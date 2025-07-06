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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ເຢຍ​ລະ​ມັນ​ເຊັນຖະ​ແຫຼງ​ການ​ຮ່ວມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ສ້າງ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ພະ​ລັງ​ງານ

ບັນດາຂົງເຂດສອງປະເທດໃຫ້ບຸລິມະສິດຮ່ວມມືລວມມີ: ສ້າງນະໂຍບາຍໃຫ້ສົມບູນແບບ, ພັດທະນາພະລັງງານທົດແທນ, ຫັນຂະແໜງໄຟຟ້າເປັນດີຈີຕອນ, ຍົກສູງປະສິດທິຜົນໃນການນຳໃຊ້ພະລັງງານ, ຫັນຕາແໜ່ວງໄຟຟ້າເປັນທັນສະໄໝ.
ພິທີລົງນາມລະຫວ່າງສອງປະເທດ (ພາບ: TTXVN )

ຕອນບ່າຍວັນທີ 3 ກໍລະກົດ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ແບັກລິນ, ເຢຍລະມັນ, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຫງວຽນຮ່ວາງລອງ ແລະ ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງເສດຖະກິດ ແລະ ພະລັງງານ ສະຫະພັນເຢຍລະມັນ Stefan Rouenhoff ໄດ້ເຊັນຖະແຫຼງການຮ່ວມສ້າງຕັ້ງຄູ່ຮ່ວມມືພະລັງງານ ຫວຽດນາມ - ເຢຍລະມັນ, ພາຍໃຕ້ການເປັນສັກຂີພິຍານຂອງທ່ານນາງ ຫວໍທິແອັງຊວນ ຮອງປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ.

ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ບັນດາຂົງເຂດສອງປະເທດໃຫ້ບຸລິມະສິດຮ່ວມມືລວມມີ: ສ້າງນະໂຍບາຍໃຫ້ສົມບູນແບບ, ພັດທະນາພະລັງງານທົດແທນ, ຫັນຂະແໜງໄຟຟ້າເປັນດີຈີຕອນ, ຍົກສູງປະສິດທິຜົນໃນການນຳໃຊ້ພະລັງງານ, ຫັນຕາແໜ່ວງໄຟຟ້າເປັນທັນສະໄໝ ແລະ ໜູນຊ່ວຍການລົບລ້າງທາດກາກບອນສຳລັບບັນດາຂະແໜງຍາກທີ່ຈະຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດ. ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນຮ່ວາງລອງ ໃຫຮູ້ວ່າ:

ການລົງນາມຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືສ້າງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືພະລັງງານ ກັບ ເຢຍລະມັນໄດ້ຍົກລະດັບການພົວພັນສອງຝ່າຍໃນຂົງເຂດພະລັງງານ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ. ຜ່ານນັ້ນ ເປີດຂອບເຂດການຮ່ວມມືໃໝ່, ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ແກ່ບັນດາວິສາຫະກິດ, ພິເສດແມ່ນວິສາຫະກິດ ເຢຍລະມັນ ເຂົ້າມາລົງທຶນ, ດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ຮ່ວມມືກ່ຽວກັບວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຢີ, ຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຢີ ກັບບັນດາວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ໃນຂົງເຂດພະລັງງານ ພິເສດແມ່ນພະລັງງານທົດແທນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

IAEA ຖອນ​ຕົວ​ນັກ​ກວດ​ກາ​ນິວ​ເຄຼຍ ອອກ​ຈາກ​ອີ​ຣານ ຍ້ອນຄວາມ​ວິ​ຕົກ​ກັງ​ວົນ​ຕໍ່​ບັນ​ຫາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ

IAEA ຖອນ​ຕົວ​ນັກ​ກວດ​ກາ​ນິວ​ເຄຼຍ ອອກ​ຈາກ​ອີ​ຣານ ຍ້ອນຄວາມ​ວິ​ຕົກ​ກັງ​ວົນ​ຕໍ່​ບັນ​ຫາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ

ວັນທີ 4 ກໍລະກົດ, ອົງການພະລັງງານປະລະມານູສາກົນ (IAEA) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ອົງການນີ້ໄດ້ຖອນຕົວນັກກວດການິວເຄຼຍອອກຈາກອີຣານ ຍ້ອນຄວາມວິຕົກກັງວົນຕໍ່ບັນຫາກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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