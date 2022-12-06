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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ນີ​ເຊ​ເຣຍ ຊຸ​ກ​ຍູ້ການ​ຮ່ວມ​ມື​ສອງ​ຝ່າຍ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 5 ທັນວາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດຫວຽດນາມ ຫວໍ້ທິແອັງຊວັນ ໄດ້ຕ້ອນຮັບ ແລະ ດຳເນີນການພົບປະເຈລະຈາກັບທ່ານຮອງປະທານນາທິບໍດີ ນີເຊເຣຍ Yemi Osinbajo.
  (ພາບ: TTXVN)  

ໂດຍໄດ້ຮັບຕຳເຊີນຂອງທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດຫວຽດນາມ ຫວໍ້ທິແອັງຊວັນ, ວັນທີ 5 ທັນວາ, ທ່ານຮອງປະທານນາທິບໍດີ ນີເຊເຣຍ Yemi Osinbajo ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ. ຕອນເຊົ້າວັນທີ 5 ທັນວາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດຫວຽດນາມ ຫວໍ້ທິແອັງຊວັນ ໄດ້ຕ້ອນຮັບ ແລະ ດຳເນີນການພົບປະເຈລະຈາກັບທ່ານຮອງປະທານນາທິບໍດີ ນີເຊເຣຍ Yemi Osinbajo.

ການນຳສອງທ່ານໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຕໍ່ບັນດາການກຳນົດທິດລະອຽດ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ. ສອງຝ່າຍຈະສືບຕໍ່ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ສະໜັບສະໜູນຊື່ງກັນ ແລະ ກັນທີ່ບັນດາເວທີປາໄສຫຼາຍຝ່າຍ. ສອງຝ່າຍຊົມເຊີຍເລື່ອງເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືດ້ານການປ້ອງກັນຊາດ ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ; ຊຸກຍູ້ການເຈລະຈາ, ເຊັນບັນດາສັນຍາວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມ ແລະ ອາລັກຂາການລົງທຶນ, ຫລີກເວັ້ນການເກັບພາສີຊ້ອນ ແລະ ບັນດາເອກະສານຂະແໜງສະເພາອື່ນໆ ເພື່ອແນໃສ່ປັບປຸງຂອບເຂດນິຕິກຳ, ສ້າງເງື່ອນໄຂອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດລະຫວ່າງສອງປະເທດ.

ສອງຝ່າຍກໍ່ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບບາງບັນຫສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈ, ເຫັນດີເປັນເອກະພາບທັດສະນະແກ້ໄຂບັນດາບັນຫາໃນພາກພື້ນ ແລະ ໂລກໂດຍສັນຕິວິທີ ບົນພື້ນຖານເຄົາລົບກົດໝາຍສາກົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ - ສ.ເກົາຫຼີ: ແບບຢ່າງຂອງການພົວພັນດ້ານການທູດ

ຫວຽດນາມ - ສ.ເກົາຫຼີ: ແບບຢ່າງຂອງການພົວພັນດ້ານການທູດ

ປະຈຸບັນ, ຄິດສະເລ່ຍແຕ່ລະເດືອນ ມີຖ້ຽວບິນໂດຍກົງລະຫວ່າງ 2 ປະເທດກວ່າ 1.000 ຖ້ຽວ. ຈຳນວນນັກທ່ອງທ່ຽວຂອງ 2 ປະເທດໄປມາຢ້ຽມຢາມເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນພວມຮັບການຟື້ນຟູຢ່າງແຮງ ພາຍຫຼັງທີ່ໂລກລະບາດໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມ.
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