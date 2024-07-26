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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ - ແບບ​ຢ່າງ​ທີ່​ດີ​ຂອງວຽກ​ງານ​ອະ​ນຸ​ລັກ​ຮັກ​ສາ ແລະ ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຄູນ​ຄ່າ​ມໍ​ລະ​ດົກ​ໂລກ

ຄະນະກຳມະການມໍລະດົກໂລກ ໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ຕີລາຄາສູງບັນດາຜົນສຳເລັດ ເຊິ່ງ ຫວຽດນາມບັນລຸໄດ້ໃນວິວັດການປະຕິບັດບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ນັບແຕ່ເວລາມໍລະດົກໄດ້ຮັບການຈົດທະບຽນແຕ່ປີ 2010 ມາຮອດປັດຈຸບັນ.
ຄະນະຜູ້ແທນຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 46 ຄະນະກຳມະການມໍລະດົກໂລກ (ພາບ: ຄະນະຜູ້ແທນສະໜອງ)

ວັນທີ 24 ກໍລະກົດ, ຢູ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 46 ຂອງ ຄະນະກຳມະການມໍລະດົກໂລກ ທີ່ໄດ້ດຳເນີນຢູ່ນະຄອນຫຼວງ New Delhi, ອິນເດຍ, ທ່ານປະທານຄະນະກຳມະການມໍລະດົກໂລກ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາຂໍ້ຕົກລົງ ເຫັນດີຢ່າງເປັນທາງການກັບບັນດາເນື້ອໃນທີ່ຫວຽດນາມ ສະເໜີກ່ຽວກັບການກຳນົດທິດ, ວິໄສທັດການຄົ້ນຄ້ວາ, ອະນຸລັກຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍມໍລະດົກໂລກ ເຂດ ພະລາຊະວັງ ແທັງລອງ.

ຄະນະກຳມະການມໍລະດົກໂລກ ໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ຕີລາຄາສູງບັນດາຜົນສຳເລັດ ເຊິ່ງ ຫວຽດນາມບັນລຸໄດ້ໃນວິວັດການປະຕິບັດບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ນັບແຕ່ເວລາມໍລະດົກໄດ້ຮັບການຈົດທະບຽນແຕ່ປີ 2010 ມາຮອດປັດຈຸບັນ. ທ່ານ ຮ່າກິມງອກ ປະທານຄະນະກຳມະການ UNESCO ແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ, ຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຢັ້ງຢືນຄວາມໝາຍພິເສດຂອງເອກະສານ “ບຸລິມະສິດຂອງທຸກບຸລິມະສິດ”, ທ່ານເນັ້ນໜັກວ່າ ບັນດາສະມາຊິກຄະນະກຳມະການມໍລະດົກໂລກ ຕີລາຄາສູງຈິດໃຈ ເຄັ່ງຄັດ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຫວຽດນາມ ໃນການຮ່ວມມື, ຮ່ວມເດີນທາງກັບ ສູນມໍລະດົກໂລກ, ICOMOS ເພື່ອປະຕິບັດຄວາມມຸ່ງຫວັງຂອງ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງບົນພື້ນຖານຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມບັນດາຂໍ້ກຳນົດຂອງສົນທິສັນຍາ ມໍລະດົກໂລກ, ປະຕິບັດຕາມຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງ ຫວຽດນາມ, ເສີມຂະຫຍາຍຄຸນຄ່າພົ້ນເດັ່ນທົ່ວໂລກຂອງມໍລະດົກໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາອີກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໂທ​ລະ​ເລກ, ຈົ​ດ​ໝາຍ​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ເສົ້າ​ສະຫຼົດ​ໃຈ​ຕໍ່​ການ​ຈາກ​ໄປ​ຂອງ​ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ຫງວຽນ​ຝູ​ຈ້ອງ

ໂທ​ລະ​ເລກ, ຈົ​ດ​ໝາຍ​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ເສົ້າ​ສະຫຼົດ​ໃຈ​ຕໍ່​ການ​ຈາກ​ໄປ​ຂອງ​ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ຫງວຽນ​ຝູ​ຈ້ອງ

ການນຳຂັ້ນສູງບັນດາປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ; ບັນດາພັກກຳອຳນາດ, ພັກກອມມູນິດໃນໂລກ, ບັນດາພັກຄູ່ຮ່ວມມື, ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງມິດຕະພາບ ໄດ້ສົ່ງໂທລະເລກ, ສານສະແດງຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈຕໍ່ພັກ, ລັດ, ລັດຖະບານ, ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ພ້ອມດ້ວຍຄອບຄົວຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ.
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