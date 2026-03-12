ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືກັບ UNDP, WHO ໃນການປັບປຸງຄຸນນະພາບອາກາດ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 11 ມີນາ, ທ່ານ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບ ທ່ານນາງ Ramla Khalidi, ຫົວໜ້າຜູ້ຕາງໜ້າອົງການ ສປຊ ເພື່ອການພັດທະນາ (UNDP) ຢູ່ ຫວຽດນາມ, ແລະ ທ່ານນາງ Angela Pratt ຫົວໜ້າຜູ້ຕາງໜ້າອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ຢູ່ ຫວຽດນາມ ເພື່ອແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບການຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃນການປັບປຸງຄຸນນະພາບອາກາດ.
ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ຜູ້ຕາງໜ້າ UNDP ແລະ WHO ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ສອງຝ່າຍພວມສຸມໃສ່ໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ໃນ 5 ຂົງເຂດຫຼັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການມົນລະພິດອາກາດ, ລວມມີ: ສ້າງນະໂຍບາຍ ແລະ ຂອບນິຕິກຳໃຫ້ສົມບູນ, ສ້າງລະບົບສັງເກດ ແລະ ແຈ້ງເຕືອນໂດຍໄວ; ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ກວດນັບການປ່ອຍອາຍພິດ, ໂຄສະນາ, ຍົກສູງຄວາມຮັບຮູ້ຂອງວົງຄະນະຍາດ. ທ່ານນາງ Ramla Khalidi ຢັ້ງຢືນວ່າ ເຖິງວ່າແຫຼ່ງກຳລັງໃນປັດຈຸບັນຍັງຈຳກັດ ຍ້ອນສະພາບການທົ່ວໂລກມີການຜັນແປຫຼາຍຢ່າງ, ແຕ່ UNDP ຍັງມານະພະຍາຍາມລະດົມ ແລະ ນຳໃຊ້ບັນດາແຫຼ່ງກຳລັງທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ເພື່ອແນໃສ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມປັບປຸງຄຸນນະພາບອາກາດຢູ່ ຫວຽດນາມ ຢ່າງແທດຈິງ.
ໂດຍຕີລາຄາສູງບັນດາການໜູນຊ່ວຍຂອງ UNDP ແລະ WHO, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ປາດຖະໜາຢາກສືບຕໍ່ຮ່ວມມືກັບ UNDP ແລະ WHO ຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ພ້ອມກັນແລກປ່ຽນ ແລະ ຊຸກຍູ້ບັນດາຂໍ້ລິເລີ່ມຮ່ວມມືໃໝ່ເພື່ອແນໃສ່ຍົກສູງປະສິດທິຜົນຂອງການຮ່ວມມືໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.