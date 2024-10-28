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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ກຸຍ​ບາ ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ດ້ານ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 22 – 26 ຕຸລາ 2024, ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ໂດຍທ່ານພົນໂທ ເຈິ່ນກວັກຕໍ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມນຳໜ້າ ໄດ້ມີການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ກຸຍບາ.
ການເຮັດວຽກລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ (ພາບ: TTXVN)

ໃນການພົບປະເຈລະຈາຢ່າງເປັນທາງການ ກັບທ່ານ ພົນຕີ Lázaro Alberto Álvarez Casa ກຳມະການກົມການເມືອງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນກຸຍບາ, ສອງປະເທດແລກປ່ຽນ, ຕີລາຄາໝາກຜົນຜັນຂະຫຍາຍຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືລະຫວ່າງກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ແລະ ກະຊວງພາຍໃນກຸຍບາ ທີ່ໄດ້ຮັບການລົງນາມແຕ່ປີ2018 ແລະ ສະພາບການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງອົງການໃນໄລຍະມໍ່ໆມານີ້.

ສອງຝ່າຍໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືເພື່ອແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການສ້າງກຳລັງ, ການກວດກາ, ຕິດຕາມກວດກາ, ສຶກສາບຳລຸງສ້າງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການເຂົ້າອອກເມືອງ ປະກອບສ່ວນປົກປັກຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຄວາມປອດໄພທາງສັງຄົມຂອງແຕ່ລະປະເທດ, ເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຄະນະປະຕິບັດງານທຸກຂັ້ນແລະ ນັກຊ່ຽວຊານໃນຫຼາຍຂົງເຂດຮ່ວມມື, ພ້ອມທັງສືບຕໍ່ຍູ້ແຮງການປະຕິບັດບັນດາເນື້ອໃນຂໍ້ຕົກລົງທີ່ໄດ້ຮັບການເຫັນດີເປັນເອກະພາບລະຫວ່າງສອງກະຊວງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເຈິ່ນ​ຮົ່ງ​ຮ່າ​ ຊີ້​ນຳ​ວຽກ​ງານ​ຮັບ​ມື​ກັບ ພາ​ຍຸ TRAMI

ທ່ານ​ ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເຈິ່ນ​ຮົ່ງ​ຮ່າ​ ຊີ້​ນຳ​ວຽກ​ງານ​ຮັບ​ມື​ກັບ ພາ​ຍຸ TRAMI

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ສະເໜີລະບົບອຸຕຸນິຍົມອຸທົກກະສາດ ຕ້ອງຄາດຄະເນເວລາພາຍຸພັດຖະຫຼົ່ມເຂົ້າ, ເພື່ອສຸມແຫຼ່ງກຳລັງ, ພາຫະນະເພື່ອແກ້ໄຂບັນດາບັນຫາເກີດຂຶ້ນສຳລັບຄັນຄູສຳຄັນ. ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດປະສົມປະສານ.
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