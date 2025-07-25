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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ກຳ​ປູ​ເຈຍ ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ດ້ານ​ປ້ອງ​ກັນ, ຕ້ານ​ການ​ສໍ້​ໂກງ​ທາງ​ອິນ​ເຕີ​ເນັດ

ທ່ານລັດຖະມົນຕີ Chhay Sinarit ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບກ່ຽວກັບສະພາບການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະກຳມະການຕ້ານການສໍ້ໂກງທາງອິນເຕີເນັດ; ໂດຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ ມີຄວາມພ້ອມໃນການສົມທົບກັບ ຫວຽດນາມ ເພື່ອໜູນຊ່ວຍກັນຈັດສົ່ງພົນລະເມືອງກັບຄືນເມືອປະເທດ; ສະໜັບສະໜູນຂໍ້ສະເໜີ ສ້າງໂທລະສັບສາຍດ່ວນ ແລະ ກຸ່ມປະຕິບັດງານສອງຝ່າຍບົນພື້ນຖານກົນໄກແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນລະຫວ່າງ ຄະນະເລຂາຄະນະກຳມະການ ກັບຜູ້ຕາງໜ້າກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ກຳປູເຈຍ.
ທ່ານ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ກຳປູເຈຍ ຫງວຽນມິງຫວູ ແລະ ທ່ານ Chhay Sinarit ລັດຖະມົນຕີຂັ້ນສູງ, ຫົວໜ້າຄະນະເລຂາຄະນະກຳມະການຕ້ານການສໍ້ໂກງທາງອິນເຕີເນັດຂອງ ກຳປູເຈຍ

ວັນທີ 23 ກໍລະກົດ, ທ່ານ Chhay Sinarit ລັດຖະມົນຕີຂັ້ນສູງ, ຫົວໜ້າຄະນະເລຂາຄະນະກຳມະການຕ້ານການສໍ້ໂກງທາງອິນເຕີເນັດຂອງ ກຳປູເຈຍ ແລະ ທ່ານ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ກຳປູເຈຍ ຫງວຽນມິງຫວູ ໄດ້ພ້ອມກັນປຶກສາຫາລື ແລະ ແລກປ່ຽນທັດສະນະກ່ຽວກັບບັນດາບາດກ້າວຕໍ່ໄປ ເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກວ່າໃນບັ້ນຕໍ່ສູ້ຕ້ານບັນດາການເຄື່ອນໄຫວສໍ້ໂກງທາງອິນເຕີເນັດ, ເຊິ່ງເປັນສິ່ງທ້າທາຍຮ້າຍແຮງສຳລັບ ກຳປູເຈຍ ເວົ້າສະເພາະ ແລະ ເຂດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ເວົ້າລວມ.

        ໃນການເຮັດວຽກ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີ Chhay Sinarit ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບກ່ຽວກັບສະພາບການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະກຳມະການຕ້ານການສໍ້ໂກງທາງອິນເຕີເນັດ; ໂດຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ ມີຄວາມພ້ອມໃນການສົມທົບກັບ ຫວຽດນາມ ເພື່ອໜູນຊ່ວຍກັນຈັດສົ່ງພົນລະເມືອງກັບຄືນເມືອປະເທດ; ສະໜັບສະໜູນຂໍ້ສະເໜີ ສ້າງໂທລະສັບສາຍດ່ວນ ແລະ ກຸ່ມປະຕິບັດງານສອງຝ່າຍບົນພື້ນຖານກົນໄກແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນລະຫວ່າງ ຄະນະເລຂາຄະນະກຳມະການ ກັບຜູ້ຕາງໜ້າກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ  ກຳປູເຈຍ. ໂດຍຊົມເຊີຍ ແລະ ຕີລາຄາສູງຄວາມຕັດສິນໃຈຂອງລັດຖະບານ ກຳປູເຈຍ, ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳໂດຍກົງຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Samdech Thipadei Hun Manet, ໃນການສ້າງຕັ້ງຄະນະກຳມະການຕ້ານການສໍ້ໂກງທາງອິນເຕີເນັດ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫງວຽນມິງຫວູ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຈະຮ່ວມມືກັບ ກຳປູເຈຍ ຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ເປັນໄພດັ່ງກ່າວ, ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະສົມທົບກັນສະກັດກັ້ນການເຂົ້າເມືອງແບບຜິດກົດໝາຍ, ປົກປ້ອງບັນດາຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍຂອງອາດຊະຍາກຳສໍ້ໂກງທາງອິນເຕີເນັດ ແລະ ການຄ້າມະນຸດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເຈິ່ນ​ແທັງ​ເໝິ້ນ​ພົບ​ປະ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ກັບ​ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເຊ​ເນ​ການ Malick Ndiaye

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເຈິ່ນ​ແທັງ​ເໝິ້ນ​ພົບ​ປະ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ກັບ​ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເຊ​ເນ​ການ Malick Ndiaye

ທີ່ການພົບປະເຈລະຈາ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ Malick Ndiaye ແລະ ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິ້ນ ຖືວ່າ ເຊເນການ ແລະ ຫວຽດນາມ ຕ້ອງສືບຕໍ່ສ້າງກອບນິຕິກຳໃນຂົງເຂດການຄ້າ, ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການລົງທຶນໃຫ້ສົມບູນແບບ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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