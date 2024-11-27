ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ແລະ ແດນມາກ ແບ່ງປັນວິໄສທັດກ່ຽວກັບພະລັງງານສະອາດ ແລະ ຍືນຍົງ
ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ແດນມາກ, ວັນທີ 25 ພະຈິກ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະປະຕິບັດງານຂອງລັດຖະບານ ໄດ້ເຮັດວຽກກັບການນຳບັນດາກຸ່ມບໍລິສັດແຖວໜ້າຂອງ ແດນມາກ, ເຊັ່ນ A.P Moller-Maersk, ວິສາຫະກິດຂົນສົ່ງທາງທະເລ, logistics ແຖວໜ້າໂລກ; ສະຫະພັນອຸດສາຫະກຳ ແດນມາກ, ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໂຕະມົນເຈລະຈາກັບບັນດາວິສາຫະກິດ ແດນມາກ ແລະ ເຮັດວຽກກັບກຸ່ມບໍລິສັດ C.I.P, ເຊິ່ງປັດຈຸບັນ ພວມເປັນນັກລົງທຶນແຖວໜ້າເຂົ້າບັນດາໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້າແຮງລົມຢູ່ນອກຝັ່ງ ຢູ່ ຫວຽດນາມ.
ຢູ່ສຳນັກງານຂອງກຸ່ມບໍລິສັດຂົນສົ່ງທະເລແຖວໜ້າໂລກ A.P Moller-Maersk, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ຢັ້ງຢືນວ່າ ການພັດທະນາເສດຖະກິດທະເລ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາບຸລິມະສິດແຖວໜ້າຂອງ ຫວຽດນາມ; ຫວຽດນາມ ປາດຖະໜາຢາກຮ່ວມມືກັບ Maersk, ເພື່ອພັດທະນາບັນດາທ່າກ່ຳປັ່ນທະເລທີ່ທັນສະໄໝ, ອັດສະລິຍະ, ເພື່ອແນໃສ່ຍົກສູງກຳລັງຄວາມສາມາດແກ້ງແຍ້ງໃຫ້ແກ່ພື້ນຖານເສດຖະກິດ. ສ່ວນການນຳກຸ່ມບໍລິສັດ Maersk ສະແດງຄວາມປາດຖະໜາຢາກລົງທຶນເຂົ້າບັນດາໂຄງການພະລັງງານສີຂຽວຢູ່ ຫວຽດນາມ, ລວມທັງການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາບັນດາແຫຼ່ງເຊື້ອເພີງສີຂຽວ.
ໃນການເຮັດວຽກກັບສະຫະພັນອຸດສາຫະກຳ ແດນມາກ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການລົງທຶນດຳເນີນທຸລະກິດ, ສ້າງກອບນິຕິກຳໃຫ້ສົມບູນແບບ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ບັນດາວິສາຫະກິດເຄື່ອນໄຫວ. ທ່ານເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ດ້ວຍບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມລວມຂອງທັງສອງຝ່າຍ, ການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ແດນມາກ ຈະນັບມື້ນັບພັດທະນາຢ່າງແຮງໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.