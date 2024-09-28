ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ເລື່ອນຂຶ້ນ 2 ຂັ້ນດັດຊະນີນະວັດຕະກຳທົ່ວໂລກ
ພິທີປະກາດບົດລາຍງານກ່ຽວກັບດັດຊະນີນະວັດຕະກຳທົ່ວໂລກ (Global Innovation Index - GII) ປີ 2024 ໂດຍອົງການຊັບສິນທາງປັນຍາໂລກ (WIPO) ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 26 ກັນຍາຢູ່ ເຊີແນວ, ປະເທດສະວິດ. ໃນບົດລາຍງານ GII 2024 ຂອງ WIPO ເຊິ່ງ ຫວຽດນາມໄດ້ຮັບຮູ້ແມ່ນ 1 ໃນ 8 ປະເທດມີລາຍຮັບປານກາງ ທີ່ໄດ້ປັບປຸງລະດັບຫຼາຍທີ່ສຸດນັບແຕ່ປີ 2013 (ລວມມີ: ຈີນ, ຕວັກກີ, ອິນເດຍ, ຫວຽດນາມ, ຟິລິບປິນ, ອິນໂດເນເຊຍ, ອີຣານ ແລະ ໂມຣົກໂກ). ຫວຽດນາມ ກໍ່ແມ່ນໜຶ່ງໃນ 3 ປະເທດຮັກສາລະດັບສະຖິຕິ ທີ່ມີຜົນງານລື່ນກາຍເມື່ອທຽບໃສ່ກັບການພັດທະນາໃນ 14 ປີຢ່າງລຽນຕິດ (ລວມມີ: ອິນເດຍ, ມົນໂດວາ ແລະ ຫວຽດນາມ). ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ໃນ 14 ປີຢ່າງລຽນຕິດ, ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ມີໝາກຜົນນະວັດຕະກຳສູງກ່ວາເມື່ອທຽບໃສ່ກັບລະດັບການພັດທະນາ.
ກ່າວຄຳເຫັນແບບທາງໄກຢູ່ພິທີ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຫວຽດນາມ ສະໜັບສະໜູນນະວັດຕະກຳ ເພື່ອເປົ້າໝາຍສັນຕິພາບ, ການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາໃນທົ່ວໂລກ ກໍ່ຄືໃນພາກພື້ນ, ຄັດຄ້ານນະວັດຕະກຳເພື່ອຮັບໃຊ້ສົງຄາມ, ຮັບໃຊ້ການແກ່ງແຍ້ງແຂ່ງທີ່ກັນບໍ່ໂປ່ງໃສ ແລະ ເປັນຕົ້ນແມ່ນມັນສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນທົ່ວໂລກ. ເພາະສະນັ້ນ, ສຳລັບ ຫວຽດນາມ, ໃນວິວັດການ ນະວັດຕະກຳ ຕ້ອງຖືປະຊາຊົນເປັນໃຈກາງ, ເປັນເຈົ້າຂອງ, ປະຊາຊົນຕ້ອງໄດ້ຊົມໃຊ້ໝາກຜົນຂອງນະວັດຕະກຳ.
ສ່ວນທ່ານ Darren Tang ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ WIPO ໄດ້ຊົມເຊີຍບັນດາຜົນສຳເລັດໃນການພັດທະນາດ້ານເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້, ທ່ານຕີລາຄາສູງຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຂອງພັກ ແລະ ລັດ ຫວຽດນາມ ຕໍ່ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ສິດຊັບສິນທາງປັນຍາ.