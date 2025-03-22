Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ທະ​ນາ​ຄານ​ໂລກ​ຍູ້​ໄວການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ​ຫັນ​ຂອບ​ຮ່ວມ​ມື​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ໃຫ້​ປະ​ກົດ​ຜົນ​ເປັນ​ຈິງ

ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດສະເໜີໃຫ້ສືບຕໍ່ຍູ້ໄວ ແລະ ປະຕິບັດການຫັນຂອບຮ່ວມມືຍຸດທະສາດລະຫວ່າງ WB ແລະ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ.
(ພາບ: TTXVN)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 21 ມີນາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານນາງ Mariam Sherman, ຜູ້ອຳນວຍການທະນາຄານໂລກ (WB)  ປະຈຳ ຫວຽດນາມ, ກຳປປູເຈຍ ແລະ ລາວ, ທ່ານ ເລມິນຮວານ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ປາດຖະໜາວ່າ WB ຈະສືບຕໍ່ໜູນຊ່ວຍບັນດາປະເທດພວມພັດທະນາ ປະຕິບັດສຳເລັດບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.

  ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືໃນໄລຍະທີ່ຈະມາເຖິງ, ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດສະເໜີໃຫ້ສືບຕໍ່ຍູ້ໄວ ແລະ ປະຕິບັດການຫັນຂອບຮ່ວມມືຍຸດທະສາດລະຫວ່າງ WB ແລະ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ.

  ສ່ວນທ່ານນາງ ປາດຖະໜາວ່າ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງຫວ່າງ WB ແລະ ຫວຽດນາມ ຈະນັບມື້ນັບບັນລຸປະສິດທິຜົນ, ບັນລຸໄດ້ບັນດາເປົ້າໝາຍທີ່ໄດ້ວາງອອກ ພ້ອມທັງຢັ້ງຢືນວ່າ WB ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ດ້ານຜູ້ຊ່ຽວຊານ, ຄົ້ນຄວ້າໃຫ້ຄຳປຶກສານະໂຍບາຍ, ໜູນຊ່ວຍພັດທະນາຄວາມສາມາດ…

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ​ແມ່ນ​ພື້​ນ​ຖານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ຂະ​ຫຍັນ​ຂັນ​ເຄື່ອນ​ດ້ວຍ​ຕະຫຼາດ​ພາຍ​ໃນ​ທີ່ກວ້າງ​ໃຫຍ່

ຫວຽດ​ນາມ​ແມ່ນ​ພື້​ນ​ຖານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ຂະ​ຫຍັນ​ຂັນ​ເຄື່ອນ​ດ້ວຍ​ຕະຫຼາດ​ພາຍ​ໃນ​ທີ່ກວ້າງ​ໃຫຍ່

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນຮ່ວາບິ່ງແຈ້ງໃຫ້ຊາບແຜນນະໂຍບາຍໃຫຍ່ຂອງຫວຽດນາມ ໃນການສ້າງສອງສູນການເງິນຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ດ່ານັ້ງ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top