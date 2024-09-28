Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ເລື່ອນ​ຂຶ້ນ 2 ຂັ້ນ​ດັດ​ຊະ​ນີ​ນະ​ວັດ​ຕະ​ກຳ​ທົ່ວ​ໂລກ

ທ່ານ Darren Tang ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ WIPO ໄດ້ຊົມເຊີຍບັນດາຜົນສຳເລັດໃນການພັດທະນາດ້ານເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້, ທ່ານຕີລາຄາສູງຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຂອງພັກ ແລະ ລັດ ຫວຽດນາມ ຕໍ່ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ສິດຊັບສິນທາງປັນຍາ.
WIPO ປະກາດບົດລາຍງານກ່ຽວກັບດັດຊະນີນະວັດຕະກຳທົ່ວໂລກ (ພາບ: qdnd.vn )

ພິທີປະກາດບົດລາຍງານກ່ຽວກັບດັດຊະນີນະວັດຕະກຳທົ່ວໂລກ (Global Innovation Index - GII) ປີ 2024 ໂດຍອົງການຊັບສິນທາງປັນຍາໂລກ (WIPO) ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 26 ກັນຍາຢູ່ ເຊີແນວ, ປະເທດສະວິດ. ໃນບົດລາຍງານ GII 2024 ຂອງ WIPO ເຊິ່ງ ຫວຽດນາມໄດ້ຮັບຮູ້ແມ່ນ 1 ໃນ 8 ປະເທດມີລາຍຮັບປານກາງ ທີ່ໄດ້ປັບປຸງລະດັບຫຼາຍທີ່ສຸດນັບແຕ່ປີ 2013 (ລວມມີ: ຈີນ, ຕວັກກີ, ອິນເດຍ, ຫວຽດນາມ, ຟິລິບປິນ, ອິນໂດເນເຊຍ, ອີຣານ ແລະ ໂມຣົກໂກ). ຫວຽດນາມ ກໍ່ແມ່ນໜຶ່ງໃນ 3 ປະເທດຮັກສາລະດັບສະຖິຕິ ທີ່ມີຜົນງານລື່ນກາຍເມື່ອທຽບໃສ່ກັບການພັດທະນາໃນ 14 ປີຢ່າງລຽນຕິດ (ລວມມີ: ອິນເດຍ, ມົນໂດວາ ແລະ ຫວຽດນາມ). ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ໃນ 14 ປີຢ່າງລຽນຕິດ, ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ມີໝາກຜົນນະວັດຕະກຳສູງກ່ວາເມື່ອທຽບໃສ່ກັບລະດັບການພັດທະນາ.

ກ່າວຄຳເຫັນແບບທາງໄກຢູ່ພິທີ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຫວຽດນາມ ສະໜັບສະໜູນນະວັດຕະກຳ ເພື່ອເປົ້າໝາຍສັນຕິພາບ, ການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາໃນທົ່ວໂລກ ກໍ່ຄືໃນພາກພື້ນ, ຄັດຄ້ານນະວັດຕະກຳເພື່ອຮັບໃຊ້ສົງຄາມ, ຮັບໃຊ້ການແກ່ງແຍ້ງແຂ່ງທີ່ກັນບໍ່ໂປ່ງໃສ ແລະ ເປັນຕົ້ນແມ່ນມັນສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນທົ່ວໂລກ. ເພາະສະນັ້ນ, ສຳລັບ ຫວຽດນາມ, ໃນວິວັດການ ນະວັດຕະກຳ ຕ້ອງຖືປະຊາຊົນເປັນໃຈກາງ, ເປັນເຈົ້າຂອງ, ປະຊາຊົນຕ້ອງໄດ້ຊົມໃຊ້ໝາກຜົນຂອງນະວັດຕະກຳ.

ສ່ວນທ່ານ Darren Tang ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ WIPO ໄດ້ຊົມເຊີຍບັນດາຜົນສຳເລັດໃນການພັດທະນາດ້ານເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້, ທ່ານຕີລາຄາສູງຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຂອງພັກ ແລະ ລັດ ຫວຽດນາມ ຕໍ່ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ສິດຊັບສິນທາງປັນຍາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ເດີນ​ທາງ​ມາ​ຮອດ ຮ່າ​ໂນ້ຍ, ສິ້ນ​ສຸດ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ຢູ່ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ແລະ ກູ​ບາ ຢ່າງ​ຈົບ​ງາມ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ເດີນ​ທາງ​ມາ​ຮອດ ຮ່າ​ໂນ້ຍ, ສິ້ນ​ສຸດ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ຢູ່ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ແລະ ກູ​ບາ ຢ່າງ​ຈົບ​ງາມ

ການປະຕິບັດງານຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ສືບຕໍ່ຢັ້ງຢືນແນວທາງການຕ່າງປະເທດເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ, ຫັນເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບຫຼາຍຝ່າຍຂອງ ຫວຽດນາມ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top