ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ແລະ ນີເຊເຣຍ ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ
ໂດຍໄດ້ຮັບຕຳເຊີນຂອງທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດຫວຽດນາມ ຫວໍ້ທິແອັງຊວັນ, ວັນທີ 5 ທັນວາ, ທ່ານຮອງປະທານນາທິບໍດີ ນີເຊເຣຍ Yemi Osinbajo ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ. ຕອນເຊົ້າວັນທີ 5 ທັນວາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດຫວຽດນາມ ຫວໍ້ທິແອັງຊວັນ ໄດ້ຕ້ອນຮັບ ແລະ ດຳເນີນການພົບປະເຈລະຈາກັບທ່ານຮອງປະທານນາທິບໍດີ ນີເຊເຣຍ Yemi Osinbajo.
ການນຳສອງທ່ານໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຕໍ່ບັນດາການກຳນົດທິດລະອຽດ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ. ສອງຝ່າຍຈະສືບຕໍ່ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ສະໜັບສະໜູນຊື່ງກັນ ແລະ ກັນທີ່ບັນດາເວທີປາໄສຫຼາຍຝ່າຍ. ສອງຝ່າຍຊົມເຊີຍເລື່ອງເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືດ້ານການປ້ອງກັນຊາດ ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ; ຊຸກຍູ້ການເຈລະຈາ, ເຊັນບັນດາສັນຍາວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມ ແລະ ອາລັກຂາການລົງທຶນ, ຫລີກເວັ້ນການເກັບພາສີຊ້ອນ ແລະ ບັນດາເອກະສານຂະແໜງສະເພາອື່ນໆ ເພື່ອແນໃສ່ປັບປຸງຂອບເຂດນິຕິກຳ, ສ້າງເງື່ອນໄຂອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດລະຫວ່າງສອງປະເທດ.
ສອງຝ່າຍກໍ່ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບບາງບັນຫສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈ, ເຫັນດີເປັນເອກະພາບທັດສະນະແກ້ໄຂບັນດາບັນຫາໃນພາກພື້ນ ແລະ ໂລກໂດຍສັນຕິວິທີ ບົນພື້ນຖານເຄົາລົບກົດໝາຍສາກົນ.