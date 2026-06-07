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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ແບ່ງ​ປັນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວິ​ໄສ​ທັດ ແລະ ວຽກ​ງານ​ກະ​ກຽມ​ໃຫ້​ແກ່​ປີ APEC 2027

APEC ຕ້ອງ​ສືບ​ຕໍ່​ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ບົດ​ບາດ​ແມ່ນ​ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ຮ່ວມ​ມື​ເສດ​ຖະ​ກິ​ດ​ແຖວ​ໜ້າ, ພ້ອມ​ທັງ​ສຸມ​ໃສ່​ສາມ​ບຸ​ລິ​ມະ​ສິດ​ໃຫຍ່​ຮອດ​ປີ 2035: ຊຸກ​ຍູ້​ດ້ານ​ການ​ຄ້າ ແລະ ການ​ລົງ​ທຶນ​ເສ​ລີ​ເປີດ; ຍົກ​ສູງ​ກຳ​ລັງ​ທົນ​ທານ​ຂອງ​ບັນ​ດາ​ພື້ນ​ຖານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ ແລະ ລະ​ບົບ​ສະ​ໜອງ; ໝູນ​ໃຊ້​ໂອ​ກາດ​ຈາກວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ, ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ, ນະ​ວັດ​ຕະ​ກຳ, ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ ແລະ ຫັນ​ເປັນ​ສີ​ຂຽວ, ແນ​ໃສ່​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ ແລະ ກວມ​ລວມ.
  ວາ​ລະ​ປະ​ຊຸມ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື "ລັດ​ເຊຍ - APEC: ແງ່​ຫວັງ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ເປີດກວ້າງ​ຮອດ​ປີ 2035" (ພາບ: TTXVN)  

ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ຄະ​ນະ​ປ​ະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ ໂດຍ​ທ່ານ ຟ້າມ​ຢາ​ຕຸກ ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຜູ້​ປະ​ຈຳ​ການ​ລັດ​ຖະ​ບານ ຫວຽດ​ນາມ ນຳ​ພາ​ຄະ​ນະ​ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ສະ​ຫະ​ພັນ ລັດ​ເຊຍ ແລະ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ສາ​ກົນ St. Petersburg ຄັ້ງ​ທີ 29, ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ທີ 5 ມິ​ຖຸ​ນາ, ທ່ານ​ນາງ ເລ​ທິ​ທູ​ຮັ່ງ ຮອງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ ແລະ ກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນ​ທີ່​ວາ​ລະ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື “ລັດ​ເຊຍ - APEC: ແງ່​ຫວັງ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ເປີດກວ້າງ​ຮອດ​ປີ 2035”.

ເມື່ອ​ກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນ​ທີ່​ວາ​ລະ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື, ທ່ານ​ນາງຮອງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເລ​ທິ​ທູ​ຮັ່ງ ຖື​ວ່າ APEC ຕ້ອງ​ສືບ​ຕໍ່​ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ບົດ​ບາດ​ແມ່ນ​ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ຮ່ວມ​ມື​ເສດ​ຖະ​ກິ​ດ​ແຖວ​ໜ້າ, ພ້ອມ​ທັງ​ສຸມ​ໃສ່​ສາມ​ບຸ​ລິ​ມະ​ສິດ​ໃຫຍ່​ຮອດ​ປີ 2035: ຊຸກ​ຍູ້​ດ້ານ​ການ​ຄ້າ ແລະ ການ​ລົງ​ທຶນ​ເສ​ລີ​ເປີດ; ຍົກ​ສູງ​ກຳ​ລັງ​ທົນ​ທານ​ຂອງ​ບັນ​ດາ​ພື້ນ​ຖານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ ແລະ ລະ​ບົບ​ສະ​ໜອງ; ໝູນ​ໃຊ້​ໂອ​ກາດ​ຈາກວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ, ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ, ນະ​ວັດ​ຕະ​ກຳ, ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ ແລະ ຫັນ​ເປັນ​ສີ​ຂຽວ, ແນ​ໃສ່​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ ແລະ ກວມ​ລວມ. ໃນ​ວິ​ວັດ​ທະ​ນາ​ການ​ນັ້ນ, APEC ຕ້ອງ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ປະ​ສານ​ສົມ​ທົບ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ກົນ​ໄກ​ພາກ​ພື້ນ ແລະ ທົ່ວ​ໂລກ.

ທ່າ​ນ​ຮອງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຢັ້ງ​ຢືນ​ວ່າ ປັດ​ຈຸບ​ັນ​ນີ້, ຫວຽດ​ນາມ ພວມ​ສະ​ຫງວນ​ແຫຼ່ງ​ກຳ​ລັງ​ບຸ​ລິ​ມະ​ສິດ ແລະ ຕັ້ງ​ໜ້າ​ກະ​ກຽມ​ໃຫ້​ແກ່​ບົດ​ບາດ​ປະ​ທານ APEC ປີ 2027 ແລະ ປາດ​ຖະ​ໜາ​ວ່າ ຈະປະ​ສານ​ສົມ​ທົບ​ກັບ ຈີນ, ປະ​ເທດ​ເຈົ້າ​ພາບ APEC ປີ 2026 ແລະ ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ເຈົ້​າ​ພາບ​ຂອງ​ປີ​ຕໍ່​ໄປ​ກໍ​ຄື​ບັນ​ດາ​ສະ​ມາ​ຊິກ APEC ຢ່າງ​ແໜ້ນ​ແຟ້ນ ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ກັນ​ເພື່​ອ​ສັນ​ຕິ​ພາບ, ຄວາມ​ວັດ​ທະ​ນາ​ຖາ​ວອນ ແລະ ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຂອງ​ພາກ​ພື້ນ ແລະ ຂອງ​ໂລກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຈາກ​ພື້ນ​ຖານ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຮອດ​ອະ​ນາ​ຄົດ ອາ​ຊຽນ ຍືນ​ຍົງ

ຈາກ​ພື້ນ​ຖານ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຮອດ​ອະ​ນາ​ຄົດ ອາ​ຊຽນ ຍືນ​ຍົງ

ທ່ານ ອະ​ນຸທິນ ​ຊານ​ວິ​ຣະ​ກຸນ ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ໄທ ຈະໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ຫວຽດ​ນາມ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ​ແຕ່​ວັນ​ທີ 8-9 ມິ​ຖຸ​ນາ.
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