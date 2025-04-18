ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ແລະ ແຄນຢາ ຍັງມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຫຼາຍຢ່າງໃນການຮ່ວມມື
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 16 ເມສາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ແຄນຢາ ນາງ Soipan Tuya ເນື່ອງໃນໂອກາດມາເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມສຸດຍອດເວທີປາໄສຄູ່ຮ່ວມມືເພື່ອການພັດທະນາສີຂຽວ ແລະ ເປົ້າໝາຍທົ່ວໂລກ 2030 (P4G) ຄັ້ງທີ 4 ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ.
ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນໜັກວ່າຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນໃນການຮ່ວມມືຍັງເປັນຈຳນວນຫຼາຍ, ເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ການພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ແຄນຢາໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາອີກໃນໄລຍະຈະມາເຖີງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສະເໜີສອງຝ່າຍ ຊຸກຍູ້ການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນທຸກຂັ້ນ, ພິເສດແມ່ນຂັ້ນສູງ; ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດທີ່ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນອື່ນໆ.
ສ່ວນທ່ານລັດຖະມົນຕີ ນາງ Soipan Tuya ໄດ້ມອບຈົດໝາຍຂອງທ່ານ ປະທານາທິບໍດີ ແຄນຢາ William Ruto ເຖີງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ເຊິ່ງສະແດງສານປາດຖະໜາຢາກຊຸກຍູ້ການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາອີກ. ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ການຫັນເປັນດີຈີຕອນແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາບຸລິມະສິດໃນວິວັດການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມມຸ່ງໄປເຖິງການນຳແຄນຢາກາຍເປັນສູນການເງິນ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີຂອງອາບຟຼິກກາ, ທ່ານຢັ້ງຢືນພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະແລກປ່ຽນເພື່ອຮ່ວມມືກັບ ຫວຽດນາມ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນກ່ຽວກັບການຫັນເປັນດີຈີຕອນ.