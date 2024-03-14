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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ແມ່ນ​ຄູ່​ຮ່ວມມ​ື​ທາງ​ການ​ຄ້າ ໃຫຍ່​ອັນ​ດັບ​ທີ 2 ຂອງ ກຳ​ປູ​ເຈຍ ນັບ​ແຕ່​ຕົ້ນ​ປີ

ຫວຽດນາມ ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືທາງການຄ້າໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ຂອງ ກຳປູເຂຍ ໃນຈຳນວນ ປະເທດ ສະມາຊິກ ອາຊຽນ ເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືທາງການຄ້າໃຫຍ່ອັນດັບທີ 2 ຂອງ ກຳປູເຈຍໃນໂລກ, ຖັດຈາກ ຈີນ.
ພາບປະກອບ

ກະຊວງເສດຖະກິດ ແລະ ການເງິນ ກຳປູເຈຍ ຫາກໍ່ປະກາດຂໍ້ມູນໂດຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນ 2 ເດືອນຕົ້ນປີ 2024, ວົງເງິນການຄ້າສອງຝ່າຍລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ກຳປູເຈຍ ບັນລຸກ່ວາ 1,41 ຕື້ USD, ເພີ່ມຂຶ້ນ 30,4% ເມື່ອ ທຽບໃສ່ກັບໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2023. ລະອຽດແມ່ນ ຈຳນວນສິນຄ້າສົ່ງອອກຂອງ ກຳປູເຈຍ ໄປຍັງ ຫວຽດນາມ ບັນລຸ ກ່ວາ 801 ລ້ານ USD ໃນຂະນະທີ່ປະເທດນີ້ນຳເຂົ້າສິນຄ້າຈາກຫວຽດນາມ ມີມູນຄ່າ ກ່ວາ 612 ລ້ານ USD.

ດ້ວຍຕົວເລກດັ່ງກ່າວ, ຫວຽດນາມ ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືທາງການຄ້າໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ຂອງ ກຳປູເຂຍ ໃນຈຳນວນ ປະເທດ ສະມາຊິກ ອາຊຽນ ເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືທາງການຄ້າໃຫຍ່ອັນດັບທີ 2 ຂອງ ກຳປູເຈຍໃນໂລກ, ຖັດຈາກ ຈີນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ແກ້​ໄຂ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ, ຊຸກ​ຍູ້​ບັນ​ດາ​ໂຄງ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ທຶນ​ຂອງ ທະ​ນາ​ຄານ​ໂລກ

ແກ້​ໄຂ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ, ຊຸກ​ຍູ້​ບັນ​ດາ​ໂຄງ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ທຶນ​ຂອງ ທະ​ນາ​ຄານ​ໂລກ

ວັນທີ 13 ມີນາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນລຶວກວາງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານນາງ Carolyn Turk ຜູ້ອຳນວຍການແຫ່ງຊາດ ທະນາຄານ WB ປະຈຳ ຫວຽດນາມ.
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