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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ແຄນ​ຢາ ຍັງ​ມີ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ບົ່ມ​ຊ້ອນ​ຫຼາຍ​ຢ່າງໃນ​ການ​ຮ່ວມ​ມື

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນໃນການຮ່ວມມືຍັງເປັນຈຳນວນຫຼາຍ, ເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ການພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ແຄນຢາໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາອີກໃນໄລຍະຈະມາເຖີງ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ແຄນຢາ ນາງ Soipan Tuya (ພາບ: TTXVN)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 16 ເມສາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ແຄນຢາ ນາງ Soipan Tuya ເນື່ອງໃນໂອກາດມາເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມສຸດຍອດເວທີປາໄສຄູ່ຮ່ວມມືເພື່ອການພັດທະນາສີຂຽວ ແລະ ເປົ້າໝາຍທົ່ວໂລກ 2030 (P4G)  ຄັ້ງທີ 4 ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ.

ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນໜັກວ່າຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນໃນການຮ່ວມມືຍັງເປັນຈຳນວນຫຼາຍ, ເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ການພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ແຄນຢາໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາອີກໃນໄລຍະຈະມາເຖີງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສະເໜີສອງຝ່າຍ ຊຸກຍູ້ການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນທຸກຂັ້ນ, ພິເສດແມ່ນຂັ້ນສູງ; ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດທີ່ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນອື່ນໆ.

ສ່ວນທ່ານລັດຖະມົນຕີ ນາງ Soipan Tuya ໄດ້ມອບຈົດໝາຍຂອງທ່ານ ປະທານາທິບໍດີ ແຄນຢາ William Ruto ເຖີງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ເຊິ່ງສະແດງສານປາດຖະໜາຢາກຊຸກຍູ້ການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາອີກ. ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ການຫັນເປັນດີຈີຕອນແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາບຸລິມະສິດໃນວິວັດການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມມຸ່ງໄປເຖິງການນຳແຄນຢາກາຍເປັນສູນການເງິນ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີຂອງອາບຟຼິກກາ, ທ່ານຢັ້ງຢືນພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະແລກປ່ຽນເພື່ອຮ່ວມມືກັບ ຫວຽດນາມ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນກ່ຽວກັບການຫັນເປັນດີຈີຕອນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຄວາມ​ໝາຍ​ຂ​ອງວັນ​ພັກ ວັນ​ທີ 30 ເມ​ສາ ແລະ ວັນ​ທີ 1 ພຶດ​ສະ​ພາ ​ຢູ່ ຫວຽດ​ນາມ

ຄວາມ​ໝາຍ​ຂ​ອງວັນ​ພັກ ວັນ​ທີ 30 ເມ​ສາ ແລະ ວັນ​ທີ 1 ພຶດ​ສະ​ພາ ​ຢູ່ ຫວຽດ​ນາມ

30 ເມສາ 1975 ສ້າງຂີດໝາຍໄຊຊະນະອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມໃນການຕໍ່ສູ້ຕ້ານອາເມລິກາ ກູ້ຊາດ. ເຫດການນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ຢຸດຕິສົງຄາມ, ປົດປ່ອຍພາກໃຕ້ຢ່າງສົມບູນເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງເປີດສັງກາດໃໝ່: ທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ, ສັນຕິພາບ, ເລີ່ມຕົ້ນການສ້າງຊີວິດໃໝ່ຢ່າງມີເອກະລາດ, ເສລີພາບອີກດ້ວຍ.
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