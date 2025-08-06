ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ຮ່ວມມືພັດທະນາການຄ້າ, ພະລັງງານ ແລະ Logistics ເຂດຊາຍແດນ
ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ຈະຮ່ວມມືພັດທະນາການຄ້າ ພະລັງງານ ແລະ Logistics ເຂດຊາຍແດນ. ນີ້ແມ່ນໝາກຜົນຂອງການພົບປະເຈລະຈາລະຫວ່າງທ່ານ ຫງວຽນຮົ່ງຢຽນ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳການຄ້າ ຫວຽດນາມ ແລະ ທ່ານ ມະໄລທອງ ກົມມະສິດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳການຄ້າ ລາວ ໃນວັນທີ 4 ສິງຫາ ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ເນື່ອງໃນໂອກາດມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ ຂອງຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງກະຊວງອຸດສາຫະກຳການຄ້າ ລາວ ແຕ່ວັນທີ 3-4 ສິງຫາ. ທ່ານ ຫງວຽນຮົ່ງຢຽນ ສະເໜີໃຫ້ ຝ່າຍ ລາວ ເພີ່ມທະວີການສະໜອງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການຕະຫຼາດ, ບັນຊີລາຍຊື່ສິນຄ້າສົ່ງອອກ-ນຳເຂົ້າ ແລະ ວິສາຫະກິດຕິດຕໍ່ປະສານ ເພື່ອໃຫ້ ຫວຽດນາມ ໜູນຊ່ວຍເຊື່ອມຕໍ່ກັບບັນດານັກນຳເຂົ້າໃຫ່ຍ, ລະບົບຈຳໜ່າຍຂອງ ຫວຽດນາມ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍ່ວາງແຜນກຳນົດສັງລວມບັນດາໂຄງການໄຟຟ້າທີ່ຄາດວ່າຈະຂາຍໃຫ້ ຫວຽດນາມ.
ລັດຖະມົນຕີສອງທ່ານພິຈາລະນາແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃຫ້ວິສາຫະກິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການສົ່ງອອກນ້ຳຕານ ຈາກ ລາວ ເຂົ້າ ຫວຽດນາມ ຕາມສັນຍາການຄ້າ ຫວຽດນາມ-ລາວ ປີ 2015 ໃນໄລຍະ 2021-2022; ຮ່ວມມືກໍ່ສ້າງສາງນ້ຳມັນ ແລະ ເຂດອຸດສາຫະກຳ-ເສດຖະກິດຮ່ວມ ຫວຽດນາມ-ລາວ. ສອງຝ່າຍເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ຈະສືບຕໍ່ຮັກສາການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນ, ເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງບັນດາຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ; ສ້າງພື້ນຖານອັນໝັ້ນຄົງໜັກແໜ້ນ ເພື່ອພັດທະນາການພົວພັນດ້ານເສດຖະກິດ-ການຄ້າ-ພະລັງງານ ຫວຽດນາມ-ລາວ ໃຫ້ຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່.