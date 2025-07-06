ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ແລະ ເຢຍລະມັນເຊັນຖະແຫຼງການຮ່ວມກ່ຽວກັບການສ້າງຄູ່ຮ່ວມມືພະລັງງານ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 3 ກໍລະກົດ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ແບັກລິນ, ເຢຍລະມັນ, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຫງວຽນຮ່ວາງລອງ ແລະ ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງເສດຖະກິດ ແລະ ພະລັງງານ ສະຫະພັນເຢຍລະມັນ Stefan Rouenhoff ໄດ້ເຊັນຖະແຫຼງການຮ່ວມສ້າງຕັ້ງຄູ່ຮ່ວມມືພະລັງງານ ຫວຽດນາມ - ເຢຍລະມັນ, ພາຍໃຕ້ການເປັນສັກຂີພິຍານຂອງທ່ານນາງ ຫວໍທິແອັງຊວນ ຮອງປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ.
ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ບັນດາຂົງເຂດສອງປະເທດໃຫ້ບຸລິມະສິດຮ່ວມມືລວມມີ: ສ້າງນະໂຍບາຍໃຫ້ສົມບູນແບບ, ພັດທະນາພະລັງງານທົດແທນ, ຫັນຂະແໜງໄຟຟ້າເປັນດີຈີຕອນ, ຍົກສູງປະສິດທິຜົນໃນການນຳໃຊ້ພະລັງງານ, ຫັນຕາແໜ່ວງໄຟຟ້າເປັນທັນສະໄໝ ແລະ ໜູນຊ່ວຍການລົບລ້າງທາດກາກບອນສຳລັບບັນດາຂະແໜງຍາກທີ່ຈະຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດ. ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນຮ່ວາງລອງ ໃຫຮູ້ວ່າ:
ການລົງນາມຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືສ້າງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືພະລັງງານ ກັບ ເຢຍລະມັນໄດ້ຍົກລະດັບການພົວພັນສອງຝ່າຍໃນຂົງເຂດພະລັງງານ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ. ຜ່ານນັ້ນ ເປີດຂອບເຂດການຮ່ວມມືໃໝ່, ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ແກ່ບັນດາວິສາຫະກິດ, ພິເສດແມ່ນວິສາຫະກິດ ເຢຍລະມັນ ເຂົ້າມາລົງທຶນ, ດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ຮ່ວມມືກ່ຽວກັບວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຢີ, ຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຢີ ກັບບັນດາວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ໃນຂົງເຂດພະລັງງານ ພິເສດແມ່ນພະລັງງານທົດແທນ.