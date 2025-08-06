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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ລາວ ຮ່ວມ​ມື​ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ຄ້າ, ພະ​ລັງ​ງານ ແລະ Logistics ເຂດ​ຊາຍ​ແດນ

ລັດຖະມົນຕີສອງທ່ານພິຈາລະນາແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃຫ້ວິສາຫະກິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການສົ່ງອອກນ້ຳຕານ ຈາກ ລາວ ເຂົ້າ ຫວຽດນາມ.
(ພາບ: moit.gov.vn)

ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ຈະຮ່ວມມືພັດທະນາການຄ້າ ພະລັງງານ ແລະ Logistics ເຂດຊາຍແດນ. ນີ້ແມ່ນໝາກຜົນຂອງການພົບປະເຈລະຈາລະຫວ່າງທ່ານ ຫງວຽນຮົ່ງຢຽນ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳການຄ້າ ຫວຽດນາມ ແລະ ທ່ານ ມະໄລທອງ ກົມມະສິດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳການຄ້າ ລາວ ໃນວັນທີ 4 ສິງຫາ ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ເນື່ອງໃນໂອກາດມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ ຂອງຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງກະຊວງອຸດສາຫະກຳການຄ້າ ລາວ ແຕ່ວັນທີ 3-4 ສິງຫາ. ທ່ານ ຫງວຽນຮົ່ງຢຽນ ສະເໜີໃຫ້ ຝ່າຍ ລາວ ເພີ່ມທະວີການສະໜອງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການຕະຫຼາດ, ບັນຊີລາຍຊື່ສິນຄ້າສົ່ງອອກ-ນຳເຂົ້າ ແລະ ວິສາຫະກິດຕິດຕໍ່ປະສານ ເພື່ອໃຫ້ ຫວຽດນາມ ໜູນຊ່ວຍເຊື່ອມຕໍ່ກັບບັນດານັກນຳເຂົ້າໃຫ່ຍ, ລະບົບຈຳໜ່າຍຂອງ ຫວຽດນາມ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍ່ວາງແຜນກຳນົດສັງລວມບັນດາໂຄງການໄຟຟ້າທີ່ຄາດວ່າຈະຂາຍໃຫ້ ຫວຽດນາມ.

 ລັດຖະມົນຕີສອງທ່ານພິຈາລະນາແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃຫ້ວິສາຫະກິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການສົ່ງອອກນ້ຳຕານ ຈາກ ລາວ ເຂົ້າ ຫວຽດນາມ ຕາມສັນຍາການຄ້າ ຫວຽດນາມ-ລາວ ປີ 2015 ໃນໄລຍະ 2021-2022; ຮ່ວມມືກໍ່ສ້າງສາງນ້ຳມັນ ແລະ ເຂດອຸດສາຫະກຳ-ເສດຖະກິດຮ່ວມ ຫວຽດນາມ-ລາວ. ສອງຝ່າຍເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ຈະສືບຕໍ່ຮັກສາການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນ, ເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງບັນດາຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ; ສ້າງພື້ນຖານອັນໝັ້ນຄົງໜັກແໜ້ນ ເພື່ອພັດທະນາການພົວພັນດ້ານເສດຖະກິດ-ການຄ້າ-ພະລັງງານ ຫວຽດນາມ-ລາວ ໃຫ້ຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ອີຢິບ

ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ອີຢິບ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 5 ສິງຫານີ້ (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ), ຢູ່ທຳນຽບປະທານາທິບໍດີ ທີ່ນະຄອນຫຼວງ Cairo, ທ່ານ ປະທານາທິບໍດີ ອີຢິບ Abdel Fattah El-Sisi ໄດ້ເປັນປະທານພິທີຕ້ອນຮັບທ່ານປະທານປະເທດຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ແລະ ພັນລະຍາ ພ້ອມກັບຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງຫວຽດນາມ ເນື່ອງໃນໂອກາດການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ຢູ່ສາທາລະນະລັດ ອາຣັບ ອີຢິບ. ພາຍຫຼັງພິທີຕ້ອນຮັບ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງ ແລະ ທ່ານ ປະທານາທິບໍດີ Abdel Fattah El-Sisi ໄດ້ມີການພົບປະວົງແຄບ ແລະ ຈາກນັ້ນໄດ້ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ 2 ປະເທດເຂົ້າຮ່ວມການເຈລະຈາຢ່າງເປັນທາງການ. ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ການນຳສອງປະເທດໄດ້ອອກຖະແຫຼງການຮ່ວມເພື່ອຍົກລະດັບການພົວພັນສອງຝ່າຍລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ອີຢິບ ຂຶ້ນເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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