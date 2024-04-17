ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ແລະ ກຸຍບາ ພ້ອມກັນ ຮ່ວມມື ພັດທະນາກົນໄກຄະນະກຳມະການ ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ
ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ La Habana, ຕອນບ່າຍວັນທີ 15 ເມສາ ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ມິດຕະພາບ ກຸຍບາຢ່າງເປັນທາງການ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນລຶວກວາງ ໄດ້ມີການເຈລະຈາກັບ ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຜູ້ທີໜຶ່ງ ທັງເປັນລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ການລົງທຶນ ຕ່າງປະເທດ ກຸຍບາ Ricardo Cabrisas.
ທີ່ການເຈລະຈາ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສອງຝ່າຍໄດ້ສຳຫຼວດກວດຄືນບັນດາແຜນການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ, ສຸມໃສ່ແລກປ່ຽນບັນດາມາດຕະການເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ການພົວພັນດ້ານເສດຖະກິດ - ການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ, ຍົກສູງປະສິດທິຜົນການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ຄະນະກຳມະການລະຫວ່າງລັດຖະບານສອງປະເທດ ກໍຄືບັນດາໂຄງການຮ່ວມມືໃນຫຼາຍຂົງເຂດ. ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທັງສອງທ່ານ ໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບສືບຕໍ່ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນໃນການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຂໍ້ຕົກລົງຂັ້ນສູງທີ່ບັນລຸໄດ້, ເສີມຂະຫຍາຍປະສິດທິຜົນຂອງກົນໄກຄະນະກຳມະການລະຫວ່າງລັດຖະບານ ໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາອີກ ເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ບັນດາໂຄງການຮ່ວມມືຈຸດສຸມ, ຊອກຫາກົນໄກມາດຕະການໜູນຊ່ວຍວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ, ລົງທຶນຢູ່ ກຸຍບາ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພົວພັນສອງຝ່າຍ.