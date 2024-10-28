ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ແລະ ກຸຍບາ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ
ໃນການພົບປະເຈລະຈາຢ່າງເປັນທາງການ ກັບທ່ານ ພົນຕີ Lázaro Alberto Álvarez Casa ກຳມະການກົມການເມືອງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນກຸຍບາ, ສອງປະເທດແລກປ່ຽນ, ຕີລາຄາໝາກຜົນຜັນຂະຫຍາຍຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືລະຫວ່າງກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ແລະ ກະຊວງພາຍໃນກຸຍບາ ທີ່ໄດ້ຮັບການລົງນາມແຕ່ປີ2018 ແລະ ສະພາບການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງອົງການໃນໄລຍະມໍ່ໆມານີ້.
ສອງຝ່າຍໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືເພື່ອແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການສ້າງກຳລັງ, ການກວດກາ, ຕິດຕາມກວດກາ, ສຶກສາບຳລຸງສ້າງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການເຂົ້າອອກເມືອງ ປະກອບສ່ວນປົກປັກຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຄວາມປອດໄພທາງສັງຄົມຂອງແຕ່ລະປະເທດ, ເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຄະນະປະຕິບັດງານທຸກຂັ້ນແລະ ນັກຊ່ຽວຊານໃນຫຼາຍຂົງເຂດຮ່ວມມື, ພ້ອມທັງສືບຕໍ່ຍູ້ແຮງການປະຕິບັດບັນດາເນື້ອໃນຂໍ້ຕົກລົງທີ່ໄດ້ຮັບການເຫັນດີເປັນເອກະພາບລະຫວ່າງສອງກະຊວງ.