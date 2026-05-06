ຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ ເປັນເຈົ້າການພ້ອມກັບ ອາຊຽນ ຮັບມືກັບການຜັນແປທົ່ວໂລກ 06/05/2026 ເລື່ອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິງຮຶງ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນຄັ້ງທີ 48, ເປັນຄັ້ງທຳອິດໃນຖານະຕຳແໜ່ງເປັນຜູ້ນຳໜ້າລັດຖະບານ, ຈະປະກອບສ່ວນແທດຈິງໃຫ້ແກ່ການຮັບມືຂອງພາກພື້ນກັບບັນດາການຜັນຜວມດ້ານພູມີສາດການເມືອງ ທ່ານນາງ ໂຕທິງອກເຮືອງ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອາຊຽນ ຕອບສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວ (ພາບ: TTXVN ) ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 48 ຈະດຳເນີນຢູ່ຟີລິບປິນ ແຕ່ວັນທີ 7 – 8 ພຶດສະພາຈະມາເຖິງ, ຄາດວ່າຈະນຳບັນດາການກຳນົດທິດຍຸດທະສາດສຳຄັນໃນໄລຍະພັດທະນາໃໝ່ຂອງ ອາຊຽນ. ຕາມທ່ານນາງ ໂຕທິງອກເຮືອງ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອາຊຽນແລ້ວ, ເລື່ອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິງຮຶງ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນຄັ້ງທີ 48, ເປັນຄັ້ງທຳອິດໃນຖານະຕຳແໜ່ງເປັນຜູ້ນຳໜ້າລັດຖະບານ, ຈະປະກອບສ່ວນແທດຈິງໃຫ້ແກ່ການຮັບມືຂອງພາກພື້ນກັບບັນດາການຜັນຜວມດ້ານພູມີສາດການເມືອງ, ບັນຫາວິກິດການດ້ານພະລັງງານ, ສະບຽງອາຫານ ແລະ ກຳລັງດັນການແກ່ງແຍ້ງກັນລະຫວ່າງບັນດາປະເທດໃຫຍ່, ໃນນັ້ນມີບັນດາຂໍ້ລິເລີ່ມລະອຽດຄືຂອບການຮັບມືຂອງ ອາຊຽນ ຕໍ່ບັນດາຜົນກະທົບຈາກສະພາບການຢູ່ພາກພື້ນຕາເວັນອອກກາງ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)