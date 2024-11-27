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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ແດນ​ມາກ ແບ່ງ​ປັນ​ວິ​ໄສ​ທັດກ່ຽວ​ກັບ​ພະ​ລັງ​ງານ​ສະ​ອາດ ແລະ ຍືນ​ຍົງ

ການພັດທະນາເສດຖະກິດທະເລ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາບຸລິມະສິດແຖວໜ້າຂອງ ຫວຽດນາມ; ຫວຽດນາມ ປາດຖະໜາຢາກຮ່ວມມືກັບ Maersk, ເພື່ອພັດທະນາບັນດາທ່າກ່ຳປັ່ນທະເລທີ່ທັນສະໄໝ, ອັດສະລິຍະ, ເພື່ອແນໃສ່ຍົກສູງກຳລັງຄວາມສາມາດແກ້ງແຍ້ງໃຫ້ແກ່ພື້ນຖານເສດຖະກິດ.
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະປະຕິບັດງານລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ຖ່າຍຮູບເປັນທີ່ລະນຶກກັບການນຳສະຫະພັນອຸດສາຫະກຳ ແດນມາກ (ພາບ: TTXVN)

ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ແດນມາກ, ວັນທີ 25 ພະຈິກ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະປະຕິບັດງານຂອງລັດຖະບານ ໄດ້ເຮັດວຽກກັບການນຳບັນດາກຸ່ມບໍລິສັດແຖວໜ້າຂອງ ແດນມາກ, ເຊັ່ນ A.P Moller-Maersk, ວິສາຫະກິດຂົນສົ່ງທາງທະເລ, logistics ແຖວໜ້າໂລກ; ສະຫະພັນອຸດສາຫະກຳ ແດນມາກ, ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໂຕະມົນເຈລະຈາກັບບັນດາວິສາຫະກິດ ແດນມາກ ແລະ ເຮັດວຽກກັບກຸ່ມບໍລິສັດ C.I.P,  ເຊິ່ງປັດຈຸບັນ ພວມເປັນນັກລົງທຶນແຖວໜ້າເຂົ້າບັນດາໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້າແຮງລົມຢູ່ນອກຝັ່ງ ຢູ່ ຫວຽດນາມ.

ຢູ່ສຳນັກງານຂອງກຸ່ມບໍລິສັດຂົນສົ່ງທະເລແຖວໜ້າໂລກ A.P Moller-Maersk, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ຢັ້ງຢືນວ່າ ການພັດທະນາເສດຖະກິດທະເລ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາບຸລິມະສິດແຖວໜ້າຂອງ ຫວຽດນາມ; ຫວຽດນາມ ປາດຖະໜາຢາກຮ່ວມມືກັບ Maersk, ເພື່ອພັດທະນາບັນດາທ່າກ່ຳປັ່ນທະເລທີ່ທັນສະໄໝ, ອັດສະລິຍະ, ເພື່ອແນໃສ່ຍົກສູງກຳລັງຄວາມສາມາດແກ້ງແຍ້ງໃຫ້ແກ່ພື້ນຖານເສດຖະກິດ.  ສ່ວນການນຳກຸ່ມບໍລິສັດ Maersk ສະແດງຄວາມປາດຖະໜາຢາກລົງທຶນເຂົ້າບັນດາໂຄງການພະລັງງານສີຂຽວຢູ່ ຫວຽດນາມ, ລວມທັງການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາບັນດາແຫຼ່ງເຊື້ອເພີງສີຂຽວ.

ໃນການເຮັດວຽກກັບສະຫະພັນອຸດສາຫະກຳ ແດນມາກ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການລົງທຶນດຳເນີນທຸລະກິດ, ສ້າງກອບນິຕິກຳໃຫ້ສົມບູນແບບ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ບັນດາວິສາຫະກິດເຄື່ອນໄຫວ. ທ່ານເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ດ້ວຍບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມລວມຂອງທັງສອງຝ່າຍ, ການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ແດນມາກ ຈະນັບມື້ນັບພັດທະນາຢ່າງແຮງໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ແມ່ນ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ພົ້ນ​ເດັ່ນ​ໃນ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ

ຫວຽດ​ນາມ ແມ່ນ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ພົ້ນ​ເດັ່ນ​ໃນ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ

ຫວຽດນາມ ເລື່ອນອັນດັບແຕ່ 88/149 ປະເທດ ເມື່ອປີ 2016, ຮອດປີ 2024 ໄດ້ເລື່ອນຂຶ້ນອັນດັບທີ 54/166 ປະເທດ ດ້ວຍດັດຊະນີພັດທະນາແບບຍືນຍົງບັນລຸ 73,32 ຄະແນນ, ຢືນອັນດັບທີ 2 ໃນພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ແລະ ສູງກວ່າລະດັບປານກາງຂອງທົ່ວໂລກ.
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