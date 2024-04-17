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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ກຸຍ​ບາ ພ້ອມ​ກັນ ຮ່ວມ​ມື​ ພັດ​ທະ​ນາ​ກົນ​ໄກ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ ລະ​ຫວ່າງ ລັດ​ຖະ​ບານ

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສອງຝ່າຍໄດ້ສຳຫຼວດກວດຄືນບັນດາແຜນການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ, ສຸມໃສ່ແລກປ່ຽນບັນດາມາດຕະການເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ການພົວພັນດ້ານເສດຖະກິດ - ການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ.
ການເຮັດວຽກລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ (ພາບ: VGP)

ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ La Habana, ຕອນບ່າຍວັນທີ 15 ເມສາ ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ມິດຕະພາບ ກຸຍບາຢ່າງເປັນທາງການ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນລຶວກວາງ ໄດ້ມີການເຈລະຈາກັບ ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຜູ້ທີໜຶ່ງ ທັງເປັນລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ການລົງທຶນ ຕ່າງປະເທດ ກຸຍບາ Ricardo Cabrisas.

ທີ່ການເຈລະຈາ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສອງຝ່າຍໄດ້ສຳຫຼວດກວດຄືນບັນດາແຜນການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ, ສຸມໃສ່ແລກປ່ຽນບັນດາມາດຕະການເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ການພົວພັນດ້ານເສດຖະກິດ - ການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ, ຍົກສູງປະສິດທິຜົນການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ຄະນະກຳມະການລະຫວ່າງລັດຖະບານສອງປະເທດ ກໍຄືບັນດາໂຄງການຮ່ວມມືໃນຫຼາຍຂົງເຂດ. ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທັງສອງທ່ານ ໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບສືບຕໍ່ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນໃນການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຂໍ້ຕົກລົງຂັ້ນສູງທີ່ບັນລຸໄດ້, ເສີມຂະຫຍາຍປະສິດທິຜົນຂອງກົນໄກຄະນະກຳມະການລະຫວ່າງລັດຖະບານ ໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາອີກ ເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ບັນດາໂຄງການຮ່ວມມືຈຸດສຸມ, ຊອກຫາກົນໄກມາດຕະການໜູນຊ່ວຍວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ, ລົງທຶນຢູ່ ກຸຍບາ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພົວພັນສອງຝ່າຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ໄຊ​ຊະ​ນະ ດ້ຽນ​ບຽນ​ຝູ ເປັນ​ບົດ​ເພງ​ອຳ​ມະ​ຕະຕະຫຼອດ​ໄປ

ທ່ານນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: “ໄຊ​ຊະ​ນະ ດ້ຽນ​ບຽນ​ຝູ ເປັນ​ບົດ​ເພງ​ອຳ​ມະ​ຕະຕະຫຼອດ​ໄປ”

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ພົບປະ, ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ບັນດານັກຮົບ ດ້ຽນບຽນ, ຊາວໜຸ່ມຕະລຸມບອນ, ຄົນງານເກນເຂົ້າຮ່ວມຮັບໃຊ້ບັ້ນຮົບດ້ຽນບຽນຝູ ໂດຍກົງ, ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ ຄົບຮອບ 70 ປີ (7/5/1954 - 7/7/2024).
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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