ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ແລະ ຟີລິບປິນ ຍົກລະດັບການພົວພັນຂຶ້ນເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດເພີ່ມທະວີ
ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ສ.ຟີລິບປິນ, ວັນທີ 1 ມິຖຸນາ, ພາຍລັງເຂົ້າຮ່ວມພິທີຕ້ອນຮັບທາງລັດຖະກິດ ຢູ່ທຳນຽບ Malacanang, ນະຄອນຫຼວງ Manila, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ເຈລະຈາກັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຟີລິບປິນ Ferdinand Romualdez Marcos Jr.
ທີ່ການເຈລະຈາ, ການນຳສອງທ່ານໄດ້ແບ່ງປັນທັດສະນະລວມຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືຢ່າງແທ້ຈິງໃນຂົງເຂດບຸລິມະສິດຈຳນວນໜຶ່ງ, ຈຸດສຸມແມ່ນພັດທະນາກະສິກຳແບບຍືນຍົງ, ກະສິກຳຜະລິດຄືນໃໝ່, ເຊື່ອມຕໍ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ເປີດ ບັນດາເສັ້ນທາງການບິນໂດຍກົງຕື່ມອີກ, ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືລະຫວ່າງທ່າອາກາດສະຍານພົ້ນເດັ່ນ, ແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການກ່ຽວກັບການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ສ້າງລັດຖະບານດີຈີຕອນ, ໝູນໃຊ້ປັນຍາປະດິດ ແລະ ພັດທະນາຕົວເມືອງອັດສະລິຍະ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການພົບປະກັບສື່ມວນຊົນແຈ້ງຂໍ້ມູນຂ່າວໝາກຜົນຂອງການເຈລະຈາ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ບົນພື້ນຖານການພົວພັນມິດຕະພາບອັນດີງາມ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ, ຄວາມມຸ່ງຫວັງຂອງປະຊາຊົນສອງປະເທດ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າເຫັນດີເປັນເອກະພາບຍົກລະດັບການພົວພັນສອງຝ່າຍ ຫວຽດນາມ - ຟີລິບປິນ ຂຶ້ນເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດເພີ່ມທະວີ, ໃນນັ້ນສຸມໃສ່ການຊຸກຍູ້ແຮງບາງຂົງເຂດຮ່ວມມືຈຸດສຸມ, ຮັກສາການພົບປະຂັ້ນສູງໃນທຸກຂັ້ນ, ທຸກຊ່ອງທາງພົວພັນແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ວິສາຫະຫກິດ ເພື່ອຮັກສາການປຶກສາຫາລືບັນດາບັນຫາໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນຍຸດທະສາດ, ເພີ່ມທະວີລັກສະນະໜູນຊ່ວຍເຊິ່ງກັນແລະກັນ ກ່ຽວກັບການກຳນົດທິດການພັດທະນາ, ເສີມຂະຫຍາຍ ແລະ ຮັກສາບັນດາກົນໄກຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ຢ່າງສຸດຂີດ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືຂອງການເຈລະຈາໃນທຸກຂັ້ນ.