​ມື

ຫວຽດນາມ ມີຄວາມປາດຖະໜາຢາກຮັກສາ ແລະ ເປີດກວ້າງສາຍພົວພັນຮ່ວມມືກັບ ໂມນາໂກ ໂດຍຜ່ານການສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນແລະກັນຢູ່ເວທີປາໄສຫຼາຍຝ່າຍ, ແລກປ່ຽນຄະນະທຸກຂັ້ນ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ໂມນາໂກ ໃນບັນດາຂົງເຂດຄື ເສດຖະກິດຂຽວ, ການເດີນເຮືອ, ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ...

ຫວຽດນາມ ມີຄວາມປາດຖະໜາຢາກຮັກສາ ແລະ ເປີດກວ້າງສາຍພົວພັນຮ່ວມມືກັບ ໂມນາໂກ ໂດຍຜ່ານການສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນແລະກັນຢູ່ເວທີປາໄສຫຼາຍຝ່າຍ, ແລກປ່ຽນຄະນະທຸກຂັ້ນ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ໂມນາໂກ ໃນບັນດາຂົງເຂດຄື ເສດຖະກິດຂຽວ, ການເດີນເຮືອ, ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ...

    

ພິທີຍື່ນສານຕາຕັ້ງ  

ວັນທີ 3 ພຶດສະພາ, ທ່ານ ດິງຕວ່ານຖັງ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຜູ້ມີອຳນາດເຕັມແຫ່ງ ສສ. ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ຝລັ່ງ ແລະ ໂມນາໂກ ໄດ້ຍື່ນສານຕາຕັ້ງຕໍ່ ສະເດັດເຈົ້າ ໂມນາໂກ Albert II. ພິທີດັ່ງກ່າວຖືກຈັດຂຶ້ນຢູ່ ພະລາຊະວັງ ໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ທ່ານນາງ Isabelle Berro Amadei ແລະ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງ ລັດຖະບານ ໂມນາໂກ.

        ໃນການຕ້ອນຮັບຂອງສະເດັດເຈົ້າທີ່ດຳເນີນພາຍຫຼັງພິທີຍື່ນສານຕາຕັ້ງ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດິງຕວ່ານຖັງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ມີຄວາມປາດຖະໜາຢາກຮັກສາ ແລະ ເປີດກວ້າງສາຍພົວພັນຮ່ວມມືກັບ ໂມນາໂກ ໂດຍຜ່ານການສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນແລະກັນຢູ່ເວທີປາໄສຫຼາຍຝ່າຍ, ແລກປ່ຽນຄະນະທຸກຂັ້ນ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ໂມນາໂກ ໃນບັນດາຂົງເຂດຄື ເສດຖະກິດຂຽວ, ການເດີນເຮືອ, ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ການອະນຸລັກຮັກສາຊີວະນາໆພັນ, ການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ, ແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ…

        ສະເດັດເຈົ້າ Albert II ຕີລາຄາສູງທີ່ຕັ້ງຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ຢູ່ເວທີສາກົນ, ສະແດງຄວາມປະທັບໃຈຕໍ່ຜົນງານທາງດ້ານເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ກໍຄື ໝາກຜົນເຊິ່ງ ຫວຽດນາມ ບັນລຸໄດ້ໃນການປ້ອງກັນ, ຕ້ານໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19; ສະເດັດເຈົ້າ Albert II ກໍເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ໂດຍຖືວ່າ ສອງປະເທດຍັງມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຫຼາຍຢ່າງເພື່ອຮ່ວມມື, ສອງຝ່າຍຄວນເພີ່ມທະວີການພົບປະ, ແລກປ່ຽນ ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ກັນຊາບກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໄຂ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ເທື່ອ​ທີ 5 ຄະ​ນະ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ງານ​ສູນ​ກາງ​ພັກ​ຊຸດ​ທີ XIII

ໄຂ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ເທື່ອ​ທີ 5 ຄະ​ນະ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ງານ​ສູນ​ກາງ​ພັກ​ຊຸດ​ທີ XIII

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 4 ເມສາ, ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 5 ຄະນະບໍລິຫານງານສູກກາງພັກຊຸດທີ XIII ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢ່າງສົມກຽດຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ໄດ້ເປັນປະທານ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ. ທ່ານປະທານປະເທດຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ບໍລິຫານວາລະໄຂກອງປະຊຸມ.
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