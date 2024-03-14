ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືທາງການຄ້າ ໃຫຍ່ອັນດັບທີ 2 ຂອງ ກຳປູເຈຍ ນັບແຕ່ຕົ້ນປີ
ກະຊວງເສດຖະກິດ ແລະ ການເງິນ ກຳປູເຈຍ ຫາກໍ່ປະກາດຂໍ້ມູນໂດຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນ 2 ເດືອນຕົ້ນປີ 2024, ວົງເງິນການຄ້າສອງຝ່າຍລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ກຳປູເຈຍ ບັນລຸກ່ວາ 1,41 ຕື້ USD, ເພີ່ມຂຶ້ນ 30,4% ເມື່ອ ທຽບໃສ່ກັບໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2023. ລະອຽດແມ່ນ ຈຳນວນສິນຄ້າສົ່ງອອກຂອງ ກຳປູເຈຍ ໄປຍັງ ຫວຽດນາມ ບັນລຸ ກ່ວາ 801 ລ້ານ USD ໃນຂະນະທີ່ປະເທດນີ້ນຳເຂົ້າສິນຄ້າຈາກຫວຽດນາມ ມີມູນຄ່າ ກ່ວາ 612 ລ້ານ USD.
ດ້ວຍຕົວເລກດັ່ງກ່າວ, ຫວຽດນາມ ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືທາງການຄ້າໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ຂອງ ກຳປູເຂຍ ໃນຈຳນວນ ປະເທດ ສະມາຊິກ ອາຊຽນ ເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືທາງການຄ້າໃຫຍ່ອັນດັບທີ 2 ຂອງ ກຳປູເຈຍໃນໂລກ, ຖັດຈາກ ຈີນ.