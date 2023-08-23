ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ແລະ ກາຊັກສະຖານ ແມ່ນເພື່ອນມິດທີ່ດີໃນວິວັດທະນາການພັດທະນາໃໝ່
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 21 ສິງຫາ, ຢູ່ສູນ ກອງປະຊຸມ ສາກົນ, ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ເປັນປະທານງານລ້ຽງຕ້ອນຮັບ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ກາຊັກສະຖານ Kassym-Jomart Tokayev ທີ່ພວມມີການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ.
ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ສອງປະເທດມີຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈຕໍ່ນ້ຳໃຈສາມັກຄີ, ມິດຕະພາບ, ຄວາມສະໜິດຕິດພັນ, ການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ທີ່ໄດ້ຮັບການເພີ່ມພູນຄູນສ້າງຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ ແລະ ນັບມື້ນັບໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາ. ໃນການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ, ການນຳສອງປະເທດ ໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຕໍ່ບັນດາການກຳນົດທິດສຳຄັນເພື່ອຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ໃນຄັ້ງນີ້ ຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ໄດ້ເພີ່ມກຳລັງແຮງໃຫ້ແກ່ນ້ຳໃຈມິດຕະພາບລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ກາຊັກສະຖານ, ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮູ້ວ່າ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຫວັງກ່ຽວກັບການເຊື່ອມຕໍ່ກັບ 30 ປະເທດພັດທະນາໃນໂລກ ໃນບົດຂຽນສະເຫຼີມສະຫຼອງ 175 ປີແຫ່ງວັນຄ້າຍວັນເກີດຂອງ ທ່ານ Abai, ນັກແນວຄິດທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງ ກາຊັກສະຖານ. ຫວຽດນາມ ຢາກເປັນເພື່ອນມິດ, ຄູ່ຮ່ວມມືທີ່ມີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຂອງທຸກປະເທດ ແລະ ພວມແມ່ນປະເທດນອນໃນກຸ່ມ 20 ພື້ນຖານເສດຖະກິດແຖວໜ້າກ່ຽວກັບການຄ້າ. ພວກຂ້າພະເຈົ້າມີເງື່ອນໄຂຢ່າງພຽງພໍເພື່ອກາຍເປັນເພື່ອນມິດທີ່ດີໃນວິວັດທະນາການພັດທະນາໃໝ່.
ສ່ວນທ່ານປະທານາທິບໍດີ Kassym-Jomart Tokayev ເນັ້ນໜັກວ່າ ກາຊັກສະຖານຖື ຫວຽດນາມ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືຫຼັກ, ຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນໃນພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ທ່ານໃຫ້ຮູ້ວ່າ: