Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ເປັນ​ເຈົ້າ​ການ​ພ້ອມ​ກັບ ອາ​ຊຽນ ຮັບ​ມື​ກັບ​ການ​ຜັນ​ແປ​ທົ່ວ​ໂລກ

ເລື່ອງ​ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເລ​ມິງ​ຮຶງ ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ ອາ​ຊຽ​ນ​ຄັ້ງ​ທີ 48, ເປັນ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດໃນ​ຖາ​ນະ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ເປັນ​ຜູ້ນຳ​ໜ້າ​ລັດ​ຖະ​ບານ, ຈະ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ແທດ​ຈິງ​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ຮັບ​ມື​ຂອງ​ພາກ​ພື້ນ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ການ​ຜັນ​ຜວມ​ດ້າ​ນ​ພູ​ມີ​ສາດ​ການ​ເມືອງ
  ທ່ານ​​ນາງ ໂຕ​ທິ​ງອກ​ເຮືອງ ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ, ຫົວ​ໜ້າ​ຄະ​ນະ​ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າ ຫວຽດ​ນາມ ປະ​ຈຳ ອາ​ຊຽນ ຕອບ​ສຳ​ພາດ​ຕໍ່​ນັກ​ຂ່າວ (ພາບ: TTXVN )  
ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ ອາ​ຊຽນ ຄັ້ງ​ທີ 48 ຈະ​ດຳ​ເນີນ​ຢູ່​ຟີ​ລິບ​ປິນ ແຕ່​ວັນ​ທີ 7 – 8 ພຶດ​ສະ​ພາຈະ​ມາ​ເຖິງ, ຄາດ​ວ່າ​ຈະ​ນຳ​ບັນ​ດາ​ການ​ກຳ​ນົດ​ທິດ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ສຳ​ຄັນ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ພັດ​ທະ​ນາ​ໃໝ່​ຂອງ ອາຊຽນ. ຕາມ​ທ່ານ​​ນາງ ໂຕ​ທິ​ງອກ​ເຮືອງ ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ, ຫົວ​ໜ້າ​ຄະ​ນະ​ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າ ຫວຽດ​ນາມ ປະ​ຈຳ ອາ​ຊຽນ​ແລ້ວ, ເລື່ອງ​ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເລ​ມິງ​ຮຶງ ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ ອາ​ຊຽ​ນ​ຄັ້ງ​ທີ 48, ເປັນ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດໃນ​ຖາ​ນະ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ເປັນ​ຜູ້ນຳ​ໜ້າ​ລັດ​ຖະ​ບານ, ຈະ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ແທດ​ຈິງ​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ຮັບ​ມື​ຂອງ​ພາກ​ພື້ນ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ການ​ຜັນ​ຜວມ​ດ້າ​ນ​ພູ​ມີ​ສາດ​ການ​ເມືອງ, ບັນ​ຫາ​ວິ​ກິດ​ການ​ດ້ານພະ​ລັງ​ງານ, ສະ​ບຽງ​ອາ​ຫານ ແລະ ກຳ​ລັງດັນ​ການ​ແກ່ງ​ແຍ້ງ​ກັນ​ລະ​ຫວ່າງ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ໃຫຍ່, ໃນ​ນັ້ນ​ມີ​ບັນ​ດາ​ຂໍ້​ລິ​ເລີ່ມ​ລະ​ອຽດ​ຄື​ຂອບ​ການ​ຮັບ​ມື​ຂອງ ອາ​ຊຽນ ຕໍ່​ບັນ​ດາ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຈາກ​ສະ​ພາບ​ການ​ຢູ່​ພາກ​ພື້ນ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ກາງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການ​ປະ​ທະ​ກັນ​ຢູ່​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ກາງ: ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຢຸດ​ຕິ​​ຊົ່ວ​ຄາວ​​ການເຄື່ອນ​ໄຫວປ້ອງ​ກັນ​ບັນ​ດາ​ກ່ຳ​ປັ່ນ​ໄປ​ຜ່ອນ​ຊ່ອງ​ແຄບ​ທະ​ເລ Hormuz

ການ​ປະ​ທະ​ກັນ​ຢູ່​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ກາງ: ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຢຸດ​ຕິ​​ຊົ່ວ​ຄາວ​​ການເຄື່ອນ​ໄຫວປ້ອງ​ກັນ​ບັນ​ດາ​ກ່ຳ​ປັ່ນ​ໄປ​ຜ່ອນ​ຊ່ອງ​ແຄບ​ທະ​ເລ Hormuz

ໃນ​ການ​ກະ​ທຳ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຖື​ວ່າ​ແມ່ນ​ເພື່ອ​ແນ​ໃສ່​ຊຸກ​ຍູ້​ວິ​ວັດ​ທະ​ນາ​ການ​ບັນ​ລຸ​ໄດ້​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ກັບ ອີ​ຣານ ເພື່ອ​ຢຸດ​ຕິ​ການ​ປະ​ທະ​ກັນ​ຢູ່​ຕາ​ເວັນ​ອອກກ​ກາງ, ວັນ​ທີ 05 ພຶດ​ສະ​ພາ, ທ່ານ Donald Trump ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ ວໍ​ຊິງ​ຕັນ ຢຸດ​ຕິ​​ຊົ່ວ​ຄາວ​ບັ້ນ​​ການ​ທະ​ຫານ “ໂຄງ​ການ​ເສ​ລີ” (Project Freedom) ເພື່ອ​ແນ​ໃສ່​ໜູນ​ຊ່ວຍ​ກ່ຳ​ປັ່ນ​ເຄື່ອນ​ຍ້າຍ​ຜ່ານ​ຊ່ອງ​ແຄບ​ທະ​ເລ Hormuz.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top