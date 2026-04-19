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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ແມ່ນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ທີ່​ຕັ້ງ​ໜ້າ, ມີ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ໃນ​ການ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ

ຫວຽດ​ນາມ ແມ່ນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ທີ່​ຕັ້ງ​ໜ້າ, ມີ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ໃນ​ການ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ”. ສິ່ງ​ດັ່ງ​ກ່າວ ໂດຍ​ທ່ານ ດັ້ງ​ຮ​ວ່າງ​ຢາງ ຮອງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ຢັ້ງ​ຢືນເມື່ອ​ຕອບ​ສຳ​ພາດ​ຕໍ່​ສື່ມວນ​ຊົນ ເນື່ອງ​ໃນ​ໂອ​ກາດ​ ທ່ານ ເຈິ່ນ​ແທັງ​ເໝິນ ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ພັນ​ລະ​ຍາ ແລະ ຄະ​ນະ​ຜູ້​ແທນ​ຂັ້ນ​ສູງ ຫວຽດ​ນາມ ສິ້ນ​ສຸດ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສະ​ມັດ​ຊາ​ໃຫຍ່ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ​ສາ​ກົນ ຄັ້ງ​ທີ 152 (IPU), ຢູ່ Istanbul (ຕວັກ​ກີ)
  ທ່ານ ເຈິ່ນ​ແທັງ​ເໝິນ ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ໃນ​ກອງ​ປະ​ຊຸມສະ​ມັດ​ຊາ​ໃຫຍ່ IPU – 152 (ພາ​ບ: VOV)  

ຕາມ​ທ່ານ​ຮອງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ດັ້ງ​ຮ​ວ່າງ​ຢາງ ແລ້ວ, ຄະ​ນະ​ຜູ້​ແທນ ຫວຽດ​ນາມ ໂດຍ​ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເຈິ່ນ​ແທັງ​ເໝິນ ນຳ​ໜ້າ ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຢ່າງ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ການ, ຕັ້ງ​ໜ້າ, ມີ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ ແລະ ມີ​ການ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ອັນ​ແທດ​ຈິງຫຼາຍ​ຢ່າງ​ເຂົ້າ​ໃນ​ຜົນ​ສຳ​ເລັດ​ລວມ​ຂອງກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສະ​ມັດ​ຊາ​ໃຫຍ່ IPU – 152. ໃນ​ວາ​ລະ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ລວມ, ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ໄດ້​ຍົກ​ອອກ 03 ຂໍ້​ສະ​ເໜີ​ແນະ ເພື່ອ​ຍົກ​ລະ​ດັບ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ໃນ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ລະ​ຫວ່າງ​ບັນ​ດາ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ, ລວມ​ມີ: ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ສົ​ນ​ທະ​ນາ ແລະ ສ້າງ​ຄວາມ​ໄວ້​ເນື້ອ​ເຊື່ອ​ໃຈ; ສ້າງ​ບັນ​ດາ​ກອບ​ນິ​ຕິ​ກຳ ແລະ ຕິດ​ຕາມກວດ​ກາ​ເລື່ອງ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ບັນ​ດາ​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ​ສາ​ກົນ; ແລະ ຮັບ​ປະ​ກັນ​ການ​ປະ​ຕິບ​ກົດ​ໝາຍ​ຢ່າງ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ, ສ​ະ​ເໝີ​ພາບ. ຄະ​ນະ​ຜູ້​ແທນ ຫວຽດ​ນາມ ກໍ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມບັນ​ດາ​ວາ​ລະ​ປະ​ຊຸມ​ຂອງ​ສະ​ພາ​ບໍ​ລິ​ຫານ IPU ຢ່າງ​ຕັ້ງ​ໜ້າ, ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ຮັບ​ໜ້າ​ທີ່​ປະ​ທານ​ກຸ່ມ ອາ​ຊຽນ + 3 ໃນ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສະ​ມັດ​ຊາ​ໃຫ​ຍ່ IPU 153 ຈະ​ມາ​ເຖິງ​ອີກ​ດ້ວຍ.

ຕາມ​ທ່ານ​ຮອງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ດັ້ງ​ຮ​ວ່າງ​ຢາງແລ້ວ, ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ຂອງ​ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຫວຽ​ດ​ນາມ ຢູ່ ອີ​ຕາ​ລີ ແລະ ຕວັກ​ກີ ຄັ້ງ​ນີ້​ ໄດ້​ຊຸກ​ຍູ້​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ລະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມ ກັບ​ສອງ​ປະ​ເທດ. ອີ​ຕາ​ລີ ໄດ້​ຢັ້ງ​ຢືນ​ຄືນ​ວ່າ ຫວຽດ​ນາມ ແມ່ນ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ທີ່​ໄວ້​ເນື້ອ​ເຊື່ອ​ໃຈ, ມີຫຼາຍ​ກຳ​ລັງ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ຮ່ວມ​ມື, ພ້ອມ​ທັງ​ໃຫ​້​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ​ສືບ​ຕໍ່​ຮ່ວມ​ເດີນ​ທາງ, ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ການ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ກັບ ສະ​ຫະ​ພາບ​ເອີ​ຣົບ; ໃນ​ຂະ​ນະ​ນັ້ນ ຕວັກ​ກີ ກໍ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ຄວາ​ມ​ປາດ​ຖະ​ໜາ​ຢາກ​ຍົກ​ລະ​ດັບ​ສາ​ຍ​ພົວ​ພັນ​ສອງ​ຝ່າຍ, ຖື ຫວຽດ​ນາມ ແມ່ນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ສຳ​ຄັນ​ຢູ່​ພາກ​ພື້ນ ອາ​ຊີ - ປາ​ຊີ​ຟິກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ຍື່ນ​ສາ​ລະ​ບານ​ເອ​ກະ​ສານ​​ໃຫ້​ສັດ​ຕະ​ຍາ​ບັນ ສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ ຮ່າ​ໂນ້ຍ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ປ້ອ​ງ​ກັນ, ຕ້ານ​ອາດ​ຊະ​ຍາກ​ຳ​ຢູ່ ສ​ປ​ຊ

ຫວຽດ​ນາມ ຍື່ນ​ສາ​ລະ​ບານ​ເອ​ກະ​ສານ​​ໃຫ້​ສັດ​ຕະ​ຍາ​ບັນ ສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ ຮ່າ​ໂນ້ຍ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ປ້ອ​ງ​ກັນ, ຕ້ານ​ອາດ​ຊະ​ຍາກ​ຳ​ຢູ່ ສ​ປ​ຊ

ຕອນ​ບ່າຍ​ວັນ​ທີ 17 ເມ​ສາ ຕາມ​ເວ​ລາ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ, ຢູ່​ສຳ​ນັກ​ງານ ສ​ປ​ຊ ທີ່​ນິວຢອກ (ອາ​ເມ​ລິ​ກາ), ທ່ານ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ໂດະ​ຮຸ່ງ​ຫວຽດ, ຫົວ​ໜ້າ​ຄະ​ນ​ະ​ຜູ້​ຕາ​ງ​ໜ້າ ຫວຽດ​ນມ ປະ​ຈຳ ສ​ປ​ຊ, ໄດ້​ຍື​່ນ​ສາ​ລະ​ບານ​ເອ​ກະ​ສານ​​ໃຫ້​ສັດ​ຕະ​ຍາ​ບັນ ສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ ສ​ປ​ຊ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ, ຕ້ານ​ອາດ​ຊະ​ຍາ​ກຳ​ທາງ​ອິນ​ເຕີ​ເນັດ (ເອີິ້ນ​ຫຍໍ້​ວ່າ ສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ ຮ່າ​ໂນ້ຍ) ຢູ່​ຫ້ອງ​ການນ​ິ​ຕິ​ກຳ ສ​ປ​ຊ (OLA).
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


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